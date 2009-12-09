

رائد الحواري

الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 02:37

المحور: الادب والفن









التماثل بين اللفظ والفكرة في

"ذات مساء"

"محمد لينسي"

ثقل الواقع يفرض ذاته على الكاتب، بحيث نجده اضح في للغة/الألفاظ، التي يستخدمها، وأيضا في الصور الأدبية التي يقدمها، فالكاتب يكون مرآة للواقع، لكنها مرأة ليست واقعية، رغم أنها تعكس الواقع، فاللغة المستخدمة بحد ذاتها تشكل حالة من المتعة للمتلقي، الصورة الفنية والأدبية تمنحه آفاق جديدة، حتى لو كانت موغلة في السواد، الفكرة بشكلها المجرد ـ رغم السواد ـ أيضا تعبر/تشير إلى شيء من التفاؤل، إلى رفض ما هو كائن/حاصل، وبهذا يكون النص الأدبي رافعة للمشاعر الإنسانية وللإحساس المرهف لدى القارئ.

هناك نصوص تكتب في حالة الذروة، عندما يمر الكاتب بحالة استثنائية، تهيج مشاعره وتجعله يتجه نحو التكثيف والاختزال، وتقديم كل افكاره ومشاعره بلغة خاصة وبصورة راقية، هذا ما قدمه لنا الكاتب في "ذات مساء" فنجد ألفاظ "هجرنا، الليل، أنقاض، ننعق، بلا، الصمت، الوجع، يعزف، الحزن، وحيد، خربة، يتهشم، الليالي، الباردة، العاجزة، معصوبة، حائط، الألم، جماجم، الرحيل، مشقة، الخراب، خوفا، تتعرى، الجوع، تتبدد، عناكب، السراب" إذا ما توقفنا عند هذه الالفاظ سنجدها تتجاوز ثلث الألفاظ المستخدمة في النص، وهذا يشير إلى حجم السواد الواقع على كاهل الكاتب، لكنه سواد قدم بصور ادبية/فنية، وهذا ما جعله مقبولا، فنجد جمالية هذا الخراب في هذا الوصف:

" ملامحنا الحزينة كمصباح وحيد يتدلى من سفينة خربة يتهشم فأس الليالي الباردة في مجاذفينا العاجزة عدنا" هذه الصورة فيها جمالية وابداع، وتجعل الفكرة ـ رغم قسوتها ـ مقبولة ومستساغة من القارئ، وهنا يكمن ابداع الكاتب، تقديم فكرة سوداء بثوب جميل، فالفكرة وصلت للمتلقي بطريقة سهلة، رغم سوادها، وتقبلها على ما فيها من ألم.

ونجد ابداع الكاتب أيضا عندما استخدم عبارة "نتلو خوفا سورة العودة" فالتغريب لمفهوم السورة القرآنية يجعل القارئ يفكر بما يريده الكاتب، فهو هنا ليس مجرد متلقي، بل مطلوب منه التوقف والتفكير والتأمل بما يحصل، وهنا يكمن ذكاء الكاتب الذي جعل القارئ يقف ويتأمل المراد من هذه العبارة.

الفقرة الأخيرة " و أمام حدود بيتنا القديم طلبوا ملابسي الداخلية... تأشيرة للدخول" جاءت تحمل شيء من الفانتازيا وبشكل ساخر، فالكاتب أراد أن يبدي غضبه/تمرده/ثورته/رفضه لكل ما يجري بهذه العبارة.

لوجود هذه الابداعات، اللغة/الألفاظ، الصورة الفنية، التغريب، الفانتازيا، السخرية كلها تجعل نص بهذا الحجم، رغم تواضعه، يأخذ مكانة مرموقة ويجعلنا نتوقف عنده مستمتعين ومتأملين.

ذات مساء عدنا كسرب طيور إلى الأفق البنفسجي.. هاجرنا نقرأ آخر ما خلفته صنوبرة الليل تحت الأنقاض عدنا خشية أن نصير ننعق بلا هوية كنا نعبد الصمت.. و كان الوجع يعزفنا و الوجه الحزين... ملامحنا الحزينة كمصباح وحيد يتدلى من سفينة خربة يتهشم فأس الليالي الباردة في مجاذفينا العاجزة عدنا، و أعيننا معصوبة تتحسس حائط الألم.. أجتاز جماجما تتراكم على ناصية الحواف كلما اخترنا الرحيل على مشقة العودة.. وسط هذا الخراب عندما نتلو خوفا سورة العودة تضيق كل الابعاد و تتبدد الرؤى هنا تتعرى امرأة لستر سماء بلا هوية.. بلا لون لا تحمل اسم. انتظرني... في مدينتنا المعزولة، الجوع مكتوب.. الألم مكتوب.. و حلم عودتنا ! كثقب أمل تعتمر فيه عناكب السراب.. و أمام حدود بيتنا القديم طلبوا ملابسي الداخلية... تأشيرة للدخول. 22/11/2016