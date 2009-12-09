

عبدالله مطلق القحطاني

الحوار المتمدن-العدد: 5404 - 2017 / 1 / 16 - 00:15

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني











الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

من أشهر المواقع الحكومية على الإنترنت هو موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ،

هو موقع حكومي مئة بالمئة ،

أي أنه جزء من المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية وله ميزانية وتمويل حكومي ،

وبالتالي هو جزء اصيل من الحكومة ومحسوب عليها شكلا ومضمونا !!



والكارثة ليست في صفته الحكومية والرسمية !!



بل الكارثة في شهرته وكثرة عدد زواره وزياراته في اليوم الواحد !!

فعلى سبيل المثال عدد زواره اليوم حتى لحظة كتابة المقالة تجاوز ثلاثمائة وستين ألف زائر وقارىء !!!





والموقع يمثل دار الإفتاء الرسمي !!

لكن وللأسف الموقع يعج بفتاوى وأفكار متشددة ومتطرفة وفي بعضها حدا لا يقبل !!

خاصة بما هو متعلق في باب العقيدة ، وعقائد الآخرين ،

وأيضا بما هو متعلق بشؤون المرأة عامة !!

وهذا رابط الموقع



http://www.alifta.net/Default.aspx?languagename=ar





فعلى سبيل المثال نظرة الموقع للصوفية وحكم فكر الموقع بهم وعليهم !!



هذا رابط فرعي منه بشأنهم !!



http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?languagename=ar&View=Hit&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&RamadanEntryID=0&RamadanEntryName=&NodeID=10405&PageNo=1&SectionID=3



وهذا رابط فرعي آخر خاص بالفتاوى !!

رابط خطير ومجرد تصفح محاوره تكفي للنظر في إعادة وضعه !

وتنقحته وتنقيته سريعا !!



وهو عبارة عن رسالة من الشيخ ابن باز لمن أسماهم المجاهدين الأفغان !!



http://www.alifta.net/fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=476&PageNo=1&BookID=4



وأيضا هذا رابط لموقع الشيخ ابن باز الرسمي وفكره في الولاء والبراء !!



https://www.binbaz.org.sa/fatawa/4151



إذن موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وهو موقع حكومي ورسمي !!

ورغم وفاة المفتي السابق ابن باز من سنوات ورغم تغير الزمان والاستنباط !!

بقي الفكر نفسه ! وبذات التنظير والفكر وأدواته

والذي يستخدمه تنظيم داعش ستارا لمخططاته حاليا في العراق وسوريا وأفريقيا

ولازال الموقع على حاله ولم تتم تنقيته بما يتلاءم مع ظروف اليوم وأحداث الساعة !

مع أخذنا بالإعتبار عدد زواره !!

واعتقد حان الوقت وبشكل عاجل وسريع لفلترة الموقع وإعادة هيكلته وغربلته وحذف الكثير والكثير مما فيه مما يخالف توجه الحكومة !!





والآن إليكم رابط لمقالة قديمة لي في ذات السياق لكنها عامة !!



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=516929



ورابط آخر لمقالة ثانية :

وهو يتحدث عن ضرورة إصلاح الإسلام لا تجديد الخطاب الديني !!!



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=497511



ورابط ثالث لمقالة أخرى تتحدث عن فكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب !! وفكره ومدرسته تعم موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ! كما تعم منظومتنا العلمية برمتها !!!



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=496039