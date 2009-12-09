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شذرات-1-


محمد البكوري
الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 01:40
المحور: الادب والفن
    


*في هذه الأيام يسألك الواحد منا سؤالا كيفما كانت طبيعته، فتجيبه نشازا : أصدقك قولا أني لازلت على العهد، وأن حبل الكذب قصير! في هذه الحالة لا أنت عرفت مغزى سؤاله، ولاهو حتما سيعرف معنى جوابك! *التناقض سر كيونة الانسان. فمثلا حينما يبحث المرء عن شيء فلا يجده، فغالبا ما يعلق مشجب فشله على كونه حينما لا يبحث عن شيء فهو يجده. *الانسان كائن شغوف بالذات. فهو يظل طوال حياته كائنا ثلاثي الفعل والارادة . يبحث عن ذاته في ذاته ولذاته . *إياك ثم إياك من ثلاث:أن تشتري الرجال بالمال وأن تتوسل في حل مشاكلك بالمال قبل الرجال وأن تحرص على كسب المال وخسارة الرجال . *لا أدري كم من لحظة سعيدة وكم من لحظة تعيسة سأعيشها غذا، ولكنني أدري أنه اليوم، قد عشت كل اللحظات! *حينما يبحث المرء عن نفسه فيجدها، فإنه سيدرك أنه وصل إلى نصف الحقيقة، أما حينما يبحث عنها فلايجدها، عندئذ سيدرك أنه قد وصل إلى كل الحقيقة. فما بين النصف والكل يختبئ المعنى، بعد أن يندحر المبنى، ولتتواصل بعد ذلك مسارات البحث عن النفس/الحقيقة. *أفظع الحروب "الهوياتية" "Les guerres identitairesوأكثرها بشاعة ، هي التي تجعلك تخسر "هويتك" أو" الهو" القابعة في دواخلك، حينما تصر على وضعها موضع شك دائم .





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محمد البكوري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد البكوري - شذرات-1-