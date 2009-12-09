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هكذا .. أكتبُ فيك قصائدي


فارس حميد أمانة
الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 14:14
المحور: الادب والفن
    


هكذا .. أكتبُ فيك قصائدي

كلُّ قصائدي
ليست سوى قلمي
وقصاصة ورق من جريدة الأمس
ما إن تنسابُ فوقها أولُ الحروف
حتى أغمض عيني هاربا من الوجود
فزعا
من حلم يقظة يتعقًبني
يمسكُ بي متلبسا بانتظارالأمنيات
تلك التي ما فتِئت معلقة
فوق باب داري العتيق
فتنثالُ من قلمي الكلمات
ليس سوى سيل كلمات
أرسم بها
غارقا في ملاءة من ضباب
حدود الشفاه
وجفونا
كأنًّها الليل
ثم ببعض من خيال
وبالكثير من الجنون
أكتبُ فيك قصائدي







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فارس حميد أمانة

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فارس حميد أمانة - هكذا .. أكتبُ فيك قصائدي