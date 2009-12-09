

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 11:37

المحور: الادب والفن









يا ايها العربي

عماد صلاح الدين

متى يفرح العربي وتفرح معه الايام

ويفرح بنهاره والنوم والاحلام

وينشد انشودة الحرية التي لا تضام

وتشدو العصافير معه والمكان

ويُحسّ خالقه كائنا في صدره والوجدان

ويُحدث قطع وصله المتتالي بالاحزان

ويكون كل العالم دنياه وكل البشر له اخوان

يا ايها العربي متى تعود الى الديار

ونفرح ويفرح بنا الكبار والصغار

ونعمّر نفوسا تتطاول عليها الوهن والدمار

ونعلي للصوت فينا في الفضاء صدى يُستجاب

ويعانقنا كل الطالبين ودا واثرا في الدنا وحسن الخطاب

ونروق للعالمين فاعلين في غير ما استخفاف او طلب لحساب

يا ايها العربي اثقلتنا الهموم والنائبات

وثقلت في الموازين افعالنا السيئات

يا ايها العربي يا اخي تعال لنتدارك عظيم التعثّرات

تعال كي ندري اين جرمنا واين الطريق لقادم السنوات

ونفرح من جديد لقديم حين كنا خير امة من كل البريّات

ونرسم للاطفال فينا وللاطفال في الحواري اجمل الابتسامات

يا ايها العربي كفانا في العيش ذل وضياع ورحيل استمات

دع عنك كل ذاك الخزي وسلك وحل العار

وامض الى كل المعالي وابتغاء الحُسن في الاوطار

يا ايها العربي ليس فيك من علّة يا بن بني الدار

سوى انك قد ارتضيت من عهود مسالك غير ذي الاخيار

فزدت في الهجران عن السّوية فمضى امرك سيىء الاخبار

يا ايها العربي انصت بحق نفسك عليك الى انسانك المُرام

فبه ستهتدي حقا الى سوي الصراط ويُرد الجميل من الاحلام