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انكسر حين اراها


عبد صبري ابو ربيع
الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 11:37
المحور: الادب والفن
    


أنكسر حين أراها
عبد صبري أبو ربيع
تمشي وئيداً تجر أذيال
عباءتها ثيابها
وعيونها في محجريها
كعظامها
تمد يديها ورأسها
منكفئ بين يديها
أي انكسار يأكل
عزتها وعنفوانها
فمن أطلقها ومن أراد
أن تشحذ دينارها
عجباً زوجها أم صغارها
وهل استذكرت أيامها وأعراسها
وأهلها عندما حان زواجها
باعوها بأمراة أو
بدراهم ثمنها
أم دولة تنسى أنها
منها ومن ترابها
أم ذهب يجري تحت أقدامها
تمشي والخفر صار ثيابها
والدموع تجري تحت خمارها
فما سترها ثوبها ولا حجابها
أراني انكسر حين أراها
وما باليد من حيلة لأغنيها
فالحاجة صارت دستور حاديها
ومن يروم العيش الكريم
يترك واديها





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عبد صبري ابو ربيع

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد صبري ابو ربيع - انكسر حين اراها