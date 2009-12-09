التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بشرى البستاني - ثلاث قصائد
|
|
ثلاث قصائد
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
الحركات
- صورة المرأة في التراث حقيقة أم انتقاء..
- أحزان بلقيس
- شعر موسى حوامدة ، سلالته الريح ، عنوانه المطر
- بغداد
- صواريخ آخر الليل
- الهايكو العربي وقضية التشكيل ، هايكو محمود الرجبي مثالاً
- شجن عراقي
- حديقة نيسان
- كانت الممراتُ شديدة الضيق
- حلم ميسلون هادي الوردي، من العنوان الى مكابدة الشخصية والمكا ...
- على باب الخليقة
- شِعريَّةُ النَّصِّ ... قراءةٌ في قصة الدغل لمحمود جنداري
- أحزان الغضى
- شعرية السرد ، قراءة في رواية محمد الأسعد -أطفال الندى-
- رحلة في العتمة
- الهايكو العربي بين البنية والرؤى ، 2 – 2
- الهايكو العراقي والعربي بين البنية والرؤى 1- 2
- كان الوردُ مخضبا بالندم
- هايكو الحب
المزيد.....
- المفتي العام للسعودية: السينما والحفلات الغنائية ضرر وفساد
- مزوار يشيد بمبادرة السلام الفرنسية لاستئناف المفاوضات بين ال ...
- أخنوش من أكادير: اتضح دابا أنه عاوتاني ابتدأ الكلام
- السينما العراقية بين الإبهار والإندثار
- الفريق النيابي للبيجيدي يجتمع صباح يوم انتخاب رئيس مجلس النو ...
- عرض فيلم عن أسطورة -حرب النجوم- في موسكو
- تواصل المراجعات الفكرية للجماعات الدينية بتركيا
- العثور على مقابلةٍ غير منشورة مع يوكيو ميشيما -
- منيب عن ابن كيران: هو مبتدئ في السياسة والديمقراطية عنده مجر ...
- جائزة البوكر العربية تعلن قائمتها الطويلة غدا الاثنين
المزيد.....
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بشرى البستاني - ثلاث قصائد