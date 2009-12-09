

ياقادة الرياضة العرب

عباس الجراح

الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 22:25

المحور: عالم الرياضة







ياقادة الرياضة العرب

أقفوا معي أمام هذ ا المشهد من برامج اعداد جيل الغد ولنسأل انفسنا معكم انتم من موقع مسؤليتكم الوطنية وانا من موقع خبراتي الممتدة بين اوربا والمنطقة العربية وكخبير في برامج اعداد هذه الفئات العمرية . هل هذه المشاهد نراها اليوم فوق ارضية الوطن العربي هي المبادئ الحقيقية لتطوير الفئات العمرية وفي جميع مجالات الالعاب الرياضية الفردية منها والجماعية ؟ وهل يسمح لنا الجميع ان نفكر باننا سوف نضاهي العالم المتقدم من خلال ذلك ؟ ولكن كيف ؟ ونحن نعيش حالة ماساوية واصبحنا لانفرق بين الحق والباطل . نعم اقولها لكم ولابد من الواجب ان تحتكموا لقانون الرؤىا العلمية والعملية وان تهيؤا لها أرضية مبادئ علمية من اجل اللحاق بقاطرة العالم المتقدم .

ايها السادة نحن متخلفون وبكل مقومات التخلف وهي فجوة كبيرة فانتم تعلبون على وتر التخلف عندما تقولون رعاية الموهبين من شباب امتنا العربية ، فأية موهوبون تشيرون لهم ؟ ومن ثم أية أرضية انتم أوجدتموها لهذه الكوكبة من ايناء الوطن العربي ؟ والتي ننظر ونتطلع لهم على انهم كوادر وقادة علمية سوف تخدم العرب ؟ للاسف انتم تمرحون بحقول الوهم وانتم ممن يعيق تطوير شباب العرب... أدعوكم ان تتخذوا من هذا الخطاب الصغير بمعلوماته والكبير بما يحمل من ألم على أمة انتم تعدوها وانتم لم تكونوا وكما يفرض الواقع ان تكونوا .. ياقادة الهرم الرياضي العربي واينما كنتم نحن نمارس طقوس الرياضة الحقيقية ومن خلال منشاءات رياضية بريطانية وامريكية وكندية وكم تمتد مساحتها الواسعة وتنوع ملاعبها ومرافقها الصحية التي تفوق افضل مجمع عربي رياضي أن وجد .



انا ليس لي الحق بمخاطبتكم لأنكم لم تتمتعوا بالرؤى العلمية والعملية الميدانية الصائبة وكما اقرانكم من الغربين ممن هم بدرجتكم الوظيفية وهم يفكرون بتقديم الافضل من أجل اعداد الكوادر العلمية للمستقبل القريب وأسمحوا لي ان اعاتبكم ومن باب الحرص على مستقبل الشباب العربي وما دمتم انتم ممن في سدة القرار من حيث مجال اعداد المواهب وسياقات العمل الثابتة في استيراتيجية بناء محطات اعداد المواهب الرياضية وكيفية اعدادهم وفقا لمنطوق علمي متسلسل ومن ثم انتم اليوم قد تكونوا او لا تكونوا في المكان المناسب الذي يتوجب عليكم اعادة خارطة تلك المنشاءات الرياضية الحديثة ووفقا لمطابقات ما تستوجب تصاميم المنشاءات فوق ارضكم ومن كل جوانب مراحل اعداد هؤلاء الفتية .... فانتم ليس اهلا" لمسؤلية بناء مؤسسات واندية رياضية تسر وتسعد الاخرين .



حرام عليكم ايها السادة ان هؤلاء ليس مجرد نزهة عابرة وكما تحضرون لفتح ملعب هنا واهناك وتضحكون على ذقون الناس او انكم تستخدمون نفوذكم وموقعكم السياسي وتكتمون الافواه عندما تبهركم الحقيقية .... أنتم ايها القادة يقع على عاتقكم نشر شبكات اسعاد هذه الفئات العمرية وربطها بواسائل التقدم في الدول المتطورة ومن خلال ممن انتم تاتون بهم ليكونوا خبراء او مستشارون او ما يحلو لكم تسميتهم . أن خبراتنا الكثير والمتنوعة بين العالمين العربي والاوربي هي امتداد لهذه الخبرات ومنذ سبعينات القرن الماضي وليومنا هذا العرب يمتلكون الخبرات الهائلة لكنها مبعدة عن ارض الواقع خوفا من دماء خبراتها بين احضان الاوربيتين وامركا وكندا ...ومن أجل عدم ابخاس حق السادة وزراء الشباب العرب بادرت في اكثر من خطاب شرحت فيه المحاور الواجب اتباعها من اجل ان نحصل على رياضة لاتقبل الجدل بين أثنين . وذهبت الرسالة وذهبت معها الايام في غيابة الجب وقبل ايام وردتني رسالة كترونية مفادها ( اطلع السيد الوزير على رسالتكم ) قرأت هذا النص الفقير الذي يدلل على فقر المستوى الثقافي لمن بادر بهذه العبارة التي ترمز للمستوى الحقيقي لمن تم مخاطبتهم ، هنا رجعت الى عام 1999 عندما خاطبة رئيس افضل دولة في العالم ومن خلال الهاتف بامر المساهمة في اعداد دراسة تهتم بتطوير ركن الشباب بادرني بالحديث وكانه اقرب المقربين لي ومن ثم استرسل معي بشأن الدراسة ومن هنا اليوم اود ان اقول ان سبب تطور الغرب هو العامل الانساني وصفة التعامل مع ممن يجب ان تتعامل معهم . ومن هنا شعرت بان الوزير الفلاني هو حقا لم يكن هو ممن يجب ان اكتب اليه .... نعم انها الطامة الكبرى ياشيوخ سياستنا واحزابنا الظالة والممتدة على مساحة الوطن العربي ...... هؤلاء الاجيال أمانة في أعناقكم خذوا بيدهم وبيد ممن يمد لهم الرعاية العلمية والعملية من الكوادر العربية المتوفرة اليوم بين مؤسساتكم وان تساهموا بمخاطبة الاتحادات الاوربية والدولية لزجهم بدورات تطوير اللغة الانكليزية بمديات لاتقل عن سنة ومن ثم تسجيلهم في الجامعات والمعاهد الرياضية الاوربية هذه المحطة تستغرق 2-3 سنوات وبعدها يلتحقون بدراسات علمية وميدانية وبعد مضي 10 سنوات سوف تحصلون على موارد بشرية متطورة تستطيع العمل في ساحات التطوير التي تفكرون بها .



اما وكما هو الحال ومن خلال هذه الصور والمشاهد اليومية انا اقول لكم بان مجموعتكم لا تسمن ولاتغني من جوع من حيث هذا الجانب وهذه امانة أودعها اليكم فأخذوا بها .خذوهم صغارا لتسعدوا بهم كبارا .. لا والف لا نحن لم نكن وكما يجب ان نكن من أجل ان نكن قادرين على الوصول الى الاهداف الانسانية أولا" ومن ثم ، العلمية و الميدانية . العد للرقم 10 لابد لنا البدأ من الرقم واحد ......









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

