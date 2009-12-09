

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 22:26

المحور: الادب والفن









أثر الواقع على الكتابة

مالك البطلي

اتابع عن قرب ما يكتبه الشاب "مالك البطلي" واحاول أن أربط بين ما جاء في نصوصه وبين الواقع الذي يعيشه، فوجدت هناك أثر واضح وقوي على ما يقدمه من نصوص، فهناك حالة من السواد تصل احيانا إلى القتامة، ليس على صعيد الفكرة وحسب بل على صعيد الألفاظ المستخدمة.

أن يبدأ النص بكلمة "منهك" تعطي دلالة لما في النص، فهذا الفعل يشير إلى ما يحمله العقل الباطن من سواد ويأس، وإذا تتبعنا بقية الجملة " منهكٌ جدًّا أتسوّل في منافي ذاكرتي والخوف الشديد يغمرني ولا حقَّ لي بجلب قليلٍ من الخمر" نجدها غارقة في السواد، وهنا نطرح سؤال، كيف للمتلقي لهذا النص أن يتأثر ايجابيا؟ وهل التغني/الكتابة عن السواد تريحنا أم تزيد من أوجاعنا؟ وما هي السبل/الوسائل لرفع القتامة عن المتلقي/القارئ للنص؟، أعتقد علينا ككتاب أن نتجاوز/نتجاهل/نترفع عن ألمنا، ونبحث/نجد/نكتشف/نخوض في عالم جديد، يفتح آفاق أمامنا يبعدنا عن حالة الألم والقسوة التي نمر بها.

كما علينا أن نستخدم ألفاظ ولغة أدبية تخفف/تسكن/تهدئ من وطأة الفكرة القاسية التي نطرحها، فاللغة الجميلة يمكنها أن تلغي السواد تماما من لنص وتتغلب عليه، وهذا الأمر نجح فيه الروائي "مشهور البطران" في رواية "السماء قريبة جدا" حيث كتب المشاهد القاسية والصعبة بلغة ادبية استثنائية، وكأنها كان يتعمد التخفيف على المتلقي من قسوة وألم المشاهد.

أما بخصوص اجترار الكتابة القاسية والمؤلمة فهو يشكل حالة من المازوشية تنعكس سلبا على الكاتب والمتلقي معا، ولهذا ليس من الصواب بأي شكل من الأشكال في هذا الوقت تحديدا، الكتابة عن الألم والسواد بلغة وألفاظ قاسية وصعبة، ولا بد من لنا من انتهاج طريق جديد نستطيع من خلاله أن نشكل أمل/فضاء لنا ككتاب وكمتلقين للنص.

من هنا إذا ما عدنا إلى النص السابق سنجد الأثر الايجابي الذي تركه فينا الكاتب عندما تحدث عن القمر،" ماذا تريد مني يا أيها القمر ..؟ " بلا شك هناك فتحة/نافذة استطعنا من خلالها أن نرى العالم/الفضاء بشكل أفضل وأجمل، وكأن هذه القمر لم يكن تأثيره على الكاتب وحسب بل علينا نحن لمتلقين أيضا.

ومن هنا ندعو كل كتابنا، خاصة الشباب منهم، فهم حملة الأمل، أن ينقذونا من حالة السواد التي نمر بها إلى مثل هذا الفضاء الرحب. حتى يكونوا ونكون سعداء معا.

منهكٌ جدًّا أتسوّل في منافي ذاكرتي والخوف الشديد يغمرني ولا حقَّ لي بجلب قليلٍ من الخمر والأوراق والدفاتر والسجائر وحتى الدموع ممنوعةٌ عني والأكثر من ذلك !؟ فإنّ ليلي يجرجرني داخل زنزانةٍ رماديةٍ ضبابيةٍ لا شيءَ فيها سوى ثقبٍ صغيرٍ في السقف نحوه أرفع رأسي كلَّ يومٍ داعيًا الرّبَّ أن يقودني إليه إذ أنّي مشتاقٌ للغائبين الحاضرين في قلبي وفي مرّةٍ وفي لحظة يأسٍ واشتياقٍ شديدين أذكر أنني نظرت من خلال هذا الثقب فرأيت القمر كاملًا فتذكّرتُها وتذكّرتُ تبعثرَ أشلائنا فبكيت ثمّ قمت بتجميع نفسي وسألت القمر صارخًا : - ماذا تريد مني يا أيها القمر ..؟ فحبيبتي الغائبة عني تشبهك وأنا هنا معذَّبٌ في زنزانتي القاسية هذه التي فيها كل شيءٍ ممنوع عليّ حتى دموعي ولكن سأسير سالكًا في طريقي فهل هذا بلاءٌ جديدٌ من عشقٍ آخر .. ؟!