

جاسم ألصفار

الحوار المتمدن-العدد: 5405 - 2017 / 1 / 17 - 00:57

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









عواقب التغيير

د. جاسم الصفار

16/01/2017

بضعة ايام تفصلنا عن الاجراءات الرسمية لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الامريكية بعد فوز لم تتوقعه ولم تكن تتمناه النخب السياسية منذ ثمانينات القرن الماضي، وهي نفس الفترة التي تصادف تبوء النخبة المؤدلجة، لمقاليد السلطة في الولايات المتحدة الامريكية. وربما ليس مصادفة ان غريم امريكا في ذلك الوقت، الاتحاد السوفيتي، كان قد بدأ عده العكسي للتخلي عن ايديولوجية السلطة او السلطة العقائدية.

الايديولوجيا في الحالتين هي فكر السلطة وفلسفتها، وان كان الامر مفهوما بالنسبة للاتحاد السوفيتي بفكره البلشفي، فانها بالنسبة لامريكا، الانتصار في الحرب الباردة التي خاضتها مع المنظومة الاشتراكية السوفيتية بكل ابعادها واوجهها والتأسيس لعالم يقاد من قطب واحد بحكومة كونية تنظم كل المعادلات السياسية في صغير الدول وكبيرها، وفي يديها الثواب والعقاب.

وفي الحالتين تأسيس ايديولوجي يبصق على المبادئ التي تأسس عليها، ففي الاتحاد السوفيتي لم يعد هنالك، منذ ولادة الدولة السوفيتية، اي انسجام مع الايديولوجيا الماركسية التي تأسس عليها نظام السوفييتات البلشفي. لا بل تعارض مع تلك الايديولوجيا في مجال حقوق الانسان والحريات الشخصية والبيروقراطية الخانقة. أما عند الطرف الاخر فان الولايات المتحدة الامريكية اسست لنظام يهيمن على العالم ويقمع الحريات الديمقراطية والطموحات الوطنية عند شعوب العالم التي تدور في الفلك الجيوسياسي الامريكي، الذي اتسع ليشمل العالم كله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

الفترة منذ ثمانينات القرن الماضي كانت واضحة في تأسيسها، ليس فقط لنظام عالمي جديد، بل ولقواعد واخلاقيات ومبادئ كلا الدولتين العظيمتين. روسيا تعود الى نهجها القيصري الوطني البراغماتي وامريكا تخلع بزة الجنتلمان الليبرالي الواقعي وتلبس خوذة العسكر بقناع الليبرالية المتجبرة والمحافظين الجدد.

وبوصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب الى سدة السلطة في الولايات المتحدة الامريكية يكون، برأي العديد من المحللين السياسيين الروس والغربيين، جزء مهم من قواعد ومبادئ السياسة التي اختطتها امريكا لنفسها منذ اكثر من ربع قرن تناوب على السلطة فيها كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مهدد بالانقراض.

وهذا ما يفسر حالة الهلع التي تمر بها النخب السياسية الامريكية وردات فعلهم الهجومية وغير المستكينة. وما الاجراءات العدائية التي اتخذها اوباما تجاه روسيا الا تعبيرا عن ارادة وهوى تلك النخب في سعي محموم لترسيخ واقع جديد في العلاقات الروسية الامريكية لا يقوى الرئيس المنتخب الجديد على تجاوزه الا بصعوبة. علما بأن الموقف من روسيا يعتبر حجر الزاوية في السياسة الامريكية منذ رونالد ريغن وحتى الرئيس اوباما.

ومن المتوقع ان يبقى موقف النخب السياسية الامريكية من بين الجمهوريين والديمقراطيين، مقاوما للتغيير حتى بعد تنصيب ترامب وسيتركز جهدها في فترة حكم الاخير على محورين، أولهما تخريب العلاقات الروسية الامريكية التي يعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتحسينها، وثانيهما، منع ترامب من تحقيق اي انجازات، في المجال الاقتصادي خاصةُ، ترسخ سياسة جديدة لامريكا تختلف عما اعتادت عليه منذ ثمانينات القرن المنصرم. وليس من المستبعد، لجوء اعداء التغيير، ان تحقق فعلا، الى اساليب اخرى منها سحب الثقة او حتى التصفية الجسدية للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

والتغيير في قواعد ومبادئ الرئيس القادم لامريكا، ليس فقط في سياستها من روسيا، مع اهميتها، الا انها تشمل المنطق والطروحات السياسية من وقائع اخرى في العالم، فترامب هو اول مرشح امريكي للرئاسة ينتقد ،في خطبه الانتخابية، التصرف الامريكي في يوغسلافيا، ويصف "بالعدوان" الذي يصل الى حد الجريمة، ما ارتكبته السياسة الامريكية في العراق وليبيا.

وتجدر الاشارة الى ان الرئيس القادم دونالد ترامب، هو الشخص الاكثر كفائة في مجال الادارة المالية والاقتصادية، كونه من النخبة المالية والاقتصادية الامريكية، ألامر الذي قد يجعل من الانتعاش الاقتصادي الامريكي مسعى رئيسي له، ان تحقق، سيكون ورقته الرابحة الاساسية في وجه منتقديه والمتآمرين عليه من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

واخيرا فاننا امام مرحلة جديدة في تاريخ السياسة الامريكية المعاصرة، يحل فيها ممثلو الاقتصاد والمال المتعاملون مع الواقع الحقيقي للدولة الامريكية، محل السياسيين الايديولوجيين الذين يخططون في عالم افتراضي يتجاوز الواقع ويترسخ على حسابه. ولا شك بأن من عواقب التغييرالامريكي، ان تحقق، تغييرا في السياسة الروسية وسياسات العديد من دول العالم، يكون همها الاساسي الانتعاش الاقتصادي.