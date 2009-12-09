

ابراهيم مصطفى علي

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 01:02

المحور: الادب والفن









آشورية الأحداق

اهوى رواق عينها الآشورية كلما *

ناغت عيناي بطرفها

واشكوا لبوارح الرياح سِرَّ *

سكرتي من شواديها

كلما تهمس لي برمشها أتَخَيَّلْ

قَبساً قدحته طلعتها

زاحت عن روضها الأستحياءُ وانجلى

الوجه كشمسٍ بمشرقها

حتى الربيع جَسَّ ابتهال الورد واستبدل

مكياجها بلون أسورة معصمها

واعجب من نجومٍ عَضَّها بَنان الندم دهراً *

وشاخت عَزَباً دون رفة غزلٍ بجفنيها

يسقي سحرها نِدامُ الليل وتخرس شفا كؤوس

الراح لبهارِ حُسْنٍ قَلَّما روت إلف جليسٍ نظيرها *

إن لألأت بسود الأحداق في دَلَعٍ

يدركني السَّوَّاَرُ عَلِّي أرى كيف تعشق عيناها *

والظفائرُ في السدف بانت برائق *

من ذَهبٍ تهفهف فوق اكتافها

حتى النسيم شَبَّ لهبهُ واستوطن

ما ترامى من مسبل شعرٍ على منكبيها

أسْرَتْ خمارها البنفسجيُّ ما أن *

كوى وهج زفرتي وجهها

واشْتَعَلتْ ورداً خالبٌ لِلُّبِّ قُبيل

أن أتغنىّ بغضِّ إهاب حضنها *

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*رواق العين .. حاجب العين والجمع ,روُق ,أروقه

*بوارح .. رياح شماليه حاره في الصيف

*عَضَّ بَنان الندم .. تَندَّم , تحسَّر على شيء لم يفعله

*عّزّباٌ .. أي غير متزوج

*نِدام .. جمع نديم , المصاحبُ على الشراب

*ألبَهار ..كل شيء حسن ومنير

*السَّوَّارُ ..الذي تسورُ الخمرُ أو الشرابُ في رأسه سريعاً

*برائق .. جمع بريق

*أسرى الحجاب عنه..نزعه, ألقاه

*غضُّ الإهاب ..طري , ناعم