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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - - لعيونك - 3
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- لعيونك - 3
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- لِعيونك .. - 2
- - لعيونك .. -
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- حيث ينوح ميناء ..
- بِأيِّ ذنبٍ ..؟
- تغارُ ؟؟ لِماذا تغار..؟
- أنتَ يا أنتَ ..
- إنَّه العدَم ..
- مَن أَنا ؟؟؟
- ياقوت الوعد ..
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - دلال الساحلي - - لعيونك - 3