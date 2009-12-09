

عبد المطلب العلمي

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 12:45

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الاتحاد السوفياتي و القضيه الفلسطينيه 10



عبد المطلب العلمي



مذكره رئيس قسم بلدان الشرق الأوسط في وزارة الخارجية السوفياتيه باكولين الى نائب وزير خارجية الاتحاد السوفياتي زورين





24 تشرين الثاني 1948



سري



في11 تشرين الثاني من هذا العام، مبعوثه حكومه اسرائيل في موسكو غولدا ميرسون و الملحق العسكري راتنر في محادثة معي، ابلغوني طلب حكومة اسرائيل الى الحكومة السوفيتية ، لمساعدة دولة إسرائيل بأسلحة ثقيلة وغيرها من المعدات اللازمة للجيش الإسرائيلي. وقال الملحق العسكري العقيد راتنر أن الجيش الإسرائيلي يحتاج في المقام الأول الى المدفعية والدبابات والطائرات، و انه في الطلبيه التي أرسلت من قبل حكومة إسرائيل ، هناك تفصيل لأنواع الأسلحة الثقيلة وغيرها من المعدات العسكريه. أجبته أن طلب الحكومة الإسرائيلية سوف اوصله الى مسؤلي الوزارة (انظر تسجيل المحادثة 11 تشرين الثاني 1948).



اخذا بعين الاعتبار ، أن ميرسون والملحق العسكري راتنر ، ربما سيعاودون مرة أخرى إلى الموضوع أعلاه و السؤال عن الجواب على الطلب المقدم من حكومة إسرائيل، اعتقد أنه من الممكن في مثل هذه الحالة الرد عليهم، بأن الحكومة السوفييتية، تنظر باهتمام لمصير دولة إسرائيل وحماية حقها في الوجود المستقل و المنفصل ، ومع ذلك لا تريد أن تكون في تعارض مع قرار مجلس الأمن بشأن وقف الأعمال الحربيه في فلسطين، والحظر المفروض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لتزويد الجيوش المقاتله في فلسطين بالأسلحة.



نفس هذا الرد كان على طلب مماثل قدمه في نيويورك ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة الى الرفيق غروميكو.



بانتظار تعليماتكم.



باكولين



على الوثيقه :الرفيق باكولين، ارفع مذكره الى الرفيق مولوتوف .زورين 25/XI