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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عدلى محمد احمد - شمال سيناء فى خطر جسيم
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شمال سيناء فى خطر جسيم
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عدلى محمد احمد - شمال سيناء فى خطر جسيم