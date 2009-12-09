

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 11:37

المحور: الادب والفن









" لعيونك " 3

هل الثالثة ثابتة .. ؟

و كلّي ثلاثيّ عصبيٌ يُغنّي ..

جسد الكمان، ونفس البيان،

والروح بحجم الذكريات ...

و الذاكرة من حقول التوليب

أرصفة .. فأَعِنّي .

كأن أُساوم نخلةً

لِأفواه الجائعين ..

و ليس لدي سوى

أصابع التمور..

و مربعات اللحظة

و حواسي الخمس

دوائر مِن بخور …

كأن أُهاتف بستاناً

و أَصرخ :

يا أطفال الغابات

لا تركضنَ إليّ ..

ليس لدي حلوى السُباتْ

ليس لدي أقداح الدعابة

أضعت وسائد الفرح

منذُ زمنٍ

و بساط الريح ..

أَأخضر عشبه ؟

لكنّّ شال الحيارى

على خصري همساتْ

و على كتفيّ لا أَحمل سوى

جِرار الشتاتْ..