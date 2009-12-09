

كمال آيت بن يوبا

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 09:50

المحور: المجتمع المدني









إتحاد الألوهيين لشمال افريقيا والشرق الأوسط

تهنئة للأمازيغ واليهود بالسنة الجديدة



شعارنا حرية -- مساواة -- أخوة



اليوم 13 يناير ميلادي هو أول أيام السنة الأمازيغية الجديدة 2967 أمازيغي في المغرب.

و بهذه المناسبة نهنئ الأمازيغ و كذلك اليهود بسنتهم الجديدة في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط وكل دول العالم.

و كلنا رجاء أن يتم رسميا الإعتراف بإحتفالاتهم السنوية في ايام رسمية في البلدان التي لم يحصل فيها ذلك بعد على غرار الاعتراف بباقي السنوات الجديدة.

و متمنياتنا لهم جميعا بأن يحققوا المزيد من التقدم و الإزدهار في جميع المجالات و أن لا تتوقف مسيرتهم نحو بناء أقاليمهم المختلفة بناء ديموقراطيا عادلا يشارك فيه الجميع. و يكون للكل الفرح بنوال الحقوق المسلوبة و السيادة الكاملة في أوطانهم .

كما نتمنى أن تكون هذه السنة سنة سكوت فوهات البنادق و الرشاشات و المدافع و الحروب بين الجماعات و الأحزاب والشعوب التي طال أمد سماع أصواتها في الفيديوهات تأتينا من هناك. وتكون هذه السنة سنة توقف العبث الطفولي بصور إهانة النوع البشري بالقتل والتشريد و النفي و التنكيل الهمجي و غير ذلك مما لا يليق بالانسان العاقل و الحكيم كي تعلو أصوات التبصر و الحوار و التفاوض المباشر بين المختلفين في لبنان و إسرائيل واليمن و العراق وسوريا و ليبيا و الصومال و غير ذلك ليحل التفاهم والتعايش المشترك عوض ثقافة الإلغاء للآخر المختلف و بعيدا عن العنصرية و الحقد و الكراهية ليحل السلام .

و هو السلام الذي سيجعل الناس عوض أن يتجهوا بفوهات البنادق تجاه بعضهم البعض يتوجهون بالتعاون في جميع المجالات نحو أعداء الإنسان الحقيقيين الذين هم الآفات البيولوجية التي تصيب الانسان والحيوان والنبات و الجوع والفقر و الجهل و الأمية و مشاكل الأمن والماء والمناخ و التغذية و غير ذلك ..