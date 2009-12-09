

روني علي

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 08:31

المحور: الادب والفن











ثمة وجع في عينيها .. يؤلمني

وقاطرة التساؤل ..

تصطدم بدورة الزمن

أرمد هو .. ؟!

أم مخاض ولادة من حمل كاذب

زفت لها عيادة الترميم

من ركام بلدي ..؟!.

أي ألم ..

هذا الذي يعصر النسيم

على خدود بتلات الياسمين

في وطني ..!.

ربما كان قيامة الجن

في غضاريف الحب

قبل أن يقرأ الإبليس من صفحة إقرأ

وربما ..

كان هدير قطار

يخترق النشيد الوطني

بعلم ..

لم يتقاطع وجواز سفري

وربما ..

كان الطاغوت القابع في حضني

يحرض المشيمة

في العزف على الجمر



15/1/2014