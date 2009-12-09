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رغبات


صلاح زنكنه
الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 18:08
المحور: الادب والفن
    


1
معذرة سيدتي
أنا رجل لا تلمني امرأة
النساء جنائن ورد
وأنا أتنقل بينهن
كنحلة تائهة
كوني وردتي
وليكن جسدكِ
الرحيق ...

2
أحبكِ
كلمة باتت عتيقة
أريدكِ
هي الأكثر جدوى
أريدكِ الآن
رجاءً تعالي
فأنا على وشك الرغبة
والرغبة لا تحتمل التأويل
أشتاقكِ جدا
والشوق لا يحتمل التأجيل

3
الطريقُ الى قلبكِ
محفوفٌ بالرغبات
ورغباتي بلا رتاجْ





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صلاح زنكنه

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