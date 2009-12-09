

سعيد ذيبان فندي

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 16:07

المحور: الادب والفن









(1)

في وطني

ثمة لافتة كتب عليها

الموت يرحب بكم !

(2)

في وطني

ثمة حكومة سارقة

وتحاسب الاطفال

على سرقة علبة الكلينس.

(3)

في وطني

خريجو الجوامع

اخطر من خريجي السجون!

(4)

في وطني ثمة سوق مشترك

يدعى سوق النخاسة .

(5)

في وطني

هناك من يتاجر بشرف النساء

والحكومة ساكتة

لانها عاهرة!

(6)

في وطني

رجل الدين المتطرف

والسياسي الفاشل

هما اكثر الاشخاص المستفيدين !

(7)

في وطني

عدد الانفجارات

فاقت عدد السكان

ماعدا اعضاء البرلمان !

(8)

في وطني

هناك من يخلط دماء الشباب

بماء الرافدين

وفرّ دون ان يحاسب!

(9)

في وطني

يحاسب السائق

ان لم يلبس حزام الامان

ولا يحاسب الارهابي

على لبس الحزام الناسف!

(10)

في وطني يحرمون تبرج النساء

ويحلون جهاد النكاح

في وطني حروب دامية

وليس هناك سلام ابداً.

(11)

في وطني

ثمة جوع وعطش وتشرد

ونصف الشعب لاجئ

والنصف الاخر في المخيمات نازحون.

(12)

في وطني

النساء تمنح وسام الارامل

والرجال فقدوا عذريتهم .

(13)

في وطني

الموت اصبح كالخبز اليومي

والانسان ارخص من النفط

فأهلا وسهلا بكم في وطن الموت !