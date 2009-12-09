

الياس ديلمي

الحوار المتمدن-العدد: 5402 - 2017 / 1 / 14 - 00:22

المحور: الادب والفن









جَـاءَني كازانُـوفا ليلاً ، يَدقّ الباب ، أدخلتُه فطَلَب مِنّي أن أتَقَـمَّص جَـسَدَه و يَتقمَّـص جَـسَدي ..

في تِلك اللّحظة وصَـلتني رسَـالة أس أم أس جَـاء فيها :

( مَرحباً ، معك شَـرلُوك هُولْـمز ، أوّد أن أتقمَّـص جَسَدك للبَحْث عن المُحْتال كَـازانُوفا عَـلَى أن أسمَح لك بـتَقَـمُص جَسَدي ) .

طَلبتُ مِن كـازانوفا أن يُمهِلني بَعضَ الوقْت للتفكير ، أغلَقتُ الباب ، و فجأةً وقع نَظري على المِرآة فأُصِبتُ بالفزع ..

أنا هو حبيبتي !!! و لكننّي رجُل !!

دقّ الباب مُجَدّداً ، هَرعتُ مُسرِعاً لِفتحِه ، فـإذا بي أنا هو الذّي يَدقُّ مُبتَسِماً فقَال لي : عَزيزي أعلَم أنّك مَصدُوم ، دَعني أشرَحُ لك ..

أُغمِـي عليّ ...

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