

حسين الجوهرى

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 02:52

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









الفرق بين الأسلام والمعتقدات الأخرى من منظور لا دينى أى غير متحيز.

حسين الجوهرى.

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مايلى هو "المفتاح" لعلتنا الأساسيه.

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اذا قرر مسيحى او يهودى ان حكاية احياء الميت او السير على الماء او شق البحر امور خرافيه تستمر حياته وعلاقاته مع كل من وما حوله كما هى وبدون ادنى تغيير. فكل ماكان يعتقد بأنه صواب يستمر صواب وكذا الخطأ. أى وبأختصار أن ماترسخ فى ذهنه عن الحياه مطابق متطلباتها.

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اما الانسان المسلم عندما يتخذ نفس القرار تنقلب حياته راسا على عقب. فالكثير مما كان يعتقده صوابا يصير خطا وما كان خطا يصير صواب. لهذا السبب وفى غالبية الحالات تجده غاضب وساخط على ما فات من عمره وهو مغيب.

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الخلاصه : المسيحيه دين. اليهوديه دين. كلاهما يسعى الى مصلحة معتنقيهم. أما الأسلام فهو "كلت cult". هدفه شلفطة ولخبطة أدمغة معتنقيه تحقبقا لمصالح المهيمنبن على شئونه, السلاطين وشركائهم من فقهاء المعتقد وقوميساراته.