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- لعيونك - 3


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 11:37
المحور: الادب والفن
    


" لعيونك " 3
هل الثالثة ثابتة .. ؟
و كلّي ثلاثيّ عصبيٌ يُغنّي ..
جسد الكمان، ونفس البيان،
والروح بحجم الذكريات ...
و الذاكرة من حقول التوليب
أرصفة .. فأَعِنّي .
كأن أُساوم نخلةً
لِأفواه الجائعين ..
و ليس لدي سوى
أصابع التمور..
و مربعات اللحظة
و حواسي الخمس
دوائر مِن بخور …
كأن أُهاتف بستاناً
و أَصرخ :
يا أطفال الغابات
لا تركضنَ إليّ ..
ليس لدي حلوى السُباتْ
ليس لدي أقداح الدعابة
أضعت وسائد الفرح
منذُ زمنٍ
و بساط الريح ..
أَأخضر عشبه ؟
لكنّّ شال الحيارى
على خصري همساتْ
و على كتفيّ لا أَحمل سوى
جِرار الشتاتْ..





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دلال الساحلي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - - لعيونك - 3