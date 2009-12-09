

لماذا سينهار سد الموصل ؟؟

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 19:37

المحور: الارهاب, الحرب والسلام







لماذا سينهار (( سد الموصل ))

(( سد الموصل )) : هو من الناحيه العلميه ؟ يمثل (( هاجس حقيقي)) ؟ الاّ اننا يجب ان لا نهمله ؟ ولا ان نتعامل معه كرعب بالدرجة التي تحاول امريكا ان تجرنا بهستريه الى المستوى الغير علمي ؟ لتستثمره في تنفيذ ستراتيجيتها السياسيه ؟

ونحن لدينا خوف من السياسه , ونحاول عزلها عن دراسة اي مشكله واي موضوع ؟ فنخسر الحلول ؟ ونذهب بالساسة كعامل هدم وليس ديمقراطية حوار ؟

ان المساجلة السياسية بخصوص السد ؟ قامت بين الجانب العسكري والسياسي الامريكي ؟. وبين الجانب الفني العراقي ؟

؟ فالامريكان اثاروا الرعب بانهيار سد الموصل وبامثلة متعددة ؟ ورد عليهم الجانب العراقي باسلوب سياسي فني ؟ متهمين السياسة الامريكيه ( بعدم المصداقيه )؟ وانا اؤيده بذلك بشواهد ؟ واكدوا ( سلامة السد ) وانا لا اتفق معهم بهذا ؟ ولكن يجب التعامل معىهذاى الموضوع بنظرة علميه موضوعيه ؟

وقد بدأت الحمله السياسيه الامريكيه حول التحذير من ( انهيار سد الموصل )؟ كما يلي :

1- سيل من التقارير الدوليه والاذاعات والفضائيات ؟ تحذر من خطر ( انهيار سد الموصل )

2- في 27/6/2012 اصرار امريكي , من قبل العسكرين الامريكين ؟ وهذا الاصرار على اثارة الرعب قد تكون له اهداف عسكريه ؟

3- اوباما يتصل تلفونيا" بالعبادي ؟ ليبلغه خطورة وضع (سد الموصل ) ؟ ويبدي استعداد استعداد امريكا للمساعده ؟ اين كان هذا الحماس في 2004 ؟

4- قائد عسكري في 28/1/2016 ؟ يصرّح بان للجيش الامريكي خطة طوارىء للتعامل مع الموقف عند ( انهيار سد الموصل ) ؟

5- السفارة الامريكيه تطلب من رعاياها ؟ مغادرة بغداد ؟

6- ما سبب هذا الاصرار في الفترة الاخيره ؟ على اثارة الرعب وتخويف المجتمع العراقي ؟

7- هناك شواهد على عدم مصداقية امريكا ؟ في مناسبات عديده مع الشعب العراقي ؟ وانما هي لديها اهداف سياسيه ؟ للضغط والمساومة على الحكومة العراقيه ؟ ؟؟ كانت الطائرات الامريكيه في حرب 2003 تقوم ب (1000- 1500 ) طلعة طيران يوميا" ؟ ولكن طلعات هذه الطائرات ضد (داعش) بلغت يوميا" ((13)) طلعه يوميا" ؟ وهي خجوله وغير دقيقه ؟ وان الحملة الامريكيه من اثارت الرعب من انهيار سد الموصل ؟ اشتدت مع اوج عظمة انتصارات قواتنا الامنيه ؟ وما هذه الحملة التي تقودها امريكا ؟ ما هي الاّ بسبب ما تهدف

8- اليه من اشغال انتباه الراي العام العراقي ؟ واتخاذها كضغوط سياسيه لتاجيل تحرير الموصل ؟ وابتزاز يترافق مع الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يمر به العراق ؟

الآراء العلميه والفنيه لخبرائنا في تفنيد الآراء الامريكيه : وهي :

1- تقارير الفنين العراقين ؟ تؤكد ان السد في وضع جيد ؟ وان التحشيه بماده اسمنتيه خاصه مستمره ؟

2- القائمون على السد يؤكدون ان لا مخاوف ؟ طالما اعمال التحشيه مستمره ؟ ويؤكدون ان هناك مشاكل جيلوجيه توجد في الارضيه التي يقوم عليها السد ؟وهذه يتم معالجتها بالتحشيه ؟((وانا لا اتفق معهم بهذا الرأي ؟ لان انهيار الارضيه يؤدي دائما" الى حدوث تشققات وتصدع في الجدران )) ؟

(( نهيار سد الموصل يراوح بين الخطر الحقيقي والتوظيف السياسي ))

آخر تحديث: 15 فبراير 2016 - 10:36 ص

بغداد/شبكة اخبار العراق- ماتزال التحذيرات بشأن إمكانية انهيار سد الموصل تتصاعد بوتيرة متسارعة، حتى مع وعود وتطمينات الجهات الحكومية والرسمية التي تؤكد استمرار عمليات حقن وصيانة السد واستبعاد انهياره خلال الفترة الحالية.ويبدو ان الحديث عن انهيار سد الموصل وجد صداه واسعا لدى الاوساط العالمية والمجتمع الدولي التي تحدثت بجدية عن تلك المخاوف ، في وقت تتمسك الحكومة بالتأكيد على ان السد يعمل بصورة جيدة ولا يوجد ما يدعو للقلق.وازاء ذلك كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن دراسة اعدها فريق دولي من الخبراء عرضت ابان دورة الحكومات السابقة ، تضمنت عدة حلول لمعالجة وضع سد الموصل ، وقالت ان ايا من تلك الحلول لايحظى بنسبة

نجاح لدى تنفيذه.واوضح رئيس اللجنة النائب فرات التميمي :ان”الخطورة التي يعانيها سد الموصل ليست وليدة اليوم ،لان المشكلة بدأت تظهر بعد سنتين من تشغيل السد ، الذي بني خلال العام 1986 ،ودخوله الى الخدمة لاحقا”.واشار الى ان” هذا السد بني على منطقة جبسية مايعني ان ضغط الماء وتسربه تحت السد يسبب تكسرات وتكهفات في اسس السد”.واضاف ان”الحكومة لجأت انذاك الى استشارة فريق دولي من الخبراء الاجانب، الذي اوصى بضرورة وجود ادامة يومية مستمرة لاسس السد عبر حقنها بمادة الاسمنت”.وتابع ان”العمليات استمرت حتى بعد 1991، وقرر النظام السابق ازاء تلك المشكلة بناء سد بادوش ليكون جدار صد منيع في حالة انهيار سد الموصل بناء على استشارات دولية”.ولفت الى انه”بعد 2003 لم يتم استكمال بناء سد بادوش الذي انجز منه حتى الان 40% فقط من مجمل العمل”.واكد ان”المشكلة التي يعانيها سد الموصل حقيقية، لانستطيع ان ننفي خطورتها ،ولانؤكد حتميتها في الوقت نفسه .

“.وان”جميع الاحتمالات قائمة ،اذ لاتوجد جهة رسمية تجزم بانهيار السد خلال هذه الفترة ، كما لاتوجد جهة اخرى تجزم بعدم امكانية انهياره”.و ان”الخطورة قائمة، والمعالجات مستمرة ، وهذا يحتاج الى تنسيق وهناك تواصل مستمر بين الوزارة واللجنة النيابية “.وفي ظل الظروف الراهنة والتحديات الامنية، وصعوبة تأمين طرق الامداد والمعدات اللوجستية التي يتطلبها عمل الشركة المنفذة لاعمال الصيانة والتأهيل لايجاد حل دائمي لوضع السد ،يبدو امرا عسيرا”.وبشأن الحلول والمعالجات المقترحة لوضع سد الموصل ، ويبدوا ن هناك حلا اقترحه فريق الخبراء الدوليين بموجب الدراسة الفنية وهي ((بناء جدار تحت اسس السد ))،وهي تجربة غير منفذة في اية دولة اخرى بالعالم “.و ان”الجدار سيكون بعمق 300 متر وبكلفة 4 مليار دولار ،وينفذ خلال سقف 6 سنوات “.وانه” لاتوجد جهة رسمية تؤكد نسبة نجاح هذا العلاج 100%”.ويمكن للجدار ان يكون خط دفاع لتقوية اسس السد”،ولكن ووفقا" لرأي الخبراء الدوليين فأن تكلفة البناء يمكن لها ان تحقق نسبة نجاح امنة “.و ان”هناك حلولا اخرى قد تؤتي ثمارها، يشير لها الخبراء وهي امكانية افراغ السد من المياه”.و ان”هذا الحل سيواجه مشكلة اخرى لانه يعد خزينا ستراتيجيا لاكبر سد في العراق “. ولكن امكانية نقل مياه السد الى حوض بحيرة الثرثار ستزيد من نسبة ملوحة المياه لان عذوبة مياه نهر دجلة تختلف عن مياه الفرات التي تتميز بملوحتها العالية “.؟؟؟و انه “لايوجد خيار اخر تعتقده اللجنة النيابية مناسبا يمكن ان تلجأ له الحكومة ووزارة الموارد المائية لمعالجة وضع سد الموصل “.لكن عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني علي الصافي النواب.الذي قال : ان” الحكومة ووزارة الموارد المائية مستمرة في متابعة وتنفيذ اعمال الحقن والتحشية بالاسمنت لمعالجة وضع سد الموصل، وهذا الامر نفسه سيعرضه وزير الموارد المائية على البرلمان”.و ان”هناك تواصلا مستمرا بين اللجنة النيابية ووزارة الموارد المائية لمتابعة عقد احالة المشروع وتنفيذ اعمال صيانة السد الى شركة ايطالية، ؟؟ فضلا عن تدريب الكوادر والملاكات الفنية وتزويد ادارة السد باجهزة حفر وحقن لمادة الاسمنت”.وتابع ان”وزارة الموارد المائية تقوم بمناورة مناسيب المياه في سد الموصل ،لتعويض النقص الحاصل في نهر الفرات ،من خلال قناة مقدمة سامراء”.و انه”خلال العام 2007 شخص فيلق المهندسين الامريكي انذاك ان سد الموصل هو الاخطر في العالم”. و ان”الامر المستغرب لدى اللجنة النيابية انه خلال السنوات السابقة وتوفر السيولة النقدية والمياه ، كان يمكن للحكومات السابقة التعاون مع فيلق المهندسين الامريكي في ايجاد حل دائمي لتلك المشكلة في سد الموصل وتجاوزها”.ودعا الحكومة الى “إفراغ السد وجعله خارج الخدمة، بالرغم من ان إفراغه يحمل أثار سلبية تتمثل بصعوبة الحصول على مياه عذبة، لان مياه نهر دجلة تمتاز بالعذوبة خلافا لمياه نهر الفرات”.

وان جميع المعالجات مؤقتة لمنع انهيار السد ، الواضح ان”الخطر الرئيس هو عطل البوابة السفلية رقم 2 تحت مقدم جسم السد ،وتوقفها عن العمل ، حيث تصل قوة دفع الماء فيها الى 2250 مترا مكعبا / ثانية ، ما يهدد بانهيار السد “.و الى ان “الخطر الاخر يتعلق بعاملالوقت ايضا وذوبان الثلوج بحلول فصل الربيع والفيضانات المتوقعة جراء ارتفاع مناسيب المياه لان”السد مبني على ارض كلسية سريعة الذوبان مايضاعف من مخاطر التشققات ، لكن العلاج المؤقت هو الحقن والتحشية بمادة الاسمنت”.و الى ان”تلك المعالجات هي حلول مؤقتة ، وهي العلاج المستخدم لصيانة معظم السدود في انحاء العالم التي تتطلب ادامة مستمرة”.ولقد تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على الاسراع باجراءات للتعاقد مع شركة تريفي الايطالية للمباشرة بعمليات الصيانة والتأهيل لسد الموصل”.في غضون ذلك ،اكد وزير الموارد المائية محسن الشمري حاجة سد الموصل الى حل دائمي بانشاء سد ساند ، قال ان ذلك ليس خشية من الانهيار،بل للانتقال الى مرحلة الامان. ؟؟؟؟

اذا" متى سينهار سد الموصل ؟ قد يستمر لحين شهر آذار ؟؟ والاحتمال قوي ان يكون قبل هذا ؟ ؟؟ فعلى القائد العام للقولت المسلحه : والقادة العسكرين والستراتيجين ؟ ان يضعوا الخطط لحماية جيشنا وحشدنا و خطة ( قادمون يا نينوى ) ؟ وان نستثمر هذا الانهيار ان حدث , لاستثماره في القضاء على ( داعش ) ؟ وكذلك وضع الخطط الستراتيجيه لحماية المناطق المنكوبه ؟ من الناحية الامنيه ؟ والاجتماعيه ؟ والحياتيه اليوميه ؟ ومنظمتنا وانا على استعداد لوضع الخطط وفق اساوب ومقاييس الكوارث ؟؟

الباحق / الخبير الايكولوجي / هادي ناصر سعيد البلاقر









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

