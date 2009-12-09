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مسرحية مفتاح الفرج بداية الطريق


محمد عبد الخضر الحسيناوي
الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 01:39
المحور: الادب والفن
    


مسرحية مفتاح الفرج بداية الطريق
عرض مسرحية مفتاح الفرج لجماعة الناصرية للتمثيل بقيادة المايسترو الدكتور ياسر البراك وتأليف عمار نعمة جابر ومجموعة من الشباب المحب لمسرح مجاهد يبحث عن حلول لواقع مرير ومؤلم, ما يميز هذا العرض انه كسر الأبواب المغلقة التي كانت تحتكر العروض المسرحية ليلتحم بالعامة من الناس ويجعلهم جزءا من العرض المسرحي يتقاسم معهم الأفكار والحلول لنهايات كلنا نبحث عنها, مسرح المقهورين او مسرح الشارع او كما يسميه البعض المسرح التفاعلي هي تجربة أطلقها المسرحي البرازيلي ( أوجستو بوال 1931 ) على تجربته في دول أمريكا اللاتينية متبنيا فكرة المسرح السياسي باعتبار أن كل نشاط أنساني هو سياسي بحد ذاته مما انعكس ذلك على مسرحه التحريضي الذي انتشر في دول العالم الثالث . يعتمد مسرح المقهورين في عروضه على مبدأ المشهد القصير الذي يتناول حادثة ما تهم المتفرجين أو واقعة ما تشكل نقطة انطلاق العرض الذي يتطور بمقتضي ردود أفعال الحاضرين مما يجعل العرض مكانا للنقاش والحوار مما تطلب ذلك وجود شخصية الوسيط او الجوكر او المخرج نفسه التي تدير العرض والسجال والمناقشة ما بين الممثلين والمتفرجين، لا يجاد حل يقنع الحضور ولا يتوقف على حل واحد بل يتعمد طرح كل الافكار لتكوين حلقة نقاشية وتنشيط ذاكرة متفرج.
استطاع البراك ان ينقل تلك الافكار التي حركت الشارع لتلك الفترة في بلدانهم الى تجربة حقيقة في بلد مزقته المشاكل والحروب والافكار السيئة التي لم تجد من يناقشها.
هنيئا لنا بهذا العمل الذي مزق المألوف ليمتزج بالشارع ويترك القاعات لا صحابها الذين ينظرون للأخرين بتعال او يتمسكون بنرجسية المقولة (من يرغب مشاهدتنا يأتي الينا).
كل التقدير للجهود الخيرة لأصحاب هذا العمل
محمد الحسيناوي





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محمد عبد الخضر الحسيناوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد عبد الخضر الحسيناوي - مسرحية مفتاح الفرج بداية الطريق