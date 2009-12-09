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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الرزاق عيد - هل المواطن السوري الغلبان بحاجة للمعارضة كواسطة ليعفوا عنه نظام رعاع وحثالات بيت الأسد، أم أنه يكفيه الإعلان المباشر عن ولائه للأسدية ممثلة العلوية السياسة والعسكرية والأمنية ؟؟؟؟؟؟؟
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هل المواطن السوري الغلبان بحاجة للمعارضة كواسطة ليعفوا عنه نظام رعاع وحثالات بيت الأسد، أم أنه يكفيه الإعلان المباشر عن ولائه للأسدية ممثلة العلوية السياسة والعسكرية والأمنية ؟؟؟؟؟؟؟
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبد الرزاق عيد - هل المواطن السوري الغلبان بحاجة للمعارضة كواسطة ليعفوا عنه نظام رعاع وحثالات بيت الأسد، أم أنه يكفيه الإعلان المباشر عن ولائه للأسدية ممثلة العلوية السياسة والعسكرية والأمنية ؟؟؟؟؟؟؟