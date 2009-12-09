

خالد دربندي

الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 15:41

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









مواطنوا البلدان العربية يحسدون الفلسطينيون

خالد دربندي/ اربيل

منذ تاسيس الدولة الاسرائيلية واحتلال الاراضي الفلسطينية واضطهاد لمواطنيها على يد الاسرائيليين والحكومة الاسرائيلية . الحكام العرب والشعوب العربية والصحافة العربية والشارع العربي يستنكرون ما يفعل الاسرائيليين بالفلسطينين ويهددون ويتكلمون ويرفعون شعارات رنانة ضد اسرائيل ويتوعدون بالانتقام منها , خاصة في المؤتمرات العربية العربية و القمم العربية والجامعة العربية دون فعل اي شيء على ارض الواقع , نسوا انفسهم بانهم محتلون ومسلوبي الارادة و الثقافة وتنهب ثرواتهم .بعد تاسيس العالم الثالث والدول العربية من ضمنه الحكام العرب اصبحوا عملاء مخلصون لمن اسس العالم الثالث . واما بعد سقوط المعكسر الشرقي وسيطرة الغرب وامريكا على العالم كقوة الاوحد زاد الطين بللة الى حد نسوا القضيه الفلسطينيه الى حد ما . وعندما التفت بعض من حكام العرب الى الدول الشرقية تحت ضغوط شعوبهم حاول الغرب اشغالهم بمايسمى بالربيع العربي المشؤوم ووفروا الاسلحة والافكار الارهابية المصتنعه للشوارع العربية ودمروا بايديهم ما بنوه منذ سنين.واصبحت البلدان العربية اكبر ساحة للصراعات الطائفية والمذهبية والخلافات العشائرية التي ادت الى تدمير البنية التحتية والاقتصاد والمراكز العلمية والثقافية لمدنهم , واصبحوا مواطني تلك البلدان مهجرا مهاجرا الى بلدان الغربية يواجه مصيره المجهول واصبحوا يحسدون الفلسطينيون على عيشهم تحت جبروت الاسرائيليين و حكومتهم الفقيرة التي تعيش على المساعدات الدولية