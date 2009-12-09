أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سيف سعدالله الناصري - طبول الفضيحة





اخر الافلام











المزيد.....

طبول الفضيحة


سيف سعدالله الناصري
الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 09:50
المحور: الادب والفن
    


لقد قرعت طبول الفضيحة وأشتد الخطر وحبال المشنقة تلتف حول عنقي والجلادون ينتظرون أمرآ هي مسألة وقت فقط لا أكثر ، الهدوء طغى على قاعة المحكمة القاضي متوتر والحظور في صمت رهيب وأتهامات المدعي العام تلقى بسهامها نحوي والمدعية جالسة بمحاذاة القضبان الحديدية وعيناها الممزوجة بدموع الغضب كأنها تريد ان تغتالني ، انتهى المدعي العام من خطبتة المزعومة مفادها لابد أن توجة الي اقصى العقوبات الممكنة وان تحال اوراقي الى فضيلة المفتي ، جاء دوري بالحديث بدأت بسرد الحكاية وبعد مشادات كلامية بيني وبين المدعية ومطرقة القاضي تطرق بين الحين والاخر لتهدئة الوضع عجز لساني عن المراوغات بالدفاع عني أخبرني القاضي أين المفر أعترف ، نعم يا حضرة القاضي قد عاشرت اربعن في عهد السلطانه أحدهم متزوجة وتملك ثلاثة أطفال أثنين توأم قد أسمتهم برغبتي ، والأخرى مازالت بعمر الصبا شعرها الاشقر الطويل وبياضها الناصح كقطعة ثلج لم تكمل السابعة عشر من عمرها ، والثالثة قد اتخذتني معبودها ، وأخرهن مجرد نزوة مع فتاة عابرة ، انتهى الامر أين المفر





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سيف سعدالله الناصري

إجمالي القراءات: 53,538
المقالات المنشورة: 31
- عسلية عيناها
- رسالة من شخص مجهول
- في ذاك المكان
- أيات من الرحمن
- أبو سمير
- مهبدي
- حجي أبو اسماعيل صار مسؤول
- حكاية وطن ف3 ج1
- ضرطة أمريكا
- رئاسة جامعة تكريت ، الطلبة ليسوا بكبش فداء
- نظافتك داخل المنزل تعكس نظافتك خارج المنزل
- كانت عبلة في مخيلتي
- برلمانين أم ارضة
- من الماضي
- لنرتقي
- دعيني أتذوق خمر الأنوثة , من مذكرات رجل مجنون
- رسالة الى قومي .. هوميروس .. من مذكرات رجل مجنون
- خارج عن النص , من مذكرات رجل مجنون
- فتاة لم أعرفها ,, من مذكرات رجل مجنون
- بغداد , من مذكرات رجل مجنون

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- البيجيدي: تفويض ابن كيران اتخاذ كل الترتيبات لإخراج هياكل مج ...
- موسكو تشجب إخراج فيلم -بلوكباستر- في بيوت سفارتها بأميركا
- إلياس العماري يبحث عن أطباء من كوبا!!
- الدعوة إلى تأسيس منتدى برلماني مغربي ياباني
- ابن كيران يلتقي الأحزاب الممثلة في البرلمان بتكليف من الملك ...
- رحيل -ماما نونا-.. وفاة الفنانة كريمة مختار عن عمر يناهز 83 ...
- أغنية أنا مش هَطَّمِّن عليك
- أبرز المحطات الفنية في حياة الفنانة الراحلة كريمة مختار
- وفاة الفنانة المصرية كريمة مختار
- وفاة الممثلة المصرية كريمة مختار عن 82 عاما

المزيد.....
كتب ودراسات
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سيف سعدالله الناصري - طبول الفضيحة