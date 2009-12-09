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اهمية ترتيب القرآن بالتسلسل التاريخي


سامي الذيب
الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 11:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


ترتيب آيات القرآن وفقا لتاريخ النزول لن يحل كل المشاكل المتعلقة بالنص القرآني، ولكن يجب ان نبني على هذا الترتيب مشروع آخر وهو اعتبار القرآن المكي ناسخ للقرآن المدني كما اقترح المرحوم محمود محمد طه. وترتيب القرآن يساعد الفصل بين القرآنين. هذا على المستوى الإجتماعي التشريعي. أما معايب النص الأدبية والأخطاء اللغوية فتبقى.
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اذكر في صغري كيف أن سائق السيارة كان يلجأ إلى تحريك موتور السيارة يدويا عندما ترفض ان تشتغل بالبطارية... أو كان ركاب السيارة ينزلون منها لدفعها حتى يحمى الموتور. وحتى اليوم يتم اللجوء للصدمات الكهربائية عند بعض المرضى. المسلمون بحاجة إلى صدمة او تحريك لجعل عقولهم تعود للعمل من جديد بعد تعطيلها لمدة 14 قرن. مجرد نشر القرآن بترتيب يختلف عن الترتيب المتداول كفيل بأن يلعب دور الصدمة.
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وقد لاحظت ان سياسيون ومفكرون غربيون بدؤوا يلجؤون إلى فكرة القرآن المكي والقرآن المدني.... ربما بفضل تركيزي على هذا التقسيم وترجمتي الفرنسية والإنكليزية بالتسلسل التاريخي https://goo.gl/72ya61.
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وكثير من المسلمين بدؤوا يفتحوا مخهم بسبب طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي. وقد تم تحميل تلك الطبعة عدة آلاف من المرات.... وعلينا جميعا التعاون على توزيعها إلى ان تحل محل الطبعة الحالية المخربطة للقرآن.
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وقد اضفت إلى مشروع طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي كتابي "الأخطاء اللغوية في القرآن الكريم" https://goo.gl/ghpn13 الذي يلقى رواجا كبيرا جدًا لأنه الكتاب الوحيد في التاريخ.
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فأرجو من الجميع التعاون في نشر وتوزيع هذين الكتابين، وهما مجانيان تحت تصرفكم.
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النبي د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية وترجمتي الفرنسية والإنكليزية للقرآن بالتسلسل التاريخي: https://goo.gl/72ya61
كتبي الاخرى بعدة لغات في http://goo.gl/cE1LSC
يمكنكم التبرع لدعم ابحاثي https://www.paypal.me/aldeeb





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سامي الذيب

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - اهمية ترتيب القرآن بالتسلسل التاريخي