

سيف سعدالله الناصري

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 09:50

المحور: الادب والفن









لقد قرعت طبول الفضيحة وأشتد الخطر وحبال المشنقة تلتف حول عنقي والجلادون ينتظرون أمرآ هي مسألة وقت فقط لا أكثر ، الهدوء طغى على قاعة المحكمة القاضي متوتر والحظور في صمت رهيب وأتهامات المدعي العام تلقى بسهامها نحوي والمدعية جالسة بمحاذاة القضبان الحديدية وعيناها الممزوجة بدموع الغضب كأنها تريد ان تغتالني ، انتهى المدعي العام من خطبتة المزعومة مفادها لابد أن توجة الي اقصى العقوبات الممكنة وان تحال اوراقي الى فضيلة المفتي ، جاء دوري بالحديث بدأت بسرد الحكاية وبعد مشادات كلامية بيني وبين المدعية ومطرقة القاضي تطرق بين الحين والاخر لتهدئة الوضع عجز لساني عن المراوغات بالدفاع عني أخبرني القاضي أين المفر أعترف ، نعم يا حضرة القاضي قد عاشرت اربعن في عهد السلطانه أحدهم متزوجة وتملك ثلاثة أطفال أثنين توأم قد أسمتهم برغبتي ، والأخرى مازالت بعمر الصبا شعرها الاشقر الطويل وبياضها الناصح كقطعة ثلج لم تكمل السابعة عشر من عمرها ، والثالثة قد اتخذتني معبودها ، وأخرهن مجرد نزوة مع فتاة عابرة ، انتهى الامر أين المفر