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رأيتها تغرس قصائدي


ابراهيم مصطفى علي
الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 07:21
المحور: الادب والفن
    


رأيتها تغرس قصائدي
بين ورد الفُلِّ رأيتها تغرس بعضاً من قصائدي
حتى التبس الأمر على عينيَّ إن كانت هي أم قبسٌ
لكن قَدَّها البَلّورِ ذَكَّرني بفيض حمرتهِ عندما رسمتهُ
أرْقَلْتُ نحوها فَرَمَتْني بنظرةٍ ملؤها العَجَبُ بعد البعاد*
فاحتويتها بأ ذرعي لأطرز آهة لثغة نُطْقها غنوةً للأطيار *
ما أن نَسَتْ عيناها الأغِماض من صَيْهَدِ نشوة التَعَلِ *
أيقنتُ جنائن من الَّليلكِ شَرُدَ طبعهُ وأغفل على صدري شذاهُ
وانطلقنا بزهوٍ نحو ينابيع الحنين في ركب الرياح
والوهج هَبَّ من جمرة انفاسها يحكي وجدهُ بعد الفراق
واليوم آن لي أن أُغَنِّي على بسمة كوكبٍ كان بمداري يرقب
كل ليلٍ وجه إمرأةٍ مطرزة الأهداب بخيوط الفجر
ترتدي روائع الضياء ليس لها مثيلٌ سوى في خيالي
واسمها على كل ألوان الصباح يضحك كالشمس
لا رؤى منامٍ بعد الان ولا مزاحٌ مع الأشباح
طالما قمرٌ مشتعلٌ بقربي يستجير من الرمضاء
......................................................
*ألصَيْهَدْ .. ألحر الشديد . جمع صَياهِدْ
*ألتَعَل .. حرارة الحلق الهائجه
*أرقَلَ في سيره .. أسرع
*لَثَغَ الشخص .. قلب في نطقه حرفاً بحرف آخر كأن يجعل السين ثاء أو الراء غَيْنَاً





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ابراهيم مصطفى علي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ابراهيم مصطفى علي - رأيتها تغرس قصائدي