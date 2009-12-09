أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - اسلام احمد - هل يكون عام 2017 عام تسوية الأزمة السورية؟





اخر الافلام











المزيد.....

هل يكون عام 2017 عام تسوية الأزمة السورية؟


اسلام احمد
الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 02:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ثمة عوامل ومستجدات تشير الى أن 2017 قد يكون عام تسوية الأزمة السورية تتمثل فيما يلي :

1_التغير في الموقف الأوروبي والأمريكي ازاء الصراع في سوريا اذ بعد أن كان هناك تعنت غربي فيما يتعلق بضرورة رحيل بشار الأسد وعدم مشاركته في أي تسوية محتملة قامت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتغيير موقفها لاسيما بعد أن أدركت أن البديل يتمثل في داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الارهابية التي لم تسلم الدول الأوروبية من شرها فضلا عن معاناتها من مشكلة اللاجئين ومن ثم أصبحت الأولوية لديها مكافحة الارهاب في المنطقة

2_تغير موقف تركيا التي كانت داعمة للمعارضة السورية المسلحة وتقاربها مع روسيا بعد أن اكتوت تركيا بنار الارهاب ومن ثم أدركت خطورة انهيار النظام السوري على أمنها واستقرارها

3_الاتفاق النووي مع ايران قد ساهم بشكل كبير في تغيير موقف الأخيرة ازاء الصراع السوري اذ سمح الاتفاق للولايات المتحدة والدول الأوروبية بممارسة الضغوط على ايران ودفعها للتأثير على النظام السوري ودفعه نحو تسوية سلمية للأزمة

4_التقارب في المواقف بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ينبئ بامكانية التوصل لتسوية مرتقبة لانهاء الصراع في سوريا قد يكون لمصر دور فيها

ولا جدال في أن حسم الصراع في سوريا عسكريا لصالح نظام بشار الأسد في معركة حلب عقب التدخل العسكري الروسي قد ساهم بشكل كبير في انهاء الأزمة ودفع الجميع نحو الحل السياسي

في سياق كهذا يرى كثير من المراقبين أن 2017 قد يكون عام تسوية الأزمة السورية وأن الهدنة الحالية هي البداية , غير أن ثمة عوائق قد تقف في طريق التسوية المرتقبة أهمها عدم حسم مصير الرئيس السوري بشار الأسد فمن غير المعروف ما اذا كان سيبقى لفترة انتقالية ثم يرحل بخروج امن مع استبداله ببديل من داخل النظام أم سيشارك في أي انتخابات رئاسية مرتقبة , العائق الثاني تعدد قوى المعارضة السورية وعدم اتفاقها على موقف موحد , فضلا عن تعنت موقف المملكة العربية السعودية التي ترفض بشكل قاطع بقاء بشار الأسد أو مشاركته في أي تسوية محتملة





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
اسلام احمد

إجمالي القراءات: 327,336
المقالات المنشورة: 121
- السعودية في سد النهضة
- ماذا بعد فوز ترامب؟
- لماذا انخفضت شعبية الرئيس السيسي؟
- الدرس التركي
- هل هناك نية لإفساد التعليم في مصر؟
- لماذا لا ينتهي الارهاب في مصر؟
- ما كشفت عنه أزمة تيران وصنافير
- لماذا حصلت أمى على لقب الأم المثالية؟
- ملاحظات على حوار المستشار هشام جنينة
- هل ستقوم ثورة ثانية في مصر؟
- حصاد عام 2015 في مصر
- ماذا وراء التحالف الاسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية؟
- تداعيات أحداث باريس الارهابية
- لماذا يتعين مقاطعة الانتخابات البرلمانية في مصر؟
- مأساة سوريا
- قناة السويس الجديدة بين التهوين والتهويل
- عامان على 30 يونيو وسقوط حكم الاخوان
- لماذا قتل أمين الشرطة الضابط؟
- من وراء عملية سيناء الارهابية؟
- ماذا بعد اغتيال النائب العام في مصر؟

المزيد.....


أخبار عامة
- مباشر.. معارض: موعد عقد أستانا يتوقف على الالتزام بهدنة 10 أ ...
- تجدد الاشتباكات في بنقردان تزامنا مع تواصل المحادثات بين تون ...
- غارديان: الديمقراطية الأميركية أكثر من مجرد انتخابات
- اختفاء المشتبه بتسريبه التقرير المثير حول ترمب
- (داعش) استخدم ألغاماً -شديدة الخطورة والحساسية- بالمناطق الم ...
- العطواني: محافظ بغداد فوجئ بمعلوماتنا عن بناية الجوازات ولم ...
- التجارة توضح كل ما يتعلق بشحنة الأرز الهندي وتؤشر استهدافا س ...
- جهاز مكافحة الارهاب يقتحم جامعة الموصل
- داعش يفجر الجسور لإعاقة تقدم القوات العراقية
- مشاعر الخوف والفقد تهيمن على مناطق استعادتها القوات العراقية ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- معنى النظرية الماركسية اللينينية / فلاح أمين الرهيمي
- لماذا ندرس الفكر السياسي؟ / ساكري البشير
- انتخاب دونالد ترامب، الامنیات والحقائق! الجزء الاول / توما حميد
- الإنقسام والوحدة فى الحركة الشيوعية المصرية / رياض حسن محرم
- مقدمة في علم الاتصال / أ.م.د.حبيب مال الله ابراهيم
- الاشتراكية في السياسة و التاريخ: خرافة الطريق الثالث( قراءة ... / ممدوح مكرم
- دور المؤسسات التعليمية فى تأهيل واكتشاف المواهب الثقافية وال ... / كريمة الحفناوى
- القطاع الصحى المصرى ومشاكل التطوير / محمد حسن خليل
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية / جورج حاوي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - اسلام احمد - هل يكون عام 2017 عام تسوية الأزمة السورية؟