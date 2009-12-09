

محمد الرديني

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 09:27

المحور: المجتمع المدني









هل بغداد استباحت بعدما كانت عذراء داخل شرنقة؟.

بغداد ايها السيدات والسادة مغتصبة من كل الجهات.

داعش،عدد كبير من الوزراء مضافا اليهم نفس العدد من البرلمانيين مضافا لهم المدراء العامون واصحاب الدرجات الخاصة والميليشيات ذات المسؤولية المحدودة مع رجال حماية المسؤولين بسياراتهم المصفحة.

بعد مجزرة الكرادة التي لم يعد يتذكرها احد من اولي الشأن ذهبت دماء مواطنيها هدرا والى يومنا هذا يتسائل الناس كيف دخلت السيارات المفخخة الى هذا المكان الحيوي والمزدحم بالسيطرات.

ويبدو ان نفس السيارات او على الاقل نفس الخطة تم فيها تفجير شارع السعدون قبل ايام والذي لم يخطر ببال احد انه سيكون هدفا للداعشيين.

ومازالت المفخخات والعبوات الناسفة تتناوش اطراف بغداد كل يوم.

عدد الضحايا منذ 2003 وحتى كتابة هذه السطور 294 ألف شهيد.

كل هذا وبغداد مازالت تندب حظها بتولي هؤلاء "المزعطة" دفة الحكم.

ترى هل هو حظها أم حظ شعبها الفرحان بطقوسه الدينية؟.

لا اجابة عندي.

عدد كبير من رجال الحماية يجب ان يدخلوا فورا دورة اخلاق وغيرة وضمير ،فالذي يريد ان يصير كاوبوي على شعبه سيواجه بالاحتقار وعليه ان يذهب ..هناك ... هناك حيث الموصل ليمارس عنفوان قوته.

اقول هذا بعد حادثة الامس حين اقدم عناصر بحماية وزير الموارد المائية حسن الجنابي وبتصرف شخصي، على قطع طريق رئيسي قرب مبنى الوزارة في منطقة شارع فلسطين ببغداد، من دون الاكتراث الى ما سببه ذلك من زخم مروري في هذا الطريق.

وجوبه هذا التعسف بموجة غضب من قبل رجال المرور وكان العميد عمار وليد من اعلام مديرية المرور من بينهم حيث اجبر هؤلاء "الكاوبوي" على فسح الطريق امام السيارات المدنية.

صحيح ان الوزير حسن الجنابي اعتذر ونشر اعتذاره على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن هذا وحده لايكفي اذ يجب اولا تغيير هؤلاء الحماية لأنهم ببساطة بدون اخلاق ويستعرضون قوتهم امام شرطة المرور الذين كل واحد فيهم يشرّفه خير تشريف للجهد الذي يبذله وهو يقف الساعات الطوال في الشارع العام لينظم حركة السير.

فاصل خاص بالحمامي:سعادة وزير النقل كاظم الحمامي، نعرفك كاتبا ومتنورا قبل ان تكون وزيرا ولكونك من "التكنوقراط" لابد ان تفتح لنا صدرك لننقل لك بعض الملاحظات:

1- اغلب المحيطين بك بنوا ستارا بينك وبين مواطنيك ومن المستحيل ان يفكر احد موظفيك بمقابلتك فذلك من المحرمات.

2- لم نصدق انك كنت جادا بالقول بانك تنوي بناء نفق يربط بين البصرة واوروبا عبر الصحراء لأننا نعرفك صاحب نكتة.

3- كادر وزارة النقل ليس بحاجة الى لآخرين يلبسون السواد ويلطمون ويكفي الموجود.

4- صحيح انك امرت بتمليك جميع بيوت الموانىء الى ساكنيها ولكننا ننتظر منك انجازات اكبر خصوصا في الخطوط الجوية التي عاثوا بها فساداد قبلك وكما كنت مرشدا بحريا طيلة 40 سنة لابد ان تستمر بارشادك الى ناسك الذين يحتاجون اليك.

نقطة نظام: شباب لازم نلطم اليوم لطمة قوية جدا فقد ظهر ان اعضاء مجلس محافظة بغداد ليس لديهم قاعة للاجتماع لمساءلة المحافظ فاختاروا فندق الرشيد لذلك.

استجواب انيق.