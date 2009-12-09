أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم مصطفى علي - آشورية الأحداق





اخر الافلام











المزيد.....

آشورية الأحداق


ابراهيم مصطفى علي
الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 01:02
المحور: الادب والفن
    


آشورية الأحداق
اهوى رواق عينها الآشورية كلما *
ناغت عيناي بطرفها
واشكوا لبوارح الرياح سِرَّ *
سكرتي من شواديها
كلما تهمس لي برمشها أتَخَيَّلْ
قَبساً قدحته طلعتها
زاحت عن روضها الأستحياءُ وانجلى
الوجه كشمسٍ بمشرقها
حتى الربيع جَسَّ ابتهال الورد واستبدل
مكياجها بلون أسورة معصمها
واعجب من نجومٍ عَضَّها بَنان الندم دهراً *
وشاخت عَزَباً دون رفة غزلٍ بجفنيها
يسقي سحرها نِدامُ الليل وتخرس شفا كؤوس
الراح لبهارِ حُسْنٍ قَلَّما روت إلف جليسٍ نظيرها *
إن لألأت بسود الأحداق في دَلَعٍ
يدركني السَّوَّاَرُ عَلِّي أرى كيف تعشق عيناها *
والظفائرُ في السدف بانت برائق *
من ذَهبٍ تهفهف فوق اكتافها
حتى النسيم شَبَّ لهبهُ واستوطن
ما ترامى من مسبل شعرٍ على منكبيها
أسْرَتْ خمارها البنفسجيُّ ما أن *
كوى وهج زفرتي وجهها
واشْتَعَلتْ ورداً خالبٌ لِلُّبِّ قُبيل
أن أتغنىّ بغضِّ إهاب حضنها *
........................................................................
*رواق العين .. حاجب العين والجمع ,روُق ,أروقه
*بوارح .. رياح شماليه حاره في الصيف
*عَضَّ بَنان الندم .. تَندَّم , تحسَّر على شيء لم يفعله
*عّزّباٌ .. أي غير متزوج
*نِدام .. جمع نديم , المصاحبُ على الشراب
*ألبَهار ..كل شيء حسن ومنير
*السَّوَّارُ ..الذي تسورُ الخمرُ أو الشرابُ في رأسه سريعاً
*برائق .. جمع بريق
*أسرى الحجاب عنه..نزعه, ألقاه
*غضُّ الإهاب ..طري , ناعم





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ابراهيم مصطفى علي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- رأيتها تغرس قصائدي
- مطرٌ ونار
- نينوى ترتدي ثوب الزفاف
- نينوى بعامها الجديد
- بريق الأعين
- هكذا أشرقت الشمس
- أبدرٌ أنتِ أم ثُرَيَّا ؟
- ذبحوا آشور ونجت ألواح الطين
- كم عزيز أنت
- عَلَّمتني أن أرسمكَ بعينيَّ
- حبيبي يقرأ طالعي
- جيدكِ بنظر الشعراء
- نينوى يفزع لها التاريخ
- مهلاً حبيبي
- يسألني العطر
- ما أروعكَ في الليل
- لِمَ تَشُمكِ العصافير
- لا تسألي متى أحبَبْتُكِ
- في حَيِّنا العتيق
- أُغَربل الصدى لأسمعكِ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- المالكي يشكر ابن كيران ويؤكد على ضرورة الحوار للوصول إلى توا ...
- مجلس النواب يجتمع الثلاثاء لانتخاب هياكله
- جلسة انتخاب المالكي رئيسا لمجلس النواب بالصور
- احتفاء بالفنان صلاح حسن وبمنجزه الغنائي
- فيلم هيدن فيجرز يتصدر إيرادات السينما بأمريكا
- فنان عراقي نازح يبدع مُجسمات لمنحوتات أثرية دمرها داعش
- 198 صوتا تمنح المالكي رئاسة مجلس النواب
- مهرجان للسينما الفلسطينية بفرنسا لخدمة القضية
- البيجيدي يبرر قرار عدم منافسة المالكي على رئاسة مجلس النواب ...
- العماري يصف برلمانيي حزبه بحرس الحدود ويربط عطالة المؤسسات ب ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم مصطفى علي - آشورية الأحداق