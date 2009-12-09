

سهيله عمر

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 13:15

المحور: مقابلات و حوارات









البنك العربي يحاصر عملاءه في فلسطين ويمنعهم من فتح حسابات في فروعه بدول اخرى

ورثت حب التعامل مع البنك العربي من والدي الذي فضله من دون كافة البنوك الاخرى لدى عمله في احد الدول الخليجية لان له فروع في عدد من الدول العربيه.



فتحت حساب في البنك العربي في غزه. تفاجئنا بعد الانقلاب بانهم اغلقوا جميع فروع غزه وحولوا الحسابات الى فرع الرمال. سمعنا بسلسلة من اجراءات الحصار التي يعامل بها فقط عملاء غزه، كمنعهم اصدار بطاقه credit card وايضا منع فتح أي حسابات جديده. لكن مع كل هذا كنت سعيده في التعامل مع هذا البنك لوثوقيته من ناحيه ولانه يتميز بخدمه هلا عربي التي تتيح لك نقل شكواك وحلها باسرع وقت وايضا لان بطاقه الفيزا التي يصدرونها قويه تستطيع ان تسحب منها من أي مكان بالعالم.

لكن لم اتوقع للحظه ان البنك العربي ممكن ان يتسبب في حصار عملاء فلسطين بلوائح خاصه. كنت احد المرات في مصر وفكرت ان افتح حساب بالبنك العربي بمصر لاحول اموال لي من حسابي بغزه اليه ولاحضر بطاقة الفيزا التي انتهت. ونظرا لان لا يوجد لدي اقامه وكنت مجرد زائره في مصر لم يوافق البنك العربي فتح حساب لي. الا انه وفق قواعد البنك كان يوجد لوائح تسمح لعملاء البنك العربي في الدول الاخرى الذين لا يحملون اقامه بمصر ان يفتحوا حساب بالبنك العربي في مصر. حاولت ان افتح حساب بناء على هذه اللوائح. طلبوا مني كافة الاوراق التي تثبت مكان سكني في فلسطين وكافة المعلومات عن حسابي بالبنك العربي فيه وايضا وثائق اخرى لا علاقه لها بفتح حساب التوفير. وطلبوا مني ان اودع 10 الاف جنيه كشرط لفتح الحساب، وقالوا لي انهم سياخذون خمس ايام عمل لدراسه الاوراق وتفعيل الحساب. انتظرت اسبوعان ولم يفعل الحساب سالتهم عن السبب، قالوا لي انهم ارسلو لمدير البنك العربي في غزه ما يسمى ب form b لتعبئته ورفض تعبئته ورد عليهم "لا نعزز ان يفتح عملائنا حسابات بالخارج من خلال ال form b ". تقدمت بشكوى لل call center في فلسطين بخصوص رفضه، فردوا علي ان رده يدل ان هذه سياسة البنك العربي في فلسطين ان لا تساعد عملائها في فتح حسابات بالخارج ومن ثم لا يستطيعون عمل شيء لي.



ومن ثم البنك العربي في مصر رفض تفعيل الحساب بسبب عدم استكمال هذا الاجراء تعبئه form b من قبل فرع غزه. حاولت اقناع البنك العربي في مصر استثناء هذا الاجراء وانتظرت اسبوع لاعرف الرد ولم ياتني رد. ذهبت لقسم الشكاوي في البنك العربي في مصر وطلبت منه متابعه اين وصل موضوعي فردوا علي انهم تواصلوا حتى مع البنك الرئيسي في الاردن ورد عليهم انه لا يسمح لعملاء البنك العربي في فلسطين فتح حسابات بالفروع بدول الخارج، ونصحوني ان اذهب واسحب نقودي لان تفعيل الحساب بات محالا فهي سياسه البنك العربي ككل.

انصدمت صراحه من هذا الرد . وانا هنا اوجه سؤالي لإدارة البنك العربي في فلسطين، هل يحاصر البنك العربي عملاءه في فلسطين فيمنعهم من فتح حسابات في فروع بدول اخرى. اتمنى منهم ان يدرسوا شكوايا جيدا ويرفعوا هذا الحظر اللاإنساني من عملاءهم في فلسطين



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