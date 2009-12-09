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طارق سعيد أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 18:08
المحور: الادب والفن
    


وشك منحوت
علي صخرة
نصها غرقان
والنص التاني
جبل في صحرا
انت ليه؟!
وازاي ؟!
.........
امسك بإيدك
قلبك المستطيل
امشي برجليك في الطين
انت مش شجرة
صورة 1

بتعيش ع الحلم
مش فيه
وتمد ببصرك وتمد
تمد
لحد ما تجري
انت ليه بتحس
بالشوارع
والحيطان
والكراسي
والبيوت
اغسل وشك
دمك غرقني
فكرني بخدود وشفايف
معرفش دلوقتي لونها إيه

صورة 3

شايف التمثال منين
ولا انت مش همك
رتوشي
وسمكي
ومكاني
وسط الميادين الكتيرة
حرك عيونك
الساكتة
وكلمني بأي حروف
وما تسبنيش
يطوف جوايا صوت الصخر
ميدوزا
استوطنت ع الأرض
لمست عينيها
الحلم
الفكرة
ولون الورد



صورة 5
بقيت ممل
أكتر من شروق الشمس
ومن غروبها
ممل أكتر من زمن محبوس
في لوحة
أكتر من طعم لسانك
وعيونك دايما شايفة مربعات
بالأبيض والأسود
وانت كل اللي بتعرف تعمله
تاخد خطوة لقدام





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طارق سعيد أحمد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - طارق سعيد أحمد - 9 صور