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الأحداث تتكلم (19)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 18:08
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    



• الليل لا يصنع الظلام؛ إنّما غياب الشمس!
• بحثت عن رفقائي القدامى، وعندما عثرت عليهم، وجدتهم، فعلاً: قدامى!
• الإعتذارات هي نوع من المجاملات التي نقدمها للذين لا نهتم بهم!
• الآلام هي صرخة الحياة عندما لا نعيرها اهتمامنا!
• في بلادنا، لا أحد فوق القانون؛ إلا الذي قام بوضعه!
• عندما نريد التعبير عن حبنا العميق للأشياء، نقول: أننا نموت فيها.. لقد جعلنا الحب موتاً؛ فمات فينا الحب!
• إن كان العداء قد يصنع حباً؛ فمن العار أن يصنع الحب عداء!
• لقد أصبح ذبح الحمير، حراماً. وذبح الإنسان، حلالاً.. وقد قيل إنها مؤامرة حميرية؛ للحفاظ على نسل الحمير!
• الإرهابي شخص يُكفر الناس ولا أحد يُكفره. والقاتل برئ حتى يثبت مرضه النفسي!
• الحرية قيد العقلاء!





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عادل عطية

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (19)