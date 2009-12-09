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عِرافةٌ


عبد الرزاق الميساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 01:37
المحور: الادب والفن
    


عِرافةٌ
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يتقوَّسُ دَربي وينحدرُ
والرّياحُ تُرنّحُني وأنا
مُنهَكٌ مثلَ سُنبلةٍ آخرَ الفصلِ
... لا تستطيعُ الوقوفْ
ويمرُّ أمامي غدي صوَرًا متقطّعةً
أوْ كتابًا تخلّلهُ الماءُ من فَترةٍ
فامّحتْ من ثناياه جلُّ الحروفْ
تتقاذفُني قدمايَ، تُطارِد كلٌّ غريمتَها
كذئابٍ دُجًى تتعقّبُني الأسئلهْ
أو سيولٍ تطوّحُني... أو نزيفْ
.................
مثلَ عرّافةٍ أقرأُ الغيبَ من حَركاتِ يدِي
فيلوحُ غَدي
في بلادٍ غزاها السّوادُ فأتلفَها
... آهِ يا بلدي !
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عبد الرزاق الميساوي





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عبد الرزاق الميساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبد الرزاق الميساوي - عِرافةٌ