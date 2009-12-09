أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - حاتم بشر - الناصرية، من منظور سمير أمين. (الجزء الأول).





اخر الافلام











المزيد.....

الناصرية، من منظور سمير أمين. (الجزء الأول).


حاتم بشر
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 11:18
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    


اضاءات:
*الغرض الأساسي من هذا المقال -على نحو ما يستبين من عنوانه- يتمثل في استعراض أهم المقولات المكوّنة لرأي الدكتور ”سمير أمين“ في النظام الناصري. وهي مهمة تحتم على من يضطلع بعبء القيام بها التزام اقصى درجات الموضوعية. ولهذا فقد آلينا على أنفسنا استعراض نظرات أمين كما هي، بلا رفض أو تأييد لهذه النظرات،(ربما ينجز كاتب هذا المقال مثل ذلك التقدير لآراء سمير في مكان آخر)، أما المقال الحالي فهو موقوف كليا وحصرا على بسط فكرة أمين والتعريف بها. وقد دفعني الى السعي من أجل القيام بهذه المهمة (التي تتطلب قدرا كبيرا من الدقة وقدرا لا يذكر-والحق يقال-من الإبداع)؛ ضرورة تسليط الضوء على هذا الجانب الهام من رؤية سمير أمين التاريخية، بهدف اثراء النقاش حول التجربة الناصرية المؤثرة في تاريخ مصر بل والمنطقة العربية الحديث. والتي كانت ولا تزال موضع تقديرات متباينة.
** المقال ينشر على أجزاء مسلسلة. ومن أجل تكوين تصور دقيق وكامل حول رؤية سمير أمين يحبذ الإنتظار حتى استكمال نشر كل الأجزاء.
***كل المقاطع المحصورة بين علامتي تنصيص”..“ تعود إلى الدكتور سمير أمين.

(1)الناصرية والشيوعية ”أخوين عدوين“!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصف سمير أمين التعارض التاريخي الذي دارت رحاه بين الناصرية والشيوعية بأنه كان تعارض بين ”أخوين عدوين“. بمعنى أنهما قد اتفقا على الهدف وتباينا حول اسلوب تحقيقه..
1- ”نعم، فمن جانب كان للطرفين صفة الأخوية لأنهما كانا يسعيان إلى تحقيق نفس الهدف؛ نهضة مصر المستقلة وانجاز اصلاحات اجتماعية تقدمية“.
2-”ولكنهما أصبحا في الوقت نفسه عدوين بمعنى أن كلا منهما قد قدم طرحا مختلفا لأسلوب تحقيق الهدف“. على النحو التالي:
أ-بينما ”قامت الناصرية على فكرة قدرة مشروع برجوازي وطني-تديره الدولة وتسانده البرجوازية الوطنية-على تحقيق الهدف“.
ب-نجد أن الشيوعيون، أو بالتحديد بعضهم على الأقل(كما سيتضح فيما يلي)، قد ذهبوا الى أن البرجوازية الوطنية لا يسعها أن ”تدفع مثل هذه الحركة، فهي طبقة ضعيفة تبحث دائما عن التوافق مع الاستعمار و"الاقطاعية"، ومن ثم فإن تحقيق الهدف يتمثل في اقامة جبهة شعبية واسعة تقودها طليعة يمثلها "حزب شيوعي"“.

(2) ناصر بين "حدتو" و"الراية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول سمير أمين معلقا على احدى وثائق الحزب الشيوعي المصري(الراية)، المكتوبة بين ديسمبر 1955 وسبتمبر1956، تحمل عنوان "تحليلان..سياستان--الوضع الحالي في مصر" : ”يظهر التعارض بجلاء بين موقفي الراية وحدتو من أول صفحة“. ويستطرد: فقد ”كانت حدتو تعتبر أن ناصر يمثل سلطة البرجوازية الوطنية“. ”بينما كان الحزب(الراية) يعتبره ممثلا للبرجوازية الكومبرادورية“. وقد انبعث كلا التحليلين-بحسب أمين-من ”تقدير مختلف لمغزى الإصلاح الزراعي الذي قام به ناصر ومغزى السياسة الاقتصادية المتبعة في تلك الأيام“. لكن أمين يلفت في هذا الصدد إلى أن كلا التحليلين قد أغفل المواقف في المجالات الدولية التي اتخذها ناصر بعد مؤتمر باندونج، أي تقارب مصر مع الاتحاد السوفياتي والصين، وسنرى بعد قليل كيف يرى أمين الى هذه المواقف.
ما يهمنا هنا هو عرض التحليل الذي تقدم به (الراية)وقتئذ، وهو التحليل الذي لا يزال سمير أمين يراه تحليلا صحيحا. تنص الوثيقة المشار اليها آنفا في صفحتها الأولى على أن ”انقلاب 1952 للضباط الأحرار قد جاء لايقاف تجذر الحركة الشعبية المصرية، التي دخلت مرحلة النمو منذ1946، وخاصة انطلاقا من عام1950/ 1951، وقد رأى الحزب(أي الراية) أن الاستعمار قد رحب بالانقلاب لهذا السبب بالذات“. ويعقب سمير أمين في عام 2014: ”وقد بدا لي هذا التحليل صحيحا في وقته، ولا يزال“. ولقد ذهب أمين، كما يقول، في الفصل الأول من كتابه ثورة مصر، - ”الى ان انقلاب الضباط عام 1952..مثل فعلا محاولة لايقاف الحركة الثورية بعد قيام حكومة الوفد بإلغاء المعاهدة المصرية البريطانية، وصعود حرب العصابات في منطقة القناة عام 1950/ 1951، فلم يكن طابع هذا الإنقلاب يستحق أن يعتبر ثوريا“. وعلى هذا الأساس يعتبر سمير أمين تحليل حزب الراية المتقدم ذكره لطابع ”هذا الإنقلاب، المختلف تماما عن تقدير حدتو له، هو الصحيح“. فما هي الحجج التي ساقها تحليل الراية، التي ساهمت في تشكيل رأي أمين؟
يحصر سمير أمين تلك الحجج فيما يلي:
1-السياسية الاقتصادية الليبرالية للضباط الاحرار من 1952 الى 1955. بخاصة اعتمادها على دعوة رؤوس الاموال الاجنبية للقيام بالتنمية في مصر.
2-المغزى المحدود للاصلاح الزراعي.
3-الاتفاقية بين نظام الضباط وبريطانيا حول السودان 1953، فقد سهلت نصوص الاتفاقية-بحسب أمين-سقوط السلطة في يد الرجعية ممثلة في المهدي حليف بريطانيا.
4-الاتفاقية التي أدت الى "نصف انسحاب" للقوات المسلحة البريطانية في منطقة القناة.(تصفه وثيقة حزب الراية ب"الجلاء المزيف"، ويرى أمين هذا التوصيف"صحيح في زمانه").
5-اشتداد اجراءات قمع الحركة الشيوعية التي كانت أسوأ مما كانت عليه في ظل النظام الملكي.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حاتم بشر

إجمالي القراءات: 129,176
المقالات المنشورة: 24
- مفهوم النقد في الماركسية
- جوهر التضخم النقدي وطرائق تثبيت العملة.
- قانون التفاوت: نحو فهم مادي تاريخي للنشاط العسكري الدولي في ...
- محاضرات في الإقتصاد السياسي للرأسمالية-المحاضرة الثانية: الس ...
- كيف دحض الدكتور إمام عبد الفتاح المادية؟!
- محاضرات في الإقتصاد السياسي للرأسمالية - المحاضرة الثانية: ا ...
- محاضرات في الإقتصاد السياسي للرأسمالية - المحاضرة الثانية: ا ...
- محاضرات في الإقتصاد السياسي للرأسمالية المحاضرة الأولى: الإن ...
- 2- محاضرات في الإقتصاد السياسي للرأسمالية- المحاضرة التمهيدي ...
- محاضرات في الإقتصاد السياسي للرأسمالية
- نقد المفهوم الميتافيزيقي للأزمة الرأسمالية
- كارل ماركس: دياليكتيك الهجرة إلى أميركا
- المادية الميتافيزيقية واللعب بالوقائع
- -الإنتهازية- بوصفها ركيزة للإمبريالية
- الدياليكتيك والإنتقائية (2)
- لينين: الدياليكتيك والإنتقائية(1)
- بأي معنى يمكن الحديث عن احتضار الرأسمالية؟
- هجوم جديد، بأسلحة عتيقة! (دفاعا عن الماركسية)
- نقد أغلوطة:”المجتمع ما بعد الصناعي”
- لماذا يتعين على الشيوعيين تأييد كل حركة ثورية؟

المزيد.....


وكالة أنباء اليسار
- حكم تاريخي لـ-الإدارية العليا-.. تيران وصنافير مصرية وليست س ...
- فضيحة جديدة في المطار
- إسرائيل تكشف عن طائرة اغتيالاتها!
- 2016 يقفل على أزمات إقتصادية تطال طبقات مصر الشعبية / الثورة ...
- الصحافة الورقية العربية: أزمة بمستويات ثلاث /عطالله السليم ...
- اقتصادات التبغ: أرباح على جثث الفقراء
- نفايات بيروت إلى صيدا: شركة «أي بي سي ـ زنتوت» الرابح الأكبر ...
- إعادة فتح مطمر الكوستا برافا... لـ 7 أيام فقط
- صفقة «السموم» الساقطة: ما الذي كان يخطّط له شهيب؟
- الحرب البحريّة والمواجهة العالميّة القادمة [1]

المزيد.....
كتب ودراسات
- بصدد المادية الجدلية -مقدمات أولية - / الشرارة
- في نقد الأصوليات الدينية واليسارية والقومية. / محمد علي مقلد
- التغيرات الدولية وفعالية اليسار الاشتراكي / لطفي حاتم
- 2016: موت الليبرالية / آلان وودز
- أفكار كارل ماركس بين الأمس واليوم -1 / غريب عوض
- سلسلة محاضرات للاعضاء الجدد( المرشحون) المنقح 2016 / الحزب الشيوعي السوداني
- النظريات البطريركية / ليندساي جيرمان
- نظرية ماركس للأزمات الاقتصادية / ستيوارت إيسترلينغ
- المعرفة الأساسيّة للحزب الشيوعي الصيني ( الماوي ـ1974) / شادي الشماوي
- لماذا انتصرت الانتفاضات الشعبية للفكر الماركسي الثوري؟؟ / هيفاء أحمد الجندي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية - حاتم بشر - الناصرية، من منظور سمير أمين. (الجزء الأول).