

سد الموصل المفخخة واللغم الموقوت لتفجيره لتحقيق سياسة تمزيق العراق وانهائه ؟

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 09:49

المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر









سد الموصل المفخخة واللغم الموقوت لتفجيره لتحقيق سياسة تمزيق العراق وانهائه ؟

في صحيفة البيئة والخياة التي كانتتنطق باسم (( منظمة المتطوعين الانسانية للسلام الاخضر العراقيه )) , والتي كان صاحب الامتياز ورئيس تحريرها رئيس المنظمة الخبير الايكولوجي هادي ناصر سعيد الباقر – عام 2004؟ وفي عددها الاول الخاص سنة 2004 نشر مقال بعنوان (( سد الموصل يتهدم ... وسدود تركيا ... هل سياتي الطوفان ؟ وفي حينه كان هناك من لامنا باننا نحاول ان نثير الرعب ؟ والمخاوف ؟

وفي عام 2016 بدأت تثار همسات مخاوف بل وتحذيرات اجنبيه وامريكيه حول مخاطر اكيده لانهيار (( سد الموصل )) ؟ وفي 19/3/2016 كان قد نظم لي الاستاذ مفيد الجزائري – رئيس الجمعيه العراقيه لدعم الثقافه , محاضرة" حول انهيار سد الموصل في جمعية المهندسين العراقين . وقد تم رفع التوصيات التاليه بكتاب الجمعية العراقيه لدعم الثقافه الى جمعية المهندسين العراقيه :

ــــــــــــــــــــــ المحاضره و التوصيات ـــــــــ

(((انهيار سد الموصل ــــــ بين ـــــ الحقيقه العلميه – و ـــ نظرية ( الفوضى المنظمه ) السياسيه

هذه هي الفرضيه التي افترضها ؟ وسؤحاول , وبما لدي من معلومات , وما عندي من فرضيات ؟ ان اضع امام الحضور الكريم ما ان يكتشفوا هم الحقيقه ؟

سد الموصل سينهار؟ بسبب الاخطاء العلميه والفنيه في تصميمه وتنفيذه ؟ وعدم تحقيق الجدوى الاقتصاديه منه ؟ والضجه التي تقام حوله الآن , هي من اسس (( الفوضى المنظمه الساسيه)) ؟ فهو سد DAM وخزان RESOR-var- ؟ فهل ان السد سينهار ؟ ام ان الخزان يؤثر ويتأثر ايضا ؟

وفي البدء لا بد ان اتقدم بالشكر الى اخي وصديقي الصدوق (الدكتور معتز عناد غزوان )؟ وهومن شجعني واقترح عليّ وهيء لي شرف ان اقف هذا الموقف ؟

وبالتاكيد ان الشكر موصول الى الاستاذ ( مفيد الجزائري ) ؟ وهو بقيادته لهذه الجمعيه العتيده ان اصبحت الرائده في ميدان نشر ودعم الثقافه بمفاهيمها المتعدده ؟ وتشجيع من يتخذون من هذا الميدان ساحة" لهم ؟ وهو من سبق ان شملني بالمنحة الثقافيه ؟ التي مكنتني من ان اقوم بطبع مجموعه من المؤلفات ؟

واساس الشكر ؟ هو لهذا التجمع من الحضور الكريم ؟ المثقف المختص والمتخصص ؟ على اتاحتهم الفرصه لي لاقول ما عندي ؟ ولعلهم بما ساقوله هم من العارفين به ؟ ولكني اتشبث بقول الشاعر : ( وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله ادرى به )

والشكر سنة شرعيه وثقافة اجتماعيه ؟(( ولئن شكرتم لازيدنكم )) و (( وبالشكر تدوم النعم)) ؟؟

وانا اواجه هذا الجمع الكريم ؟اتذكر انه كان يقال ؟ كان هناك تجمع سياسي معارض للملك فيصل الاول ؟ فكانوا يرسلون المحامي (( محمد الباقر )) لينقل رايهم للملك ؟ الذي ساله يوما" ؟(( يامحمد لماذا تغمض عينيك عندما تتكلم امامي)) ؟ فكان الجواب ( حتى لا ارى اني اتكلم بحضرة الملك))؟

والحمد لله فانا مصاب بقصر البصر ؟ لا النظر ؟ فلا اتمكن من اقرأ ردود الفعل على هذه الوجوه الكريمه ؟

سنة 1950 في مجلس الاعمار كانت الفكره لاقامة هذا السد ؟ وفي 1956 اصبحت الفكرة تصميما" ؟ ومنذ ذلك التاريخ ؟ استمرت الدراسات والآراء المختلفه حول اقامة هذا السد ؟ وفي سنة 1983 تم اقامة هذا السد ؟ وقبل وبعد هذا التاريخ ولحد الآن مرت (33) سنه والسد لم يحقق اهدافه ؟ بل كان ولا زال هذفا" للرزق ؟ بالدراسات والمحاضرات والشركات ؟ قائمه حول مشاكله ؟ والآن المطلوب التكلم عن هذه الفترة خلال مده لا تزيد عن الساعه ؟ وفقني الله ؟ ومنحكم الصبر ؟

وفيلا مثل هذه الندوات يصطدم الباحث بمشكلة الوقت والتي تشكل عائقا" ؟ امام تحمس الباحث ؟ الذي يحاول ان يعطي الموضوع حقه ؟ وهبوط استعداد المتلقي مع اطالة الوقت ؟ وان اقصى ما يمكن اعطاؤه هو الساعه ؟ مع الاهتمام الى اعطاء الوقت للمناقشة ؟ وهي التي تثري معلومات الملقي والمتلقي ؟ وسؤحاول الالتزام بهذا الوقت ؟ ولكني , وبالتاكيد سؤجيب على توقعات الحضور الكريم ؟

وبعد ؟ فلقد قيل الكثير عن انهيار (( سد الموصل )) ؟ حتى اصبح حديث الساعه الذي طغى على معظم الاحداث ؟ مما اثار ( رعبا" استحكم على مشاعر الناس ) ؟

وبحكم (علم الايكولوجي ) ؟ وهو علم له علاقه , ايضا", بموضوع السدود ؟ باعتباره احد جوانب موطن الانسان والاحياء ؟

ومع موضوع السدود اصبح لي مشوار معرفي جيد ؟ ؟ ومنذ ان عرفت ان تركيا تنوي اقامة العديد من السدود على نهري دجله والفرات ؟ ولان هذا الموضوع هو من المواضيع الخطيره والخطره على البيئه العراقيه ؟ والتركيه ؟

واذكر انه في ايلول 1999 كانت قد حدثت في تركيا نكبة زلزال كبير ؟ مما دفع جمعية الهلال الاحمر العراقيه ؟ وكنت خبيرا" متطوعا" في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر ؟ ومنسقا" للالفيه في العراق ؟ وفي حينها كنت قد سلمت رئيس جمعية الهلال الاحمر ؟ بحثا" يحذر تركيا من اقامة هذه السدود الكبيره ؟ لأنها ستكون السبب في انتشار حدوث الزلازل في تركيا وفي الاقليم ؟

كما انه سبق لي ان رفعت باسم (( منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه )) الى السيد رئيس الوزراء في حينه ؟ بحثا"حول ما سيسببه ( سد اليسو )

من كوارث على العراق ؟ وتركيا ؟ وهذا البحث منشور على موقعي في ( الحوار المتمدن )؟

والآن تثار ضجه , بل زوبعه من الرعب والخوف حول موضوع (( انهيار سد الموصل )) وما سيسببه من ( تسونامي ) كبير يؤدي الى غرق ؟ الموصل , تكريت , سامراء , وبغداد ؟

وكنت في عام ( 2004 ) قد تطرقت ؟ في صحيفة (( البيئه والحياة )) ؟ وهي صحيفة منظمبنا ؟ بعنوان (( سد الموصل يتهدم وكذلك سدود تركيا ؟ هل سياتي الطوفان ))؟ وفي حينها جاءنا لوم من احد الجهات ؟ باننا نحاول ان نثير الرعب ؟ لقد قلنا (( سيتهدم )) و الآن الضجه تقول ؟ سينهار ؟ لا بل ان هناك من ادعى بانه (( سيقال ان هنا كانت مدينه تسمى (( بغداد )) ؟ والآن تعم العراق موجه من الرعب من انهيار سد الموصل ؟ طغت على كل اخبار الرعب التي يعيشها العراق ؟ من يثيرها ؟ ولماذا ؟

وقبل الخوض في تفاصيل مشكلة سد الموصل هذه ؟ كان صديقي العزيز الدكتور معتز عناد غزوان ؟ قد نقل لي وجهة النظر التي تطلب ؟ ان يكون الموضوع عن السد

يقتصر على بحث الحلول ؟ وتجنب الخوض في النواحي السياسيه ؟ الاّ اني وجدت ان موضوع السد ومشاكله هي سياسيه , ومنذ البدء بفكرة اقامته ؟ والاحالات على الكثير من الشركات ؟ وحتى الاهداف المرجوه من اقامة السد ؟ هي سياسيه ؟ والمشاكل والاخطاء الفنيه التي ظهرت فيه ومنذ بدء اقامة السد ؟ الاّ انها , ولاسباب سياسيه , بقيت في السر وفي طي الكتمان ؟ وان اثارة ؟الضجه الآن حول موضوع انهيار السد ؟ ما هي الاّ سياسيه ترافقت مع موضوع داعش ؟ وانتصارات قواتنا , والنيه في تحرير الموصل ؟ هذه كلها لاسباب سياسيه ؟ فان تركنا التكلم عن دور العوامل السياسيه في تهدم وتداعي هذا السد ؟ نكون قد اهملنا التطرق الى معظم المشاكل الفنيه ..الخ ؟ كما ان هذا التداعي في بنيه السد هو بسبب الفساد ؟ والفساد هو احد جوانب موضوع السياسه ؟

ان ثقافتنا والحس الاجتماعي للمجتمع العراقي ؟ قائم على الخوف والرعب من السياسه , ولعلها التربية الاستعماريه ؟ التي تهدف الى عزل الشعب عن حقوقه والسؤال عنها ؟ وكانت السياسة هي ( البعبع ) الذي يثير التوجس والخوف لدى المواطن العراقي وبيته ؟ في حين ان السياسة تدخل في جميع نواحي الحياة , وحتى في سد الموصل وانهياره ؟

ولا باس ان اعطيكم صوره عن راي مدينة الحله بمفهوم ( السياسه ) ؟ فانا من مدينة الحله , وفي هذه المدينه هناك محله تسمى (( بمحلة السياسين )) ؟ وبعد 14/ تموز / 1958, جاء لمدينة الحله ( متصرف ) ؟ واصدر امرا" بمنع ((الربلات )) , وهي عربة النقل التي تجرها الخيول , باعتقاده انها ظاهرة غير حضاريه ؟ ( وهذه نظرة بدويه تبهرها الصروح الماديه الكبيره والخالية من المحتوى الانساني )؟ وبما ان هذه ( الربلات ) هي الواسطة الوحيده للنقل العام ؟ ويعتاش على هذه المهنة الكثير من العوائل ؟ فرفعوا عريضة تظلّم لسعادة المتصرف متوسلين مسترحمين الغاء امره والسماح لهم بمزاولة مهنتهم ؟ ووقع العريضة من يمثلهم باسم (( عن السياسين ) ؟؟ وما ان راى ذلك المتصرف ؟ كلمة ( السياسين ) حتى ارتعد غضبا" ؟ اذ كيف يوجد في مدينة الحله : جماعه من السياسين ولهم رئيس ؟ ويوقع باسمه ( عن السياسين ) ؟ اين مدير الامن ؟! فصاح يطلب صاحب العريضه هذا السياسي ؟؟ فدخل هذا العربنجي بهيئته الرثّه: (خائفا" وهو يترقب ) ؟ فصاح به( المتصرف) : انت موقع – عن السياسين - ؟ نعم سيدي . صاح المتصرف ويعترف بذلك ؟ اين مكانكم الذي تجتمعون

به ؟ اجابه ( العربنجي ) سيدي نجتمع باصطبلات الخيل واماكن ( الربلات ) , فنحن على ( باب الله ), وليس لنا من عمل سوى هذه الربلات ؟ عندها ادرك سعادة ( المتصرف ) ما المقصود هنا( بالسياسين )؟ والغريب ان كلمة ( السياسة ) بالعربيه مشتقه من كلمة ( يسوس الخيل ) ؟ وباللغة الانكليزيه POLITICS ماخوذه من كلمة Police ؟ اي الشرطه , وهي تقرب من الكلمة العربيه ؟ وكلاهما تعني السيطرة والاضطهاد ؟ ؟؟؟ وهنا نحن نريد ان نسيطر على سد الموصل وماءه ؟؟

وسؤحاول التكلم عن موضوع السد هذا ؟ بالاسلوب الايكولوجي ؟ وذلك بطرح الصوره كاملة" ؟ اي التطرق الى جميع المؤثرات والقوانين التي تكّون عموم هذه الصوره ؟ وضمن اطار من الوحدة الفعّاله ؟

وقبلا" ارى من الضروري ان اقول ان المشكله هي ليست فقط مشكلة بناء السد ؟ بل الموضوع ايضا" يتعلق في حوض خزان السد ؟

ولا بد من تقسيم الموضوع الى المحاور الخمسه التاليه :

محــاور المحــاضره

المحور الاول : النظريه الاستعماريه ؟ ومبدأ الامتياز ؟ وسياسة الرعب ؟ وعلاقتها

بالضجه ؟ حول انهيار ســــــــــــد الموصـــــــــــل ؟

المحور الثاني: الماء ؟ هذا اللغز ؟ واول مركب وجد في الكون ؟ما هي اسراره ؟

وما هي علاقته بنظرية انهيار سد الموصل ؟

المحور الثالث : الماء – وعلاقته بتكوين طبغرافية الارض ؟ وتكون الخطوط الزلزاليه

والطبيعه الزلزاليه لجيلوجيا الارض التركيه ؟ وعدم صلاحيتها لاقامة

سدود الماء الكبيره ؟

المحور الرابع : راي علماء البيئه ؟ في اقامة سدود خزانات الماء الكبيره ؟

المحور الخامس: ســـــد الموصـــــــــل

1- ما هو ؟ ومواصفاته ؟ واهم المعلومات عنه ؟

2- ماهي الغايه والجدوى الاقتصاديه من اقامته ؟

3- المخاطر التي تعرض ويتعرض لها السد ؟ آ-طبيعيه تكوينيه ب- تصميميه تنفيذيه

4- الحلول والاجراءات المتخذه واللازمه لحمايته وادامته ؟ :

أ حلول تصميميه ب- حلول طارئه ج – حلول دائميه

5- مقارنه بين : آ- دراسة كلفة الجدوى الاقتصاديه لاقامة وبقاء واستمرار السد ؟

ب-دراسة الكلف المتحققه من هدمه والاستعاضة عنه ببدائل لتحقيق الوصول الى نفس اهداف الجدوى الاقتصادية المفترضه من اقامة السد ؟

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المحور الاول : النظريه الاستعماريه ؟ ومبدأ الامتياز ؟ وسياسة الرعب ؟ وعلاقتها

بالضجه ؟ حول انهيار ســــــــــــد الموصـــــــــــل ؟

النظريه الاستعماريه : هي النظريه الراسماليه في سيطرتها على راس المال ؟ الموارد الطبيعيه والبشريه ؟ وقد بدأت مرتبطة ( بمبدأ الامتياز ) الذي اطلقه ووقعه ( كولبرت ) وزير مالية فرنسا عام ( 1619 ) الذي بموجبه قسم العالم الى قسمين :

1- الدول المتبوعن ( الام ) 2- الدول التابعه

ويجب ان لا تخرج الدول التابعه ؟ عن طوع الدول المتبوعه ؟ فتكون لها موردا" للمواد الاوليه ؟ والعمالة اللرخيصه ؟ والجيش الذي تقاتل به ؟ وتكون لها سوقا" لتصريف منتجات الدولة ( الام) ؟ وبعد الثورة الصناعيه والتكنولوجيه ؟ ولحد الآن ؟ فان الدول الاستعماريه تحاول ان تبقي محافظه على نظرية (( مبدأ الالتزام )) هذا .. باستخدام اسلوب الرعب ؟ بالاحتلال العسكري المباشر ؟ الى اساليب الاحتلال الثقافي ؟ والاحتلال الاقتصادي ؟ والتكنولوجي ؟ واحتلال البنوك ..؟

والنظريه الاستعماريه , ولكي تبقى محافظه على مبدأ الامتياز هذا ؟ فان وسيلتها والمبدأ الاساسي في ذلك ؟ تقوم على مبدأ اثارة ( الرعب والارهاب ) ؟ ومن ذلك جاءت نظريه (( الفوضى المنظمه )) ؟ وهي من اقسى اساليب اثارت الرعب ؟ وفق اسس علميه اجتماعيه ؟وبذلك ينتعش اقتصاد الدول الاستعماريه ؟ وتحقق ستراتيجياتها السياسيه ؟

ومن شواهد ومراحل (( سياسة الرعب )) الذي مرت وتمر بالعالم ؟ ولحد الآن فالعالم يعيش سلسله من حالات الخوف والرعب ؟ ولعل منها ما يمكن تذكره : ولو تعدادا" :

1- رعب المذنب هالي ( النجمه ام ذويل ) .

2- رعب المكروب .

3- رعب الحرب العالمية الاولى ؟؟؟ ثم الحرب العالميه التانيه .

4- الرعب الذري ؟ وسياسة حافة الهاويه لجون فوستر دالس .

5- رعب التغيير المناخي .

6- رعب ثقب الاوزون .

7- رعب الانفجار السكاني ؟ وعدم كفاية الموار؟ لتغذية البشر ؟

8- رعب الربيع العربي ؟ وما يفعله بالمنطقة من انواع متعددة من الرعب ؟

9-اما في العراق : فقد عانى , ولا زال , من انواع متعددة من رعب ((الفوضى المنظمه )) الذي تحقق امريكا ستراتيجياتها في العراق وفي الاقليم ؟ والغاء مصطلح ( الشرق الاوسط ) وكما يلي :

أ‌- رعب الطائفيه : والذي انتشر في كل المجتمع العراقي ؟ والآن انتقل الى الاقليم العربي والاسلامي ؟

ب‌- رعب الارهاب والتهجير ؟

ت‌- رعب تقسيم العراق ؟

ث‌- رعب جفاف مياه دجله والفرات ؟

ج‌- رعب داعش ؟ والنزوح ؟

ح‌- رعب انهيار سد الموصل والطوفان .

من خلال اثارة كل انواع هذا (الرعب ) ؟ فقد الفه الشارع العراقي ؟ واصبحت اخلاقه وسلوكه هي كنتائج يفرضها هذا الرعب ؟ ومن الناحية الاخرى ؟ فان الماكنة الاستعماريه لامريكا واتباعها

؟الصناعيه والتجاريه والاقتصاديه ..؟ تتعافى في دوران صناعة الاسلحه ؟ والاجهزة التجاريه ؟ والاهم هو في تحقيق ستراتيجيتها فيى العراق وفي المنطقه ؟

فما الشعب العراقي وشعوب المنطقه ؟ الاّ حيوانات تجارب في مختبرات البحوث الامريكيه ؟

فانهيار(( سد الموصل )) : هو من الناحيه العلميه ؟ يمثل (( هاجس حقيقي)) ؟ الاّ اننا يجب ان لا نهمله ؟ ولا ان نتعامل معه كرعب بالدرجة التي تحاول امريكا ان تجرنا بهستريه الى المستوى الغير علمي ؟ لتستثمره في تنفيذ ستراتيجيتها السياسيه ؟

ونحن لدينا خوف من السياسه , ونحاول عزلها عن دراسة اي مشكله واي موضوع ؟ فنخسر الحلول ؟ ونذهب بالساسة كعامل هدم وليس ديمقراطية حوار ؟

ان المساجلة السياسية بخصوص السد ؟ قامت بين الجانب العسكري والسياسي الامريكي ؟. وبين الجانب الفني العراقي ؟ ؟ فالامريكان اثاروا الرعب بانهيار سد الموصل وبامثلة متعددة ؟ ورد عليهم الجانب العراقي باسلوب سياسي فني ؟ متهمين السياسة الامريكيه ( بعدم المصداقيه )؟ وانا اؤيده بذلك بشواهد ؟ واكدوا ( سلامة السد ) وانا لا اتفق معهم بهذا ؟ ولكن يجب التعامل معىهذاى الموضوع بنظرة علميه موضوعيه ؟

وقد بدأت الحمله السياسيه الامريكيه حول التحذير من ( انهيار سد الموصل )؟ كما يلي :

1- سيل من التقارير الدوليه والاذاعات والفضائيات ؟ تحذر من خطر ( انهيار سد الموصل )

2- في 27/6/2012 اصرار امريكي , من قبل العسكرين الامريكين ؟ وهذا الاصرار على اثارة الرعب قد تكون له اهداف عسكريه ؟

3- اوباما يتصل تلفونيا" بالعبادي ؟ ليبلغه خطورة وضع (سد الموصل ) ؟ ويبدي استعداد استعداد امريكا للمساعده ؟ اين كان هذا الحماس في 2004 ؟

4- قائد عسكري في 28/1/2016 ؟ يصرّح بان للجيش الامريكي خطة طوارىء للتعامل مع الموقف عند ( انهيار سد الموصل ) ؟

5- السفارة الامريكيه تطلب من رعاياها ؟ مغادرة بغداد ؟

6- ما سبب هذا الاصرار في الفترة الاخيره ؟ على اثارة الرعب وتخويف المجتمع العراقي ؟

7- هناك شواهد على عدم مصداقية امريكا ؟ في مناسبات عديده مع الشعب العراقي ؟ وانما هي لديها اهداف سياسيه ؟ للضغط والمساومة على الحكومة العراقيه ؟ ؟؟ كانت الطائرات الامريكيه في حرب 2003 تقوم ب (1000- 1500 ) طلعة طيران يوميا" ؟ ولكن طلعات هذه الطائرات ضد (داعش) بلغت يوميا" ((13)) طلعه يوميا" ؟ وهي خجوله وغير دقيقه ؟ وان الحملة الامريكيه من اثارت الرعب من انهيار سد الموصل ؟ اشتدت مع اوج عظمة انتصارات قواتنا الامنيه ؟ وما هذه الحملة التي تقودها امريكا ؟ ما هي الاّ بسبب ما تهدف

8- اليه من اشغال انتباه الراي العام العراقي ؟ واتخاذها كضغوط سياسيه لتاجيل تحرير الموصل ؟ وابتزاز يترافق مع الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي يمر به العراق ؟

الآراء العلميه والفنيه لخبرائنا في تفنيد الآراء الامريكيه : وهي :

1- تقارير الفنين العراقين ؟ تؤكد ان السد في وضع جيد ؟ وان التحشيه بماده اسمنتيه خاصه مستمره ؟

2- القائمون على السد يؤكدون ان لا مخاوف ؟ طالما اعمال التحشيه مستمره ؟ ويؤكدون ان هناك مشاكل جيلوجيه توجد في الارضيه التي يقوم عليها السد ؟وهذه يتم معالجتها بالتحشيه ؟((وانا لا اتفق معهم بهذا الرأي ؟ لان انهيار الارضيه يؤدي دائما" الى حدوث تشققات وتصدع في الجدران )) ؟

(( نهيار سد الموصل يراوح بين الخطر الحقيقي والتوظيف السياسي

آخر تحديث: 15 فبراير 2016 - 10:36 ص

بغداد/شبكة اخبار العراق- ماتزال التحذيرات بشأن إمكانية انهيار سد الموصل تتصاعد بوتيرة متسارعة، حتى مع وعود وتطمينات الجهات الحكومية والرسمية التي تؤكد استمرار عمليات حقن وصيانة السد واستبعاد انهياره خلال الفترة الحالية.ويبدو ان الحديث عن انهيار سد الموصل وجد صداه واسعا لدى الاوساط العالمية والمجتمع الدولي التي تحدثت بجدية عن تلك المخاوف ، في وقت تتمسك الحكومة بالتأكيد على ان السد يعمل بصورة جيدة ولا يوجد ما يدعو للقلق.وازاء ذلك كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن دراسة اعدها فريق دولي من الخبراء عرضت ابان دورة الحكومات السابقة ، تضمنت عدة حلول لمعالجة وضع سد الموصل ، وقالت ان ايا من تلك الحلول لايحظى بنسبة

نجاح لدى تنفيذه.واوضح رئيس اللجنة النائب فرات التميمي :ان”الخطورة التي يعانيها سد الموصل ليست وليدة اليوم ،لان المشكلة بدأت تظهر بعد سنتين من تشغيل السد ، الذي بني خلال العام 1986 ،ودخوله الى الخدمة لاحقا”.واشار الى ان” هذا السد بني على منطقة جبسية مايعني ان ضغط الماء وتسربه تحت السد يسبب تكسرات وتكهفات في اسس السد”.واضاف ان”الحكومة لجأت انذاك الى استشارة فريق دولي من الخبراء الاجانب، الذي اوصى بضرورة وجود ادامة يومية مستمرة لاسس السد عبر حقنها بمادة الاسمنت”.وتابع ان”العمليات استمرت حتى بعد 1991، وقرر النظام السابق ازاء تلك المشكلة بناء سد بادوش ليكون جدار صد منيع في حالة انهيار سد الموصل بناء على استشارات دولية”.ولفت الى انه”بعد 2003 لم يتم استكمال بناء سد بادوش الذي انجز منه حتى الان 40% فقط من مجمل العمل”.واكد ان”المشكلة التي يعانيها سد الموصل حقيقية، لانستطيع ان ننفي خطورتها ،ولانؤكد حتميتها في الوقت نفسه “.وان”جميع الاحتمالات قائمة ،اذ لاتوجد جهة رسمية تجزم بانهيار السد خلال هذه الفترة ، كما لاتوجد جهة اخرى تجزم بعدم امكانية انهياره”.و ان”الخطورة قائمة، والمعالجات مستمرة ، وهذا يحتاج الى تنسيق وهناك تواصل مستمر بين الوزارة واللجنة النيابية “.وفي ظل الظروف الراهنة والتحديات الامنية، وصعوبة تأمين طرق الامداد والمعدات اللوجستية التي يتطلبها عمل الشركة المنفذة لاعمال الصيانة والتأهيل لايجاد حل دائمي لوضع السد ،يبدو امرا عسيرا”.وبشأن الحلول والمعالجات المقترحة لوضع سد الموصل ، ويبدوا ن هناك حلا اقترحه فريق الخبراء الدوليين بموجب الدراسة الفنية وهي ((بناء جدار تحت اسس السد ))،وهي تجربة غير منفذة في اية دولة اخرى بالعالم “.و ان”الجدار سيكون بعمق 300 متر وبكلفة 4 مليار دولار ،وينفذ خلال سقف 6 سنوات “.وانه” لاتوجد جهة رسمية تؤكد نسبة نجاح هذا العلاج 100%”.ويمكن للجدار ان يكون خط دفاع لتقوية اسس السد”،ولكن ووفقا" لرأي الخبراء الدوليين فأن تكلفة البناء يمكن لها ان تحقق نسبة نجاح امنة “.و ان”هناك حلولا اخرى قد تؤتي ثمارها، يشير لها الخبراء وهي امكانية افراغ السد من المياه”.و ان”هذا الحل سيواجه مشكلة اخرى لانه يعد خزينا ستراتيجيا لاكبر سد في العراق “. ولكن امكانية نقل مياه السد الى حوض بحيرة الثرثار ستزيد من نسبة ملوحة المياه لان عذوبة مياه نهر دجلة تختلف عن مياه الفرات التي تتميز بملوحتها العالية “.؟؟؟و انه “لايوجد خيار اخر تعتقده اللجنة النيابية مناسبا يمكن ان تلجأ له الحكومة ووزارة الموارد المائية لمعالجة وضع سد الموصل “.لكن عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني علي الصافي النواب.الذي قال : ان” الحكومة ووزارة الموارد المائية مستمرة في متابعة وتنفيذ اعمال الحقن والتحشية بالاسمنت لمعالجة وضع سد الموصل، وهذا الامر

نفسه سيعرضه وزير الموارد المائية على البرلمان”.و ان”هناك تواصلا مستمرا بين اللجنة النيابية ووزارة الموارد المائية لمتابعة عقد احالة المشروع وتنفيذ اعمال صيانة السد الى شركة ايطالية، ؟؟ فضلا عن تدريب الكوادر والملاكات الفنية وتزويد ادارة السد باجهزة حفر وحقن لمادة الاسمنت”.وتابع ان”وزارة الموارد المائية تقوم بمناورة مناسيب المياه في سد الموصل ،لتعويض النقص الحاصل في نهر الفرات ،من خلال قناة مقدمة سامراء”.و انه”خلال العام 2007 شخص فيلق المهندسين الامريكي انذاك ان سد الموصل هو الاخطر في العالم”. و ان”الامر المستغرب لدى اللجنة النيابية انه خلال السنوات السابقة وتوفر السيولة النقدية والمياه ، كان يمكن للحكومات السابقة التعاون مع فيلق المهندسين الامريكي في ايجاد حل دائمي لتلك المشكلة في سد الموصل وتجاوزها”.ودعا الحكومة الى “إفراغ السد وجعله خارج الخدمة، بالرغم من ان إفراغه يحمل أثار سلبية تتمثل بصعوبة الحصول على مياه عذبة، لان مياه نهر دجلة تمتاز بالعذوبة خلافا لمياه نهر الفرات”.

وان جميع المعالجات مؤقتة لمنع انهيار السد ، الواضح ان”الخطر الرئيس هو عطل البوابة السفلية رقم 2 تحت مقدم جسم السد ،وتوقفها عن العمل ، حيث تصل قوة دفع الماء فيها الى 2250 مترا مكعبا / ثانية ، ما يهدد بانهيار السد “.و الى ان “الخطر الاخر يتعلق بعاملالوقت ايضا وذوبان الثلوج بحلول فصل الربيع والفيضانات المتوقعة جراء ارتفاع مناسيب المياه لان”السد مبني على ارض كلسية سريعة الذوبان مايضاعف من مخاطر التشققات ، لكن العلاج المؤقت هو الحقن والتحشية بمادة الاسمنت”.و الى ان”تلك المعالجات هي حلول مؤقتة ، وهي العلاج المستخدم لصيانة معظم السدود في انحاء العالم التي تتطلب ادامة مستمرة”.ولقد تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على الاسراع باجراءات للتعاقد مع شركة تريفي الايطالية للمباشرة بعمليات الصيانة والتأهيل لسد الموصل”.في غضون ذلك ،اكد وزير الموارد المائية محسن الشمري حاجة سد الموصل الى حل دائمي بانشاء سد ساند ، قال ان ذلك ليس خشية من الانهيار،بل للانتقال الى مرحلة الامان.وذكر بعد استضافته في لجنة الخدمات والاعمار النيابية مؤخرا ان”هناك تقريرا فنيا تم اعداه من خمسة وزراء وسلم الى الحكومة ، لا يتحدث عن مخاطر وانهيار وشيك في السد ،ولكن هناك مشكلة في الاسس ،وحاليا جاري العمل على ادامتها وصيانتها بشكل مستمر منذ 28 سنة من قبل كوادر الوزارة”.ولفت الى ان”عقد الاحالة التي وافق عليها مجلس الوزراء الى شركة ايطالية هو لزيادة وتعزيز موضوع التحشية واصلاح المنافذ السفلى”.واوضح ان”عقد الاحالة يتضمن شقين، اصلاح المنافذ السفلى في السد ،وتعزيز

وتطوير برامج التحشية “. وبين انه”لا يوجد خزين مائي كبير في سد الموصل لان السنتين الماضيتين كانتا سنتي شحة ،ووصلنا تقريبا الى الحد الادنى من الخزين في نهاية السنة الماضية “.وبشأن امكانية افراغ السد ، رأى الشمري ان “هذا الحديث عن ظرف لا قدر الله ،هو امر مستبعد والحديث عن كبر الموجة والتداعيات التي تحدث جراء ذلك هو في حالة كون السد بكامل طاقته الخزنية، اما الان السد هو في ربع الكمية، وحتى التأثير لهذا الخزين لو حدث وهو امر مستبعد جدا لا يصل للنتائج التي تحدث بها الاعلام”. وبشأن نجاح عمليات التحشية والحقن بالاسمنت ، اكد ان”هذا العمل ليس ترقيعيا ، لان السد فيه بوابة سفلى عاطلة ويجب ان يتم تصليحها”.واشار الى ان”اصلاح البوابة ليس له علاقة بالانهيار،لانه لا توجد اية نسبة شك بانهيار السد ،وانما منشئ بحاجة الى الصيانة”.

وبشأن الحلول والمقترحات لخزن المياه، بين انه” يجب ان يكون ذلك في المناطق الشمالية والوسطى ليكون ذو فائدة ومنفعة ومناورة في التوزيع”. ونوه الى ان” من ضمن المقترحات انشاء سد اخر اواستكمال بناء سد بادوش لزيادة حجم المياه الخزني”.واكد ان”سد الموصل بحاجة الى حل دائم ،وهو انشاء سد ساند له ليس خشية من الانهيار، ولكن للانتقال الى مرحلة الامان من واحد بالألف الى واحد في 100 الف”.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية حذرت من أن السد قد ينهار إذا لم تتوافر الموارد المطلوبة ، وبالتالي فإن المياه ستغمر مدنا كثيرة من ضمنها تكريت وسامراء والموصل.وقالت في بيان صحفي ان”مئات الآلاف من الأشخاص ربما يصبحون بدون مأوى جراء انهيار السد ” .ووافق مجلس الوزراء،مؤخرا ، على إحالة تنفيذ مشروع تأهيل سد الموصل وصيانته إلى شركة تريفي الإيطالية.وكانت الشركة قد فازت بعقد تبلغ قيمته أكثر من ملياري دولار لتدعيم سد الموصل. وتزامنت الصفقة مع إعلان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في تصريح متلفز في كانون الأول الماضي “اعتزام بلاده إرسال قوة عسكرية من 450 جنديا للدفاع عن سد الموصل، بعد أن فازت شركة تريفي بعقد لتدعميه”.وبدأ بناء سد الموصل على نهر دجلة سنة 1980 بكلفة مقدارها مليار ونصف المليار دولار، وافتتح رسميا سنة 1986. ))

3- ان جسم السد هو عباره عن تل ترابي ركامي وليس كونكريتي ؟ وان انهيار هذا النوع من السدود غير وارد ؟ وتم تقليل حجم المخزون المائي للسد الى اقل من نصف طاقته التخزينيه ؟ وهذا غير كافي لجعله ينهار ؟

4- وهناك اجراءات وقائيه مصممه مع السد في حالة انهياره ؟ وهي :

أ‌- انفتاح بوابات التصريف للماء الزائد قبل وصول منسوبه لحالة الفيضان ؟

ب‌- هناك سد تنظيمي يقع بعد سد الموصل بنحو ((10)) كم مهمته السيطره على المياه المتدفقه من سد الموصل ؟ ويحصر المياه بين تلال لتكوين حوض تأخير اتجاه مجرى مياه السد نحو منطقة الجزيره ؟ وليس نحو الموصل ؟ اي اذا ما انهار سد الموصل وتدفق مياه كثيره ؟ سوف تتجه نحو الجزيره وليس الموصل ؟

ت‌- ان في تركيا عدة سدود تسيطر على كمية الماء المتدفق للعراق ؟ واليوم نهر دجله ؟ شبه فارغ ومستعد لاستقبال كميات كبيره في حوضه ؟ وما يصل الى باقي المدن لا يشكل خطر الفيضان بهذه النسبه من التهويل ؟

5- في كل انواع السدود في العالم هناك تظهر مشاكل ؟ من تشققات في الجدران ؟ او في الاسس؟ وهذه كلها يتم حسابها عند اول التصميم والتنفيذ ؟ واجراءات التحشيه هي احد : هذه الاجراءات ؟ فسد الموصل لا ينفرد بهذه الظاهره ؟

6- ستتحرر الموصل ؟ وسوف لن ينهار هذا السد بسبب الرعب الذي يثار حوله ؟ وان انهار فانه لن يؤخر عملية التحرير ؟ واذا ظهر بان هذا السد غير صالح ؟ وفيه خطر ؟ وانه لا يحقق الجدوى الاقتصاديه التي تم تصميمه لاجلها ؟ فمن الاجدى الاستغناء عنه ؟ وتهديمه ؟ والاستعاضة عنه باتخاذ البدائل للوصول الى الاهداف التي كانت مرجوه من سد الموصل ؟

المحور الثاني: الماء هذا اللغزوالمركب الاول في الكون ؟ ما هو؟ واسراره ؟ وهل

له علاقه بنظرية ( انهيار سد الموصل ).

ان سد الموصل ؟ : هو لخزن الماء ؟ فما هو الماء ؟ ومتى تكوّن ؟ وما هي اسراره ؟

المـــــــاء : هو معجزة الخالق القدير الاولى كماده مركبه من عنصرين ؟

بسم الله الرحمن الرحيم (( .. او لم ير الذين كفروا ان الارض والسماء كانتا رتقا"

ففتقناهما وجعلنا من الماء كلّ شيء حي )) صدق الله العظيم

ان هذه الانتقالة الوارده بالآية الكريمه ؟ من عملية فتق السماء عن الارض ؟ وهذا عندي هو الانفجار الكبير ؟ .. الى موضوع ؟ ان جعل من الماء كلّ شيء حي ؟ تدل على ان الخالق القدير ؟ كان قد خلق معجزة الكون ؟ لاجل ان يخلق معجزة الحياة ؟ ولهذه تطلب ؟ خلق معجزة الماء ؟

فما هو الماء : H2O هو اول مركب تم خلقه عند خلق الكون ؟ وهو مركب من عنصرين : الهايروجين H2 وعنصر الاوكسجين O2 ؟ فرمز الماء هو 2H20 ؟؟ ويذهب علماء الفلك والكوزمولوجيه ؟ ان عنصر الهايدروجين كان فقط موجودا" عند او بعد حدوث الانفجار الكبير ؟

ولكن الآية الكريمه تؤكد على وجود عنصري الهايدروجين والاوكسجين ؟ لانه ورد (( وجعلنا من الماء كلّ شيء حي ))؟

ان الهيدروجين :هو عنصر سريع الاشتعال ؟

والاوكسجين: هو عنصر يساعد على الاشتعال ؟

والماء H20 : هو مركب ضد ولا يساعد على الاشتعال اي الاحتراق ؟ وهذه هي من معجزات الماء ؟ وصفاته لا تشلبه الهيدروجين ولا الاوكسجين ؟ وانه اول مركب تم خلقه وايجاده في الكون ؟ واينما يوجد الماء في الكون ؟ توجد , حتما" ’ الحياة ؟ وهي باسسها في الخلق واحدة متشابهه ؟

ومع ذلك ؟ هل نعرف الماء ؟

الماء مبذول عندنا ؟ نبذره كيفما نشاء دون احترام ؟ولكننا لا ندرك قيمته الاّ عندما نفقده ؟ كما يقول اللورد(( بايرون )) ؟ والماء يغطي 3/4 الكره الارضيه ؟

97,4% منه ماء مالح ؟ لماذا ؟

1,8% منه مياه عذبه ؟ سطحيه وجوفيه ؟

0,8% من المياه العذبه تستعمل للشرب والانشطه الصحيه والانتاجيه ؟

لذلك تسعى الدول الى الاحتفاظ بمياهها ؟ بالخزن ؟ في سدود كبيره وصغيره ؟ ومن هذه السدود ؟ هو سد الموصل ؟ فهل للماء دور في تصدع سد الموصل ؟ وقد يكون في انهياره ؟

وقبل اربعة آلاف سنه كتب حمورابي (( جلبت الماء وجعلت الصحراء تزدهر )) ؟ وكانت دولة سبأ ان قامت ببناء (( سد مأرب )) ؟ الذي هدمه الفأر ؟ بسبب اهمال الصيانه ؟ فاينما يوجد الماء ؟ توجد الشجره ؟ وتوجد الخضره ؟ ويوجد الجمال ؟ وتوجد الحضاره الانسانيه ؟

فالمياه هي احدى اهم ثروات الشعوب ؟ وتقدمها ؟ وقوتها ؟ وصحتها ؟ او ضعفها ومشاكلها ؟ ؟؟ وكفاح الانسان من اجل الماء قديم ؟ قدم الانسان والماء ؟

ولكن يجب ان نعرف ؟ ما هو الماء ؟ : حتى نتعرف على طرق استغلاله واستعماله ؟ وحمايته ؟ والاستفاده منه ؟ وان نحترمه ؟ وان لا نبذره ولا نسرف فيه ؟ والحديث النبوي الشريف يقول (( لا سرف في الماء ولو كنت على نهر جاري )) ؟ صدق رسول الله .

من اسرارالماء :

لم تتكشف بعد جميع اسرار الماء ؟ انها ما تزال محجوبه عن الانسان ؟ والانسان دائب البحث لفهم الماء ؟ والماء لكونه اكثر المواد انتشارا" ؟ فانه يخلق الكثير من المشاكل التي تواجه الانسان ؟ فمعرفة الانسان بالماء هي اقل من معرفته بمواد

عديده لا تدانيه انتشارا" ؟ فقد حاول ( غاليلو ) ان يسبر اغوار الماء ؟ ولكنه فشل وتحول الى دراسة النجوم فاحرز نجاحات ؟ ومن اهم اسرار الماء باختصار هي مايلي :

1- لحد الآن لم يتفق العلماء حول مفهوم واحد لسر تناسق وتفاعل ذرات الاوكسجين والهيدروجين المكونان للماء ؟ وسر الالفه بينهما ؟

2- والماء احد المواد الكيمياويه البالغة التعقيد ؟ وينطوي على عدد كبير من الحالات الشاذه في اشكاله الفيزياويه ؟ ويصعب فهم ما يحدثه من تأثيرات

3- على المواد الاخرى ؟ سواء اكان الامر ينطبق على التحليل ؟ او التاين او التميؤ ؟ وفي كل مرّه يتم اكتشاف شيء جديد ؟

4- ما زال العلماء يتسائلون ؟ كيف تذوب الثلوج ؟ وعند بدء انجماده يطلق الحراره فنشعر بالدفىء ؟ وعند ذوبانه يمتص الحراره فنشعر بالبرد ؟

5- ما الذي يؤدي الى تنوع طعم الماء ورائحته ؟ هل هناك صله بين الماء والبيئه (( الارض .. والجو .. والطقس )) التي يتواجد ويجري فيها الماء ؟

6- يحاول عالم الطبيعيات في كلية (( هولوي )) البريطانيه ؟ ان يكتشف السر وراء التناسق التام في رقعة الثلج ؟ ومعرفة الجواب : هو سر من اسرار المناخ ؟ المعقدة المتشابكه ؟

7- يبحث الباحثون الامريكيون في معهد كاليفورنيا التكنولوجي ؟ في طبيعة الفقاقيع المتصاعده في الماء ؟ وذلك من اجل ان يتعرفوا على ما يحدث في كل مرحله من مراحل حياة هذه الفقاقيع القصيرة الامد ؟ فهي تؤدي الى تآكل انابيب المياه ؟ ومحركات البواخر ؟ وتهدم بوابات السدود الحديديه الجباره ؟ وتفتت الجبال الشاهقه ؟ والسدود؟ ولا احد يعرف كيف تقوم بذلك ؟ ولاجل ذلك قاموا بتصوير هذه الفقاقيع لكل ثانيه (25) الف صوره ؟

8- يبدأ الماء تزداد كثافته ويتقلص حجمه بانخفاض درجة حرارته ؟ حتى يصل الى درجة حرارة ((4))م0وهي درجة الكثافة القصوى ؟ وكلما انخفظت درجة الحراره اكثر ؟ يبدأ بالتمدد ؟ حتى تصل درجة الحراره الى الصفر المئوي فيصبح الماء اخف وزنا" من الماء ؟ ويطفو على سطح الماء بنسبة 1/10 منه ظاهر فوق سطح الماء ؟ ولا احد يعرف لماذا يتصرف الماء هكذا ؟

المحور الثالث : المــــاء – وعلاقته بتكوين طبوغرافية الارض ؟ وتكوين الخطوط الزلزاليه ؟ والطبيعه الزلزاليه لجيلوجيا الارض التركيه ؟ وعدم صلاحيتها لاقامة السدود .

الماء هو الذي كون وشكّل طبوغرافية الارض وتضاريسها ؟ عند انفصال الكرة الارضيه , كتلة" ناريه ؟ في جوها الكثير من عنصري الهيدروجين والاوكسجين ؟ فتكون غاز الماء ؟ ثم بخار الماء لملاين من السنين يغطي جو الارض ؟ ثم اخذت

تمطر لملاين من السنين ؟ فتم تبريد الكرة الارضيه ؟ فعمل المطر على تكوين طبغرافية الارض ؟ من جبال ؟ ووديان ؟ وسهول ؟ وانهار ومحيطات ؟ ومياه جوفيه ؟ واخرى

مسطحات مائيه ؟ واحتفظت الارض بانهار من حممها الملتهبه ؟ في خطوط زلزاليه ثابته ؟ جاريه وفي مسارات معلومه ؟ واستمرت في باطن الارض حمما" تسير في مسارات زلزاليه ؟

والاحزمة الزلازل" في الكرة الارضيه وهي:

1- حزام المحيط الهادي يمتدّ من جنوب شرق آسيا بمحاذاة المحيط الهادي شمالاً،

2- وحزام غرب أمريكا الشمالية الذي يمتدّ بمحاذاة المحيط الهادي،

3- وحزام غرب الأمريكتين، ويشمل فنزويلا وشيليوالأرجنتين،

4- وحزام وسط المحيط الأطلنطي، ويشمل غرب المغرب، ويمتدّ شمالاً حتى إسبانيا وإيطاليا ويوغوسلافيا واليونان و تركيا، ويلتقي هذا الفالق عندما يمتدّ إلى الجنوب الشرقي مع منطقة "جبال زاجروس" بين العراق وإيران، وهي منطقة بالقرب من "حزام الهيمالايا".

5- وحزام الألب، ويشمل منطقة جبال الألب في جنوب أوروبا.

6- وحزام شمال الصين والذي يمتدّ بعرض شمال الصين منالشرق إلى الغرب، ويلتقي مع صدع منطقة القوقاز، وغربًا مع صدع المحيط الهادي.

7- وهناك حزام آخر يعتبر من أضعف أحزمة الزلازل، ويمتدّ من جنوب صدع الأناضول على امتداد البحر الميتجنوبًا حتى خليج السويس جنوب سيناء، ثم وسط البحر الأحمر فالفالق الأفريقي العظيم، ويؤثر على مناطق اليمن وأثيوبيا ومنطقة الأخدود الأفريقي العظيم.

وهذه الصوره تبين الخطوط الزلزاليه في كل الكره الارضيه والموضحه اعلاه ؟؟

وتلك التي تسير تحت المحيطات والمحيط الهادي ؟ مسببا" , وبتاثير ثقل مياه المحيط الضاغطه عليها ؟ مسببة" الانفجارات البركانيه ؟ ولعل من اهمها والتي يسجلها لنا التاريخ ؟ ما حدث في بداية القرن الماضي ؟ عنما سبب زلزال كبير ؟ انفجار جزيرة (كراكتوه ) في المحيط الهادي وقذفها عاليا" في الجو , وتسبب في موجه عاليه من الماء دارت حول الكرة الارضيه لثماني مرات ؟ ولعل الثانيه : ما سببته الانفجارات الزلزاليه في قاع المحيط الهادي

مؤخرا" ؟ واغرقت الكثير من المدن الساحليه ؟ وسببت اندفاع مجه عاليه من الماء , سميت بالتسونامي ؟

والخط الزلزالي الآخر : و هو المذكور في (4-) والذي يعنينا في موضوع (( انهيار سد الموصل )) ؟ هو ذلك الخط الزلزالي ؟ الذي يمر في المغرب العربي ؟ في مدينة (( اغادير)) ؟ والتي تعرضت في الخمسينات الى كارثة زلزال مدمر ؟؟؟ ويستمر هذا المسار الزلزالي ليمر ببركان (فيزوف ) ويستمر في اوربا شرقا" ؟ وعلى طول الاراضي التركيه ؟ والى شمال العراق ؟ ثم ايران ؟ وافغانستان والصين ..الخ ؟

ما يعني موضوعنا ؟ ان هذا الخط الزلزالي يمر وقد ينتشر تحت الاراضي التركيه ؟ وسبب فيها الكثير من كوارث الزلزال ؟ ومنها ما حصل عام 1999 ؟ كانت قد حدثت في تركيا نكبة زلزال كبير ؟ مما دفع جمعية الهلال الاحمر العراقيه ؟ وكنت خبيرا" متطوعا" في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر ؟ ومنسقا" للالفيه في العراق ؟ وفي حينها كنت قد سلمت رئيس جمعية الهلال الاحمر هذه ؟ بحثا" يحذر تركيا من اقامة هذه السدود الكبيره ؟ لأنها ستكون السبب في انتشار حدوث الزلازل في تركيا وفي الاقليم ؟

ان الخط الزلزالي : هو عباره عن صهارة مواد الارض تسير في مسارات على شكل حمم سائله ؟ في مركزها تكون درجة الحراره عاليه كافيه لانصهار كل مكونات الارض ؟ وتنخفض

درجة الحراره كلما ابتعدت الى حوافها ؟ فتبدأ مكونات الارض بالتصلب ؟ مكونة" طبقات هشة التصلب من صخور الماكما , الكارلست والكرانت ؟ والمتكهفه على رواسب من كبريتات

الكاليوم والترسبات الكلسيه المختلطه بالطين ؟ وتبدأ هذه الطبقات الهشة التصلب الواحده فوق الاخرى لمسافة ( 18) قدم ؟ تليها طبقة اقل هشاشه كلما ابتعدن عن حافة الخط الزلزالي ؟ وهكذا لاربعة طبقات ؟ تسمب ( بالبريشيا ) ؟ وهي التي يتم تكسرها بفعل الثقل الواقع عليها من وزن ماء السد او بثقل اسسه ؟ فيؤدي الى ذوبان الترسبات الكلسيه ؟ ومكونة" مجرى مائي يؤدي الى تهدم جدران واسس السد ؟ ولم تنفع معه اساليب ومواد التحشيه المستعمله ؟ مما سبب بقاء فتحات ؟ تسمى ( بالشبابيك ) ؟ ؟؟ في حين ان نفس مكونات هذه الصهاره والمترسبه في الجبال والتي كانت مندفعه من قاع المحيطات ؟ تكون متجانسه واكثر صلابه ؟ مثل المرمر ( الكارلست ) كاربونات الكالسيم ؟ ؟

المحور الرابع : رأي علماء وعلم البيئه؟ في اقامة السدود خزن الماء الكبيره

ان الراي الاساسي لعلم البيئه كموطن ( ايكولوجي ) ؟ وعلمائه ؟ هو المحافظه على وضع البيئه الطبيعي ؟ على ما هو عليه ؟ لأنه نتيجة" لعمل قوانين طبيعيه مختلفه ؟ ومجتمعه ؟ تعمل ضمن اطار من الوحدة الفعّاله بين هذه القوانين ؟ ادت او قادت الى انتاج هذه الصوره او الشكل المتوازن في البيئه ؟ وان اي تدخل للتأثير على العمل المتوازن لهذه القوانين ؟يؤدي الى ظهور

الخلل في جانب آخر ؟ او في كل جوانب هذه البيئه ؟ وقد تكون النتائج كارثيه ؟ قالبيئه هي نظام حي ؟ متفاعل ؟ متحرك ؟ يعتمد بعضه على البعض الآخر ؟وان اي خلل في احد جوانبه ؟ يؤدي الى ان تقوم البيئه بتوجيه ( اللطمه ) للانسان على تدخله اللاواعي ؟ فالبيئه هي كالام يجب ان نعرف ماذا تريد وان نحافظ عليها ؟ حتى تعطينا ما نريد ؟

لذلك نرى ان الكره الارضيه ؟ هي نظام دائم الحركة , والتفاعل ؟ بين مياهها بكل انواعها ؟ وبين احيائها ؟ وطقسها وطبقات الجو؟ وبين الطبقات الجيلوجيه المتعدده الاشكال والعمق ؟ وهذا النظام يسير ويعمل بتوازن ضمن اطار من الوحده الفعّله ؟

لذلك فان انشاء واقامة خزانات سدود الماء الكبيره ؟ يعني اعتراض على حركة الماء في الطبيعه ؟ ومنعه عن الفائدة لجوانب معينه لهذه الطبيعه ؟ مما يؤدي الى احداث تأثيرات سلبيه على المحيط الحيوي والاحيائي فيه ؟ كما ان خنق هذه الكميات الكبيره من المياه في مكان واحد على الارض ؟ فان هذا الثقل الكبير من الماء ؟ يأخذ في الضغط على الطبقات الجيلوجيه في باطن الارض واحداث التغير فيها ؟ فيدفعها الى الاعماق ؟ وبالنتيجه يؤدي الى احداث اندفاعات الى الاعلى في الارض في اماكن اخرى ؟ ويؤدي الى احداث حركه زلزاليه ؟ وتغيرات سلبيه على التوطن السكاني والاحيائي ؟ وانواع المحيط الحيوي ؟

لذلك فالارض التركيه ؟ اضافة" الى كونها هشة الصلابه وغير قادره اصلا" على تحمل هذا الثقل الكبير لمياه هذه السدود الكبيره ؟ وثقل اساساتها ؟ فانها تؤدي الى احداث تغيرات في جيلوجية حركة الارض الزلزاليه ؟ ومن هذه السدود هو ((سد الموصل )) ؟ فان تخسف الارض

تحته ؟ تؤدي الى تشقق اساساته وجدرانه ؟ بشكل دائمي ومستمر ؟؟ والنتيجه ان كل السدود في تركيا سيكون مصيرها الفشل بصورة من الصور ؟ ؟؟ لذلك فان علماء البيئه يحذرون من بناء سدود خزن الماء الكبيره ؟؟ ويمكن الاستعاضة عنها بحواجز السدود الصغيره ؟

خلاصة ما توصلنا اليه من المحاور الاربعه السابقه :

مما سبق نكون قد خلصنا الى التوصل الى الحقائق التاليه ؟ والتي وجهة النظر التي تؤيد ؟ بان ما حصل وسيحصل على سد الموصل ؟ وحتى السدود المقامه كخزانات كبيره للماء في تركيا ؟ مصيرها الفشل والانهيار ؟ استنادا" للحقائق التاليه ؟

1 ان الارض التركيه زلزالية التكوين وهشة الصلابه ؟ لا تتحمل ثقل وضغط خزن الماء الكبير ؟ ولا ثقل اسس ؟ السدود ؟ وهي لا تصلح لاقامة لا سد الموصل فحسب الذي يتهدم بفعل تكسر هذه الطبقات الهشه ؟

2- ان لفقاعات الماء المتصاعده ؟ ثبت ان لها قوه تدميريه على قاع السدود واسسه وجدرانه ؟

3- ان اي ارض بطبيعة تكوينها لا تتحمل ضغط مياه مياه الخزانات الكبيره ؟ فتضغط على الطبقات الجيلوجيه , الى الاسفل , وتحدث تحرك الارض وزلزالها واندفاعها ؟

4- ان ارض خزان سد الموصل ؟ هي ترابيه وخاليه من الغطاء الشجري الماسك للتربه ؟ فتتعرض لعوامل التعريه بالماء ؟ فتتحرك وتؤثر على اسس وجدران السد ؟

المحور الخامس : ســـــــــــــــــــد الموصـــــــل

اولا":

1- ماهو: هو سد مبني على مجرى نهر دجله؟ لغرض خزن ماء دجله ؟ ويعتبر اكبر سدود العراق ؟ ورابع سدود الشرق الاوسط ؟

2- مواصفاته : آ - السد عباره عن تل او سد ترابي , ركامي وليس كونكريتي ؟ من النوع الحجري الاملائي ؟ مع لب وسطي من الطين ؟ على ان تجري تحشيته بالاسمنت تحت القسم الاهم لمنع تسرب المياه من حوض الخزان ؟

ب- ابعاد السد : طوله : 3,2 كم ؟ ارتفاعه : 131م ؟ عرض قاعدته : 130م؟

عرض القمه : 10م ؟

ج‌- موقع السد : ( 50—60 ) كم شمال مدينة الموصل ؟

-مخزون السدالتصميمي للماء : تذبذب كما يلي :

1- 11,11 مليار م3 ؟ 2- 14,53 مليار م3 ؟ 3- 13,5مليار م3 ؟

3-الخزن الحي الممكن تحقيقه= 18,16 مليار م3

4- للسد التنظيمي : 17,6 مليون م3

3- اهم المعلومات عنه : آ – فكرة انشائه : عام 1950 تبنى مجلس الاعمار فكرة انشاء السد؟

عام 1956 تقرر اقامة السد ؟

ب- تم بناؤه عام 1983 من قبل شركة ايطاليه ؟ بعد ان تمت دراسته

من قبل شركات عديده ؟

ج – كلفة المشروع : (1500000000 )-$- مليار وخمسمائة مليون

دولار امريكي ؟ –

4- الغايه من انشائه :

آ – تحقيق الزراعه الكثيفه : لمساحة (3,5) مليون دونم : لمشروع الجزيره الشمالي ؟

لمشروع الجزيره الشرقي؟

لمشروع الجزيره الجنوبي؟

وارواء محافظة الموصل , بغداد,الكوت , الناصريه , العماره ,

البصره ؟

وبؤمن الزراعه الصيفيه : في اواسط وجنوب العراق ؟

ب- توليد الطاقه الكهربائيه : ( 1060) ميكاواط سنويا" ؟ باربع توربينات ؟

ح‌- الحمايه من الفيضان ؟

5- ملاحظات الباحث هنا :

أ‌- في كل سدود العالم : عند تصميمها واقامتها ؟ يتم دائما احتساب توقع خطر تصدعه وانهياره ؟ فيصممون الحلول والعلاج ؟ ويتوقعون حدوث تسربات الماء من الاسس والحوض ؟ فيتم تصميم اسلوب التحشيه بالاسمنت ؟

ب‌- الاّ انه في حالة سد المصل : كانت الدراسات التي تمت ؟ لم تكن علميه ؟ ومتخصصه بما فيه الكفايه ؟ بحيث لم يتم الانتباه الى نوعيه تكوين الارض التي عليها السد ؟ وطبيعتها الجيلوجيه والفيزياويه ؟ وقدرة الارض على التحمل ؟ لذلك احتاجوا الى اتباع انواع واساليب من

ت‌- التحشيات الطارئه والغير مجديه ؟

ج-الجدوى : هل حقق ويحقق السد الاغراض التي من اجلها تم انشاؤه ؟ام انه اصبح يشكل

مصدرا" للخسارة الماليه ؟ وخسارة الوقت ؟ ومصدرا" للمخاوف والمخاطر ؟

وهل يمكن الاستغناء عنه بالبدائل ؟ فهو ليس من الآثار التاريخيه ؟

ثانيــا: ما هي الغايه والجدوى الاقتصاديه من السد ؟ :

هل حقق السد المردود المادي والمالي والانتاجي ؟ الذي يوازي الكلف والمبالغ والوقت المصروف عليه ؟ فهل عادت علينا المردودات بعائدات ملموسه ؟وهل عادت علينا المردودات الزراعيه بعائدات ملموسه .؟ وهل تم انتاج الطاقة الكهربائيه المخطط لها ؟ وهل كانت هناك مخاطر من الفيضان

1- الجدوى الزراعيه : المتحققه من توفير الخزين المائي للسد ؟ والتي تناقصت بفعل الخوف من انهيار السد ؟ فقد تم خفض الطاقه الخزنيه للمياه الى اقل من النصف ؟ وهي

( 6) مليارات م3 بسبب الخوف من انهيار السد ؟ وبذلك يفقد الخزان الجدوى الفنيه التصميميه له ؟ وهي ( 2,95 ) مليار م3 وهو الخزن الميت ؟ فلم يستطع السد من ارواء مشروع الجزيره الشمالي ولا الشرقي والجنوبي ؟ وحتى المحافظات الوسطى والجنوبيه ؟ لزراعة ( 3,5) مليون دونم لزراعة" كثيفه ؟ ولا حتى خفيفه؟

اي ان الجدوى الزراعيه من السد ؟ قد تم فقدانها وعدم تحققها ؟

2- جدوى انتاج الطاقة الكهربائيه : كان التصميم ان ينتج السد (1060) ميكاواط وباربعة توربينات ؟ ومع المخاوف من انهيار السد ؟ وانخفاض طاقته التخزينيه من المياه ؟ والمياه هي التي تشغّل وتدير التوربينات التي تنتج الكهرباء ؟ ؟ اي ان الجدوى الاقتصاديه من انتاج الطاقة الكهربائيه لم تعد متحققه ؟

3-الجدوى من الحماية من اخطار الفيضان : ان الخطر من فيضان دجله والفرات ؟ قد اصبحت من اخبار الماضي وبعد ان قامت تركيا ببناء العشرات من السدود ؟ واصبح العراق يعاني من اخطار الجفافا ؟

المصاريف المبذولة على السد :

كلفة انشاءه = 1500000000 -$-

أ‌- اخيرا" رصدت الحكومه = 800000000 -$-

ب‌- منذ 1986 ولغاية 2014 – تم رصد وصرف الملاين من الدولارات لاعمال الادامة

والمراقبة والصيانه ؟ ولضخ ( 90000 ) طن من المواد الصلبه لعمليات التحشيه في اسس السد ؟ اضافة" الى عدم االحصول من السد على العائدات المصممة منه ؟

اضافة" الى حالة الرعب ؟ ونتائج الضغط السياسي على الحكومه من عدم تفرغها لمحاربة ( داعش)؟

يجعل الجدوى المتحققه من السد ؟ قد اصبحت تشكل خساره كبيره ؟ مما يستوجب الغاء السد ؟ والغاء السد والاستعاضة عنه ببدائل للوصل الى الغايات التي كانت مرجوة منه ؟

ثالثـــا":المخاطر التي تعرّض ويتعرّض لها السد ؟ : وهي على نوعين :

الاولى : مخاطر طبيعيه تكوينيه :

1- الارض المحيطه بالخط الزلزالي : تتكون من اربعة تكوينات ( البريشيا ) ؟ كل واحده بسمك حوالي (18) قدم ؟كل منها تضم العديد من الطبقات من الصخور الهشة الصلابه من مادة الماكما , او الكرانت أو الكالسيت ؟ وهذ الصخور تختلف عن مثيلاتها ؟ التي تندفع من الحمم البركانيه داخل البحار ؟ حيث تكون متجانسه نقيه شديدة الصلابه ؟ الاّ ان مثيلاتها هذه المتكونة داخل الارض تكون هشة الصلابه فيها تجاويف ومتكهفه على ترسبات كلسيه من كاربونات الكالسيوم او كبريتات الكاليوم ؟ السهلة الذوبان بالماء ؟ فان هذه الطبقات الهشه سريعا" ما تتهشم بفعل الضغط الموجه عليها من ثقل الماء ؟ او اسس السد ؟ فيقوم الماء باذابة الترسبات الكلسيه والمختلطة بالطين ؟ مما يحدث تشققات في جدران السد ؟ وتخسفات في قاعه ؟

2- ان درجة الحراره ؟ المنبعثة من الحط الزلزالي ؟ والتي تؤدي الى رفع درجة حرارة التربه ؟ وحرارة الماء المتولد والجاري في تجاويف الترسبات الكلسيه ؟ فتتصاعد منه ( الفقاقيع) ؟ والتي تم اكتشاف ان لها قوة تخريبيه وتهديميه ؟ على بوابات السد

المعدنيه الكبيره ؟ وعلى اسس وجدران السد ؟ وتخسفات قاع السد ؟ وحتى في الاراضي المحيطه بالسد ؟

3- اساسا" من ناحية العلوم الايكولوجيه ؟فان العلماء يحذرون ؟ ويمنعون من اقامة السدوس الكبيره لخزن المياه ؟ وحتى على الارض القويه الخاليه من مسارات الخطوط الزلزاليه ؟ لأن ضغط ثقل الماء على قاع السد ؟ يؤدي الى دفع الطبقات الجيلوجيه الى الاسفل ؟ مما يؤدي الى دفع وحدوث تحرك بالطبقات الجيلوجيه نحو الاعلى في اماكن اخرى من الارض بعيدا" ؟ مما يؤدي الى حدوث الزلزال ؟ والى تغيرات في طبوغرافية الارض ؟ مما يؤثر على المحيط الاحيائي والحياتي ؟ ويؤثر على التوازن البيئي ؟

4- ان الاراضي التركيه ؟ هي اراضي زلزالية التكوين ؟ وان طبقاتها الجيلوجيه هي هشة الصلابه ؟ لا تتحمل الثقل الكبير ؟ كثقل اقامة السدود, ولا ثقل الماء المخزون فيه ؟ مما يؤدي الى استمرار التكسر والذوبان في الطبقات الجيلوجيه ؟ وكذلك في اسس السد , وفي قاعه ؟ فلا تنفع او تجدي معه نفعا" معه اتباع كل اساليب واجراءات التحشيه ؟ ولا في اقامة جدار او جدران في كتف السد الايسر او الايمن ولا حتى تحت قاعه ؟

5- فسد الموصل كان قد تم بناؤه في المكان الخطأ ؟ وحتى على الارض الخطأ والغير صالحه اساسا" لاقامة السدود ؟ ولكونه قد تم بناؤه ليتحكم بحوض نهر دجله ؟ وهذا ينطبق على كل سدود تركيا ؟ والتي ستواجه نفس المصير عاجلا" ام آجلا" ؟

فانا قلت (( ان سد الموصل سيتهدم ؟ وكذلك سدود تركيا؟ ..)) ؟ ولم اقل سينهار ؟

الثانيه : مخاطر واخطاء تصميميه وتنفيذيه :

1- المخاطر الامنيه والصيانه:

آ- تضرر السد ايام احتلال (داعش ) له ؟ ولا نعلم نوع الضرر وحجم

وهل ان السد ملغوم ؟ وكذلك اهمال الصيانه له في العهد السابق ؟

ب- عدم الاستقرار الامني يخيف الشركات الاجنبيه من العمل بالسد ؟

ج-انخفاض الموازنه ؟ نتيجة" لانخفاظ اسعار النفط ؟ والتنافس السياسي الداخلي ؟ وهذا اوقف استمرار الصيانه والاصلاحات ؟

د-هناك انخفاظ حاد في الايدي العامله في السد ؟ حيث تسرب حوالي نصف قوة

العمل في السد ؟ للعمل في وظائف اخرى ؟ نظرا" لعدم استلامهم رواتبهم

لاشهر ؟

ه- كانت دراسات الشركات المتعاقبه على دراسة السد ؟ ذات آراء مختلفه بخصوص موقع اقامة السد؟ وذات آراء مختلفه بخصوص التحشيه ؟ وغيرها ؟ ومن الناحية الاخرى يبدو ان الكادر العراقي , والفنين ؟ لم يكونوا ذوي خبره واختصاص مطلع ؟ كي يدرسوا آراء هذه الشركات ؟

و – يبدو ان اعمال الصيانة والتحشيه ؟ كانت تتم بآلات قديمه ؟

ز- في كل انواع السدوس في العالم ؟ يجب ان يتم نصميم وتنفيذ نظام للمراقبة ؟ والصيانه والتدعيم ؟ بشكل دائمي ومستمر ؟ وكذلك لالغاء السد في حالة الطوارىء ؟ تجنبا" للكوارث الطارئه ؟ ؟؟ فسد مأرب , وهو اول سد تم اقامته في العالم , ؟ عندما تم اهمال المراقبة والصيانة فيه ؟هدمه الفأر ؟ وكانت هناك كارثة ( السد العرم )

2- مؤشرات الخلل الفني في السد

آ-التربه المحيطه بالسد ؟ والتي تمت اقامة السد عليها؟ هي تربه ترابيه , خاليه من الغطاء الشجري الماسك للتربه ؟ لذلك وعندما تشبعت هذه التربه بالماء ؟ تأثرت بعوامل التعريه بالماء ؟ وتخلخل تماسكها ؟ فتحركت , وهذا يؤدي الى او ادى الى تحرك السد لحوالي (80) سنتمتر ؟ وهذه التحرك يحدث تصدعات وتشققات في اسس وجدران السد ؟ وخلل في توازنه ؟

وفي سنة ( 2004 – 2005 ) كانت (( منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه ))كانت قد قدمت بحثا" ودراسه رفعته الى الجهات العليا ووزارة الزراعه ؟ حول ضرورة اعادت الغابات القديمه ؟ وزراعة غابات جديده ؟ وهذا سيؤدي الى انتشار الغطاء الخضري والزهري , وهذا سيؤدي الى :

1- مسك التربه 2- زيادة نسبة الرطوبه في الجو

3-زيادة التنوع الاحيائي 4- زيادة الثروات الزراعيه والخشبيه

ملاحظه : أ- واذكر ان وزارة الزراعه في حينه ؟ قد اعلنت مشروعا" لها لاقامة غابات

خلال ستة سنوات ؟ وارصدت له : اربعة مليارات دينار ؟

ب- وكان مكتب الامم المتحده في بغداد ؟ قد منحت ( منظمة معا" لحماية البيئه )

مشروعا" لزراعة ( مليار شجره ) بالتعاون مع امانة بغداد ؟ ووزارة التربيه ؟

(( والكتب الرسميه بذلك موثقه )) ؟ وظهر ان هناك فسادا" ماليا" واداريا"

يشترك به العاملون في مكتب الامم المتحده هذا ؟

فلو حسبنا مشروع وزارة الزراعه + مشروع المليار شجره هذا ؟ لكان لدينا الآن

العديد من الغابات , وليس غابه واحده ؟ ولماذا لا تتابع مثل حالات الفساد هذه !

فهل ان السد كان كذلك ضحية الفساد بانواعه ؟

2- تأثير عوامل التعريه على الاسمنت المعالج؟ الذي يتم حقنه في الثقوب والشروخ الذي تحدث النآكل بصوره مستمره في الاسس غير المستقره ؟

3- هناك تعريه في قاعدة طبقات الجبس الطبيعي تحت الماء ؟ والتآكل في البوابات المعدنيه التي تنظم تدفق المياه ؟ (( واقول ان سبب ذلك هذا يحدث بسبب تاثير الفقاعات المتصاعده ))

4- السد مبني على تربه غبر قادره على التحمل ؟ لذا تحتاج , وبشكل دوري , لحقنها بالخرسانه ؟ لضمان عدم تهدم وانهيار السد ؟ وهذه العمليات بدأت في منتصف الثمانينيات ؟ ولكنها لم تكن مستمره , بسبب ظروف معينه ذكرناها ؟

5- حدوث خلل في المفصلات المثبته لبوابات السد طوليا" وعرضيا" ؟وقد تؤدي الى انهيار السد ؟

6- فشل اعمال التحشيه ؟ وفشل اقامة ستارة التحشيه العميقه على عمق ( 220)م بسبب وجود تعقيد جيلوجي ؟ المتمثل باربعة تكوينات من ( البريشا) ؟

7- حدوث عطل في بوابة السد ؟ مع فقدان التوازن ؟ وتحرك السد ( 80) سم ؟

8- حدوث هبوطات متباينه في الجانب الايسر من السد ؟

9- حدوث تآكل في حوض التسكين للمنافذ السفلى في السد الرئيسي ؟ وهذا ادى الى

تعطيل تشغيل هذه المنافذ ؟ ولم يعط المرونه المطلوبه عند الحاجة لها ؟

3- الاخطاء في الدراسة والتنفيذ:

أ‌- الخطأ الفني التخريبي : الذي اقترفه الاستشاري الذي صمم السد ؟ عندما قال بان اعمال التحشيه لن تتاثر ؟ بسبب التسرب الكبير للماء من اسس السد ؟ وهذا يدل على ان هذا الاستشاري لم يكن على تاهيل كافي ؟

ب‌- ان اقامة السد مباشرة" على حوض نهر دجله ؟ كوادي بين مرتفعين ترابين ؟ هو من الاخطاء الفنيه والتصميميه ؟ التي تحد من مرونة القدره على السيطرة على اخطار اي نوع من التصدع ؟ للعمل على عزل السد عن مجرى نهر دجله ؟ ولو كان قد تم تحويل نهر دجله عن مساره ؟

ت‌- او اقامة حوض السد بعيدا" عن دجله ؟ وتغذيته من دجله عن طريق فرع INLET ؟ وبنهاية الحوض ومن السد يكون الماخذ OUTLET من السد الى حوض نهر دجله ؟

ج – اخطاء في دراسة تربة موقع السد ؟ وعدم دقة الدراسات الجيلوجيه ؟ للتربة موقع السد ؟ وعلى اعماق مختلفه ؟ وصولا" الى الطبقات التي تتاثر بالخط الزلزالي ؟ لطبقات ( البريشا ) ؟

د – اخطاء في حساب وتصميم التسليح ؟ وحساب اجهادات القص الافقيه ؟ والعموديه ؟ وميل جوانب جسم الصب ؟

ه – اخطاء في تنفيذ عملية الحقن وصب الكونكريت ؟

و – اخطاء في مواد خلطة التحشيه ونوعية مادة السمنت ؟

ز- اخطاء في تصميم فلاتر الصرف المائي ؟ التي تستقبل الماء المتسرب من السد ؟ واسسه ؟ وصرفها نحو الخارج؟ دون ان تحقق الفعاليه المطلوبه ؟

ح – اخطاء في اجراء البحوث الجيلوجيه والفيزياويه مثل ؟

1- عدم اخذ عينات مختبريه من مياه الطبقات العميقه للتربه ؟ لتحديد نسبة الرشح ؟ وقوة تحمل الطبقات الصخريه المتكهفه ؟

2- لم يتم قياس درجة حرارة هذه الطبقات التحت الاسس؟ وهذا يحدد بعدها او قربها عن طبقات الخط الزلزالي ؟

3- لم يكن لهم معرفه ؟ بقوة الفقاقيع التدميريه و المتصاعده من المائ ؟

4- لم يتم تحليل المياه المتسربه والعميقه ؟ لمعرفة نوعيةالطبقات الجبسيه ومكوناتها ؟ والرواسب الكلسيه القابله للذوبان بالماء ؟ وتركيزها ؟ ولو كانت لهم دراية باسلوب

5- التحري البيئي ؟ لاكتشفوا ان امتداد ترسبات كبريتات الكالسيوم ؟ لتكون مناجم الكبريت الزهري في المشراق ؟؟

6-ان الذي ينظر الى جسم سد الموصل من الجو ؟ يجده سدا" مستقيما ؟ في حين ان من المبادىء لتصميم السدود الكبيره لخز الماء ؟ يجب ان تكون ذات تقعر الى الداخل ؟ وهذا يكسبها القوّه علبى تحمل ضغط ثقل الماء المخزون ؟ حيث يتوزع اتجاه الثقل والضغط نحو جوانب السد ؟ بالضبط كقوة قشرة البيض من الخارج وضعفها من الداخل ؟ وقد يكون هذا الخلل في حساب التصميم ؟ هو من الاسباب , او احدها في تصدع جسم السد ؟

7-ان كون السد ترابي ركامي من النوع الحجري الاملائي مع لي طيني ؟ بطول 3,2كم وعرص 130م وارتفاع 131م ؟ يشكل ثقلا" هائلا" بملاين الاطنان على ارضية الخزان التهشة الصلابة التي لاتتحمل مثل هذا الثقل الهائل فحرك السد اللا الاسفل وسيستمر بذلك ؟ وهذا من الاخطاء التصميميه ؟

رابعــا" : الحلول والاجراءات المتخذه لحمايته وادامته ؟ والتخفيف من اخطار

الفيضان عند انهيار السد

آ-اجراءات تصميميه :

1- عزل السد عن حوض دجله ؟ وتغير مجرى نهر دجله ؟ وتغذية السد بواسطة رافد من دجله ؟ يمكن غلقه عند الضروره ؟ثم يخرج ماء السد بعدها ليعودة ويصب في نهر دجله ؟ وبذلك يكون حوض السد معزول ؟ وبالامكان قطع تغذيته من نهر دجله ؟ وتفريغ بحيرة السد ؟

2- حفر قناة الى صحراء تلعفر تستلم مياه فيضان السد عند انهياره ؟ الى وديان الصحراء بعيدا" عن الموصل ؟

3- ادامة وتهيئة ( السد التنظيمي ) الذي يبعد ( 10) كم جنوب سد الموصل ؟ مهمته السيطره على المياه المتدفقه من سد الموصل ؟ ويحصر المياه بيت تلال , لتكوّن حوض لتاخير اتجاه مجرى مياه السد نحو منطقة الجزيره ؟ ولبس الموصل ؟

4- ن تقوم تركيا بقطع مياه نهر دجله ؟ او خفض تصريف الماء الى دجله ؟ للتمكن من اجراء اعمال الصيانه التصميميه ؟ ودرء خطر الفيضان ؟ وان حوض نهر دجله اصلا" هو شبه فارغ ؟

5- يجب ان يتم ملاحظة مشكلة الخرسانات والتربه الضعيفه ؟ باستعمال خليط للتحشية يقاوم ولا يتاثر بعمليات التعريه ويقاومها ؟ وقد نقترح الخلطة التاليه : (( مسحوق او جريش المرمر+ حبيبات البلاستك او خليطه + مع البولستر + ومقاطع ناعمه من المطاط + الرمل الاسود + الاسمنت المستعمل في الاعماق سريع التصلب والمقاوم ))؟

6- اقامة جدار او حصيره تحت السد ؟ بعمق (220) م وبثخن كافي ؟ من امام السد وخلفه وعلى حوافه وجوانبه ؟ وبارتفاع ملائم ؟؟ لغرض عزل السد قاعدته واسسه ؟ عن عوامل التعرية الناجمه عن ذوبان الصخور الكلسيه ؟ وعن تاثير الفقاقيع المتصاعده ؟

(( ولكني اقول بان مثل هذه الحلول قد تنفع مع السدوس التي تقام على ارض بعيده عن الخطوط الزلزاليه ؟ ومسرى الصهارة فيها ؟ وحيث تكون الصخور في مثل هذه الارض ذات تكوين هش , وتكهفات وتجاويف ؟ في داخلها ترسبات كلسيه مع الطين ؟ وهذه الصخور المتكهفه ؟ معرضة للتكسر بفعل ثقل ماء السد ؟ ووزن اسسه ؟ اضافة" الى

ان درجات الحرارة المتسربه من الخط الزلزالي ؟ تؤدي الى كثرة تصاعد فقاقيع الماء ؟ وهذه كلها تشكل قوه تدميريه ؟ لاسس السد ؟ وقاع السد ؟ وقد لا تستطيع ستارة او حصيرة التحشيه من المقاومه ؟

7- ضرورة استمرار اعمال التحشيه ؟ وتقوية الاسس , والدعم والمراقبه المستمره؟ وخفض منسوب الطاقة الخزنيه لماء السد ؟ مع ضرورة استخدام مكائن وآلات حديثه ؟ وكوادر مؤهله ؟ هذا في حالة عدم وجود حالة طارئه شديده لانهيار السد ؟

ب-الاجراءات الطارئه :

1- اجراءات منع وانهيار السد وخطره:

أ‌- فتح ابواب التصريف , لحد الضروره ؟

ب‌- السيطرة على ضمان تصريف مياه دجله نحو المنخفظات ؟

ج-فتح ابواب سد سامراء ؟ وتوسيع قناة التصريف نحو حوض الثرثار ؟

د - فتح ابواب سدة الكوت ؟ وضمان توسيع نهر الغراف لاستلام مياه دجله ؟

ه-ضمان تصريف مياه دجله نحو الاهوار ؟

2- اجراءات في حالة حدوث انهيار السد والفيضان :

أ‌- تواجه الموصل : موجه من الماء كجدار ؟ بعد ( 24) ساعه ؟ وبارتفاع ( 80)قدم

وتغطي المياه ( 28) ميل مربع ؟

ب‌- تواجه تكريت : موجه من الماء ؟ بعد ( 22) ساعه ؟ بالاتفاع ( 50) قدم ؟

ج – تواجه بغداد :موجه من الماء ؟ بعد (48) ساعه ؟ يارتفاع ( 13) قدم ؟ وتغطي ا

المياه حول بغداد لاكثر من (80) ميل مربع ؟

ملاحظه : هذا وفق الحسابات النظريه ؟

3- الاخطار الناجمه بعد حدوث الانهيار والفيضان :

أ‌- يؤدي الى نزوح السكان ؟

ب‌- تخريب وتعطيل المزارع والممتلكات ؟

ج-المخاطر الصحيه : الناجمه عن المستنقعات ؟ تخريب البنى التحتيه ؟ وتوقف مشاريع الماء ؟ والمجاري ؟ الخدمات البلديه ؟ وتعطيل الدوائر الرسميه ؟ غلق الاسواق والمحلات العامه ؟ توقف الطاقه الكهربائيه الحكوميه

والخاصه والبيتيه ؟ توقف تجهيز الوقود ( النفط والغاز )؟ تلوث مياه الشرب ؟ تلوث الاطعمه ؟ تعطيل المدارس ؟ انفلات امني ؟

ازدياد كثافة الذباب والبعوض ؟ انتشار امراض الملاريا والامراض المعويه ؟ والكوليرا ؟ الحميات النزفيه ؟ ...الخ ؟ اخطار اجتماعيه ؟ توقف كل اعمال الاسعاف والاغاثه ؟

فيجب ان تكون لدى الجهات المختصه : خطط جاهزه لمثل هذه الطوارىء؟

وهي كل من : 1-مديرية الدفاع المدني ؟ 2-خطه امنيه لوزارة الداخليه

3-وزارة الصحه والبيئه 4- والفرق المتطوعه في كل محله للقيام بما يلي :

أ‌- تهيئة اماكن للنازحين كمخيمات طوارىء وصحة البيئه ؟

ب‌- تشكيل فرق صحيه واسعاف ؟

ج – تهيئة كميات كبيره من المياه الصالحه للشرب ؟

د – المرافق الصحيه ؟

ه- اسلوب للنظافة العامه وجمع وتصريف الازبال ؟

و- فرق لمكافحة البعوض والذباب والهوام ؟ ورش المستنقعات ؟

ز- -تهيئة وتوزيع سلال الاطعمه ؟

ج – اجراءات وحلول دائميه :

1- اجراءات دراسة الجدوى من اقامة سد الموصل هذا : هل حقق السد اغراضه التي اقيم من اجلها ؟

أ‌- المبالغ المصروفه على هذا السدهي : 1500000000 -$-

ب‌- المبالغ المرصوده لاصلاحه : 200000000-$-

ج – مبالغ الادامة والتحشيه :ب(90000 ) طن من المواد ؟؟؟

د – رواتب ومخصصات وغيرها : ؟؟؟

ز- خفض طاقته الخزنيه للماء وللانتاج : ؟؟؟

1- لم يحقق السد ما متوقع من زراعة (3,5) مليون دونم زراعه كثيفه ؟ والزراعه في كل

المحافظات ؟

2 - لم يحقق السد هدفه في انتاج الطاقه الكهربائيه ؟ ( 1060) ميكاواط سنويا"؟7 -

-لم يستخدم السد في درء خطر الفيضان ؟

ح – تم انخاذ موضوع السد كاداة او وسيله سياسيه لبث الرعب ؟ واداة للضغط والمساومه ؟ بما اضر ويضر العراق ؟ ماليا" وامنيا" واجتماعيا" ؟

ط- اصبح السد وسيله للامتصاص وللاستنزاف المالي ؟ والضغط السياسي ؟ ومصدرا" للرعب والخوف ؟

وهذه كلها تؤدي بالاضرار بالدخل القومي والانتاج الاجمالي للدخل القومي ؟ بشكل مباشر , بتعطيل الحياة الاقتصاديه ؟ وبشكل غير مباشر ؟

الاستنتاج : اذا" نخلص الى ان الاستغناء والغاء وهدم هذاالسد ( سد الموصل ) ؟ ينقد خزينةالدوله ؟ والاقتصاد الوطني الكثير من المصاريف ؟ ويوفر على الاقتصاد الكثير من الجهد والمصاريف ؟ ويجنب البلد حالات الرعب والخوف ؟؟

ويمكن الاستعاضة عن هذا السد ؟ بالبدائل اتي نقترحها التاليه ؟

اولا":الحاجه الى توفير المياه للاغراض الزراعيه :وكما يلي :

أ‌- الاستفاده من استثمار المياه الجوفيه ووفق اساليب الزراعه الحديثه ؟ مع استخدام

المزروعات التي تتلائم مع نوعية هذه المياه ؟ ابتداء" من زراعة الغابات

وحتى الزراعة الحقليه ؟

ب‌- الاستفاده من المتوفر من المياه التي تردنا من تركيا ؟ وهذا يتم بالاسلوب الذي سبق ان اقترحته منظمتنا ؟ على الجهات العليا والمنشور على موقعنا على الحوار المتمدن ؟ وكما يلي :

1- بناء سدود لرفع مستوى الماء في كل من دجله والفرات ؟ الى المستوى المطلوب للارواء الزراعي ؟ مرّة"بعد اخرى ؟ وبالتناوب ؟

2- اقامة سد القرنه وتحويل مياه دجله والفرات الى الاهوار ؟كخزان للماء ؟

ت‌- تنمية وتطوير اساليب المطر الاصطناعي ؟ (( وسبق ان قدمنا بحثا" بذلك الى هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ؟ وحسب طلبهم , والمنشور على موقعنا على الحوار المتمدن ؟ )) ؟ وكما يلي :

1- المطر الاصطناعي : يعتمد على زيادة نسبة الرطوبه بالجو ؟ وضغط الرطوبه على الارض ؟ وكما يلي :

أ‌- اساسا" بزراعةالغابات الجديده ؟

ب‌- زيادة رقعة النبات الخضري الطبيعي والزراعي ؟ مما يزيد ارتفاع نسبة الرطوبه بالجو وترسب الرطوبه ؟

ج-اذا توفرت وازدادت نسبة الرطوبه؟ تزداد كثافة الغيوم ؟ فيكون من السهل استنزال المطر الاصطناعي ؟ (( وكانت الجزيرة الشماليه ؟سابقا" تعتمد اساسا" في زراعتها للحنطه ؟ على هطول الامطار )) ؟

ثانيا" : الحاجه الى توليد الطاقه الكهربائيه :

العراق يعاني من النقص الشديد في انتاج واستهلاك الطاقة الكهربائيه ؟ وانتاجةهذه الطاقه ؟ لا زال يعتمد على وسائل المشاريع الحراريه (الغازيه والبترول ) لانتاج الطاقه الكهربائيه ؟ والعالم بات يتجه الى اساليب وتقنيات توليد الطاقه الكهربائيه ؟ على المصادر الطبيعيه ؟ في المساقط المائيه ؟ والاستفاده من الطاقةالشمسيه , وطاقة الريح ؟ على مستوى تقنيات عامه ؟ وتقنيان فرديه – منزليه- ؟ وهذا اسهل واعم واجدى ؟

والعراق يعتبر من اكثر بلدان نصف الكرة الارضيه الشمالي استلاما" للطاقة الشمسيه ؟ فمن الاجدى : التوجه للاستفاده من هذه الطاقة الشمسيه ؟

ثالثا" : الحماية من خطر الفيضان :

بعد ان قامت تركيا ؟ ببناء هذا العدد الكبير من السدود على نهري دجله والفرات ؟ لاهداف سياسيه لا غير ؟ والتي ستتهدم عاجلا" ام آجلا" ؟ فانه في الوقت الحاضر لا يوجد خطر الفيضانى على العراق من الفيضان ؟

الخلاصــــــــــــــه والاستنتـــــــــــــاج

1- ان سد الموصل تثار حوله الآن ضجّه؟ وعند قمة انتصاراتنا على (داعش )

وقرب البدء في المرحلة النهائيه من تحرير الموصل ؟ ومثل هذه الضجه ترتفع من المحيط الاقليمي بنفس هذا الوقت ؟ لا بسبب تجنب انهيار سد الموصل ؟ بل لغرض عرقلة هذا التحرير ؟

2- سد الموصل ؟ مشكلته ومنذ بدء الدراسات حول اقامته عام 1956 , ولحد اقامته الى الآن ؟ مثار جدل حول عدم صحة الدراسات ؟ وطريقة تنفيذه ؟ وثبت الآن عدم جدواه ؟ الاقتصاديه والاجتماعيه ؟ واصبح يمثل مصدرا"

3- للخسارة الماليه والاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه والعسكريه ؟ فان الغاؤه والاستغناء عنه , وهدمه ؟ اصبح ضرورة ملحه ؟ فهو ليس بنصب او اثر تاريخي ؟

4- الاستعاضة عنه بوسائل علميه وفنيه بيئيه ؟ اجدى لتحقيق نفس الاهداف بل واكثر جدوى ؟ ولو كان فد تم صرف المبالغ التي تم صرفها على سد الموصل ؟ لكنا قد حققنا الكثير من استغلال الموارد المائيه السطحيه والجوفيه والمطر الاصطناعي ؟ اضافة الى استغلال الطاقة الشمسيه وطاقة الريح في انتاج الطاقة الكهربائيه ؟

5- ضرورة ان تقوم لدينا معاهد ؟ رسميه وخاصه وفرديه ؟ للبحوث المختلفه ؟ للعمل باستمرار على دراسة وايجاد ما يوفر للشعب ويزيد من رفاهيته ؟ هذا الشعب الغني بالموارد الطبيعيه والبشريه ؟ والفقير الى حد التسول بالامكانيات الماديه ؟ وحقوق البقاء والانسان ؟

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والآن الحكومه والمختصين وامريكا والاعلام الدولي اخذ يثير هذه المخاوف ؟ ويبدو ان هناك اهمالا" متعمدا" في اخذ الكثير من التحذيرات والتوصيات ومعالجتها؟ والرعب بدأ يسري بين الشعب والمسؤلين ؟ وخصوصا" على قواتنا المسلحه والحشد الشعبي وعملية (( قادمون يا نينوى )) ؟ نري وجوب اتخاذ اجراءات كوارث ؟ وفتح تحقيق لمحاسبة المسؤلين ..

























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