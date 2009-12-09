

محسين الشهباني

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 15:24

المحور: الادب والفن









"بقايا امرأة عاشقة "

كانت تضاجع كل الرجال بذاكرتها المجروحة...

وامام كل حضن كانت تتمنى ...

ان تصادف قلما ...

يكتب مشاعرها القصيدة ...

تمحي كل الندوبات الذين مروا من هنا...

كانت تدرك بيقين...

انها تهب جسدها للعشق والجنس...

و مع ذلك تنتظر...

من يستحق كل خلايا جسدها عشقا...

وفي حضرة الغياب والانتظار والخلوة ...

كانت تكتفي بنفسها...

تتخيله يهمس لها باغنية ...

ويضع الورد بالمزهرية ...

فتداعب جغرافيتها ...

ترسمه نقشا غائرا حتى يغمض جفنيها ...

تتجرد من ثيابها كلما حل الضيوف على نوافدها ...

ولم تتخلص بعد من عقدة الذنب ...

مازالت احرفه الدامعة محفورة في القلب...

حين تتبللين وتضاجعين غيري...

اعلمي ان كل قطرة عسل تنساب منك شهقة ...

وان كل قطرة من انوثتك تقذفينها لذة ...

هي قطرة من دموعي ابكيها...

وقطعة مني كبدي تنزف دما ارثيها ...

بقلم محسين الشهباني

13-01-2017