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ولاعة ،


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 22:26
المحور: الادب والفن
    


ولاعة ،
عود ثقاب من فضلك
أشعل سيجارتي
أضرم النار
بعض من عيوني رفعتها
كل الذي على طاولتي
فنجان قهوة
جرائد مكدسة
و ضجيج أخبار
ثلاثينية
نهداها
كما خيل تترنح تحت إزار
شبه خمار
عينان
كما لو أن الطبيعة
فشلت في رسمهما
فاخذ الله قلما
و رسمهما للتو بيديه
طريان
تنبضان
تشهقان
تسبيان
هالة أقمار
خصلة شعر
جمعت كل الالوان
تهرب من غطاء راسها
تناوش قرطا
يأكل عينيا
رغم كل شروط الحصار
ربما عضت شفتها السفلى
أو هكذا خيل إلي
ولاعة
عود ثقاب من فضلك
أشعل سيجارتي
أضرم النار
أفاقتني من ألف سنة دهشة
عود ثقاب سيدتي
أجبتها
عفوا
أنا لا أدخن
يليق بك حضني
بدل حضن سيجارة
نشتعل معا
ننطفئ معا
نقيم الليلة عرس الأشعار
أسررتها في عيوني
ثم ناولتها اناملي
أعدت ترتيب خصلات شعرها
عفوا سيدتي
شفاهك خلقت لمواسم القبل
فكيف التبغ
ينهش لسانا
ريقه يغري بالإزهار
طلع النهار
صفارة المحطة تدوي
نعم ، وجهتي انا مكناس
و أنت
البيضاء .. نعم
ناولتها رقم هاتفي
وصل القطار
**** رضا الموسوي / الرباط/ 14/1/2017****





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سليمان الهواري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - ولاعة ،