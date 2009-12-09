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يا نقصا متعمد بكمالي


روماني سمير
الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 16:48
المحور: الادب والفن
    


يا قطعة لغزي المفقودة ..
ويا نقصا متعمد بكمالي

يا شوقا يستعر بقلبي ..
ويا جمرا يلتصق باحشائي

ناديت بكل الاسماء ..
وبحثت في كل الارجاء

كسرابا تزداد بعادا ..
وكيائس ازداد عنادا

ها صلاتي بمحرابك أتلُ ..
وبرفقة وعدك اقترب

كبخارا يتبدد أمري ..
وكزهرا متيبس أمضي

ولصمتك اغدو مرتابا ..
وبصدري شكا وسؤالا

هل تسمع صوت مناداتي ..
هل تبصر قدر معاناتي

ام انك وهما ولد بأناتي





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روماني سمير

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - روماني سمير - يا نقصا متعمد بكمالي