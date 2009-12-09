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قاعدة تثبيت الحقائق


جمشيد ابراهيم
الحوار المتمدن-العدد: 5403 - 2017 / 1 / 15 - 15:40
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


قاعدة تثبيت الحقائق
قال مرة الفيلسوف الالماني المشهور شوپنهاور Schopenhauer ان الانسان نص (عامل / فاعل) الى الخمسين من عمره ثم يتحول الى المعلق (المتقاعد / المتفرج) و يزعم انه قال ايضا بان الحقائق تمر عادة بثلاث مراحل:
اولا مرحلة التحقير اي عندما تبرز ظاهرة او فكرة او حقيقة معينة جديدة تضحك الناس عليها - تستهزأ بها وتنظر لها بالاحتقار و السخرية
ثانيا مرحلة المقاومة اي تقوم الناس بمحاربة و مقاومة الفكرة الجديدة
ثالثا مرحلة تثبيت الحقيقة عندما تخض الناس للفكرة و تقبلها كحقيقة ثابتة

ينطبق قاعدة شوپبنهاور على مختلف الافكار و الظواهر العلمية و الدينية التي تحولت في يومنا هذا الى حقائق ثابتة و التي تحتاج المراجعة خاصة بعد ظهور افكارمخالفة تثبت خطأ حقائق اليوم. يمكن تطبيق قاعدة شوپبنهاور على الاسلام منذ ظهوره و لحد الان.

عندما برز محمد و دعى الى الاسلام ضحكت الناس عليه و استهزأت به في المرحلة الاولى (اذا سمعتم آيات الله يكفر بها و يستهزأ..) الى ان تحولت حركته الى خطر على معتقدات و عادات و تقاليد الناس لتقوم بمحاربته و مقاومته في المرحلة الثانية و طرده من مكة الى ان ضعفت المقاومة في المرحلة الثالثة لتستقبل الناس الاسلام و تثبته كحقيقة و كدين سماوي لا ريب فيه.

واليوم جاء دورنا - بعد مرور الاسلام بفترة من التحقير و الاستهزاء خاصة في الدول المسيحية الاوربية في القرون الوسطى - في مقاومة الاسلام علميا و لغويا و بيان سذاجة عقلية المؤمنين به ونشير الى كثرة المفردات الاجنبية في القرآن (العربي) و كيف ان العربية تطورت من لغة بدائية بسيطة تفي باحتياجات بدو الصحراء و كيف تغذت و اقتاتت على الدخيل من مختلف اللغات السامية و غير السامية كالارامية و الامهرية (الحبشية) و الفارسية و اليونانية و اللاتينية لتتحول (بفضلها و بفضل الاحتكاكات بعد الاسلام و كتابات المؤلفين من غير العرب بالعربية و ترجمة النصوص اليونانية و ترجمة جميع المفردات الصحفية و العلمية الى يومنا هذا خاصة من الانجليزية و تقليد الغرب حتى في اذاعة الاخبار) الى ملكة اللغات الشرقية في العلم و الادب ... و كيف ان الاسلام تاسس على استنساخ الديانات التي ظهرت قبله و كيف ان عبارة الفتوحات الاسلامية تستخدم لحد يومنا هذا كعملية تجميل (لم يكن الثلاثي فتح بمعنى اليوم سابقا - راجع مقالي عن الثلاثي فتح على هذا الموقع) لقباحة عمليات الغزو و الاحتلال و و تعريب الثقافات المختلفة واستعمار مساحات شاسعة تسمى اليوم ظلما بالعالم العربي.
www.jamshid-ibrahim.net





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جمشيد ابراهيم

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - جمشيد ابراهيم - قاعدة تثبيت الحقائق