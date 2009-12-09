

أديب كمال الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 11:38

المحور: الادب والفن









شعر: أديب كمال الدين





مثل طفلٍ نظرَ في المرآة

فوجدَ رأسه دونَ شَعر

فقرّرَ أنْ يضيفَ على صورته في المرآةِ شَعْراً،

هكذا نظرتُ في مرآةِ روحي

فوجدتُ حرفي دونَ نقطة

فوضعتُ عليه نقطة.

لماذا؟

أمِن أجلِ أنْ أستعيدَ غيمةَ طفولتي؟

أم لكي لا أُصاب بِمَسٍّ مِن الجنون؟

*

الوردةُ أعني القصيدة

أشرقتْ هذا الصباح دونَ معنى واضح أو سببٍ مفهوم.

مَن قال: إنّ القصيدةَ تحتاجُ إلى معنى واضح أو سببٍ مفهوم

لتشرقَ

أو

لتنتحر؟

*

تعلّمتُ كتابةَ الشِّعر في غرفةٍ ضيّقة.

ولم أزلْ أتنقّل

بين عشراتِ البلدان من غرفةٍ ضيّقة

إلى أخرى أكثر ضيقاً

لكنّني كنتُ أوسّعُ حلمي

وأدفعُ به جدرانَ غرفتي شيئاً فشيئاً

حتّى أصبحتْ غرفتي بحجمِ بحرٍ عظيم.

*

أولئك الذين يُحبّون الحرف

والحرف يُحبّهم

مُصابون بلعنةِ الموهبة

أعني لعنة الطيران على ارتفاعِ ذراعٍ واحدٍ من الأرض.



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