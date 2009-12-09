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حقيقة المفكر الكونيّ:


عزيز الخزرجي
الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 16:06
المحور: الادب والفن
    


همساتُ فكر(123)
حقيقة آلمُفكّر ألكونيّ:
حِينَ أفكّرُ .. أتَأمّل كلّ آلمدى ألمُمْتدّ حتى بعد هذا الكون السّحيق .. رغم شكّ آلفلاسفة بوجود مدىً بعد هذا الكون!
و حين أتكلّمْ .. أستحضر كلّ قوانين الأدب و آلتواضع و آلمعرفة ما إستطعتُ لذلك سبيلاً أمام مُخاطبي حتى لو كانت نملة ..
و حينَ أحكمْ .. أضعُ أمامي قوانين الغيب و آلشّرائع الكونيّة ..
و حين أنتقدْ .. أضع بآلحُسبان كلّ آلظروف و الأحتمالات حتى آلغير ألمُمكنة ..
و حين أحزنْ .. أضع أماميّ كلّ مظالم الأنسانيّة .. خصوصاً سيّد ألشّهداء و أبيه ..
و حين أفرحْ .. و قليل ما أفرحْ .. أكنُ كآلطفل المُداعب لحاجاته البسيطة ..
تسبقني دائماً أنوار المحبة بشكل فطريّ قبل أيّ شيئ لمعرفة مواقف آلنّاس العفوية و تقلبات الوجود ..
و حين أغضب .. و نادراً ما أغضب؛ أُجَسّدُ أمامي سريعأً مواقف الأنبياء و كلّ مقولات آلعفو و آلرّحمة!
و حين أحاول حلّ مشكلةٍ أبحث في أسبابها و آلظروف الخاصّة بها .. لِحلّها من آلجذور!
و أوجدت الحلول الناجعة لكلّ مشاكل الأنسان إلاّ لذلك الظلم المعجون بوجوده!
و لم أهتمّ بحياتي لشيئ مثلما سعيتُ لِنشر ألمحبّة بين النّاس و مكونات آلطبيعة .. و حتى بين أعدائي الذين إغتالوني أكثر من مرّة!
و لم يكن ذلك سهلاً .. فقد كلّفني الكثير .. و لكلٍّ درجات ممّا عملوا ..
لذلك صغر هذا الكون على عظمته .. أمام أفكاري الكبيرة!

للتّواصل؛ عبر(المنتدى الفكري)؛
https://www.facebook.com/AlmontadaAlfikry





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عزيز الخزرجي

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