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|الصفحة الرئيسية - الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية - حنا غريب - تكريم القائد الأممي فيدل كاسترو
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تكريم القائد الأممي فيدل كاسترو
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|الصفحة الرئيسية - الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية - حنا غريب - تكريم القائد الأممي فيدل كاسترو