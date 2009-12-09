

عادل عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 18:08

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع











• الليل لا يصنع الظلام؛ إنّما غياب الشمس!

• بحثت عن رفقائي القدامى، وعندما عثرت عليهم، وجدتهم، فعلاً: قدامى!

• الإعتذارات هي نوع من المجاملات التي نقدمها للذين لا نهتم بهم!

• الآلام هي صرخة الحياة عندما لا نعيرها اهتمامنا!

• في بلادنا، لا أحد فوق القانون؛ إلا الذي قام بوضعه!

• عندما نريد التعبير عن حبنا العميق للأشياء، نقول: أننا نموت فيها.. لقد جعلنا الحب موتاً؛ فمات فينا الحب!

• إن كان العداء قد يصنع حباً؛ فمن العار أن يصنع الحب عداء!

• لقد أصبح ذبح الحمير، حراماً. وذبح الإنسان، حلالاً.. وقد قيل إنها مؤامرة حميرية؛ للحفاظ على نسل الحمير!

• الإرهابي شخص يُكفر الناس ولا أحد يُكفره. والقاتل برئ حتى يثبت مرضه النفسي!

• الحرية قيد العقلاء!