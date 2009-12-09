

عزيز الخزرجي

الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 16:06

المحور: الادب والفن









همساتُ فكر(123)

حقيقة آلمُفكّر ألكونيّ:

حِينَ أفكّرُ .. أتَأمّل كلّ آلمدى ألمُمْتدّ حتى بعد هذا الكون السّحيق .. رغم شكّ آلفلاسفة بوجود مدىً بعد هذا الكون!

و حين أتكلّمْ .. أستحضر كلّ قوانين الأدب و آلتواضع و آلمعرفة ما إستطعتُ لذلك سبيلاً أمام مُخاطبي حتى لو كانت نملة ..

و حينَ أحكمْ .. أضعُ أمامي قوانين الغيب و آلشّرائع الكونيّة ..

و حين أنتقدْ .. أضع بآلحُسبان كلّ آلظروف و الأحتمالات حتى آلغير ألمُمكنة ..

و حين أحزنْ .. أضع أماميّ كلّ مظالم الأنسانيّة .. خصوصاً سيّد ألشّهداء و أبيه ..

و حين أفرحْ .. و قليل ما أفرحْ .. أكنُ كآلطفل المُداعب لحاجاته البسيطة ..

تسبقني دائماً أنوار المحبة بشكل فطريّ قبل أيّ شيئ لمعرفة مواقف آلنّاس العفوية و تقلبات الوجود ..

و حين أغضب .. و نادراً ما أغضب؛ أُجَسّدُ أمامي سريعأً مواقف الأنبياء و كلّ مقولات آلعفو و آلرّحمة!

و حين أحاول حلّ مشكلةٍ أبحث في أسبابها و آلظروف الخاصّة بها .. لِحلّها من آلجذور!

و أوجدت الحلول الناجعة لكلّ مشاكل الأنسان إلاّ لذلك الظلم المعجون بوجوده!

و لم أهتمّ بحياتي لشيئ مثلما سعيتُ لِنشر ألمحبّة بين النّاس و مكونات آلطبيعة .. و حتى بين أعدائي الذين إغتالوني أكثر من مرّة!

و لم يكن ذلك سهلاً .. فقد كلّفني الكثير .. و لكلٍّ درجات ممّا عملوا ..

لذلك صغر هذا الكون على عظمته .. أمام أفكاري الكبيرة!



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