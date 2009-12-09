

بشرى البستاني

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 01:41

المحور: الادب والفن











ثلاث قصائد



(1)

الأرض



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أيتها الغرَّاءْ

أيتها الغزالةُ التي تنامُ في العراءْ

لا تفزعي إن جئتِ للشهادةْ

فحاكمُ البلدةِ إن صدقتِ

سيأمرُ الثورَ الذي يحملُ فوق الماءْ

عرشكِ أن ينفضَ قَرنيْهِ

فلا يُبقي سوى الصحراءْ

أيتها الأرضُ قفي في الجلسة الأخيرةْ

ولْتكشفي عمّا وراءَ الدغلِ من حروقْ

ولتصحبي شهودَكِ

الأشجارَ

والأنهارَ

والطيورْ



أمامَ هذا الآثمِ الكبيرْ



(2)

دجلة

غارقٌ بدماء الظهيرةِ

ملتبسٌ بالدخانْ

فوقهُ الطائراتُ بنتْ مهبطاً

وجسورَ رهانْ



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مُفعمٌ بالنشيدِ

ومُلتبسٌ بالحياةْ

فارعٌ بالعناقِ

ومُنخطفٌ بسعيرِ الجناةْ

مُرهفٌ كالندى

ومضيئٌ كحبٍّ جديدْ



(3)



جندي أمريكي

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غارقٌ بدمي

ذابلٌ بالألمْ

ألقموهُ لهيباً

وشدّوا على جرحهِ

جبلاً من ندمْ