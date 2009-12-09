

صلاح زنكنه

الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 18:08

المحور: الادب والفن









1

معذرة سيدتي

أنا رجل لا تلمني امرأة

النساء جنائن ورد

وأنا أتنقل بينهن

كنحلة تائهة

كوني وردتي

وليكن جسدكِ

الرحيق ...



2

أحبكِ

كلمة باتت عتيقة

أريدكِ

هي الأكثر جدوى

أريدكِ الآن

رجاءً تعالي

فأنا على وشك الرغبة

والرغبة لا تحتمل التأويل

أشتاقكِ جدا

والشوق لا يحتمل التأجيل



3

الطريقُ الى قلبكِ

محفوفٌ بالرغبات

ورغباتي بلا رتاجْ



