

اسلام احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 02:52

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









ثمة عوامل ومستجدات تشير الى أن 2017 قد يكون عام تسوية الأزمة السورية تتمثل فيما يلي :



1_التغير في الموقف الأوروبي والأمريكي ازاء الصراع في سوريا اذ بعد أن كان هناك تعنت غربي فيما يتعلق بضرورة رحيل بشار الأسد وعدم مشاركته في أي تسوية محتملة قامت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بتغيير موقفها لاسيما بعد أن أدركت أن البديل يتمثل في داعش وجبهة النصرة والتنظيمات الارهابية التي لم تسلم الدول الأوروبية من شرها فضلا عن معاناتها من مشكلة اللاجئين ومن ثم أصبحت الأولوية لديها مكافحة الارهاب في المنطقة



2_تغير موقف تركيا التي كانت داعمة للمعارضة السورية المسلحة وتقاربها مع روسيا بعد أن اكتوت تركيا بنار الارهاب ومن ثم أدركت خطورة انهيار النظام السوري على أمنها واستقرارها



3_الاتفاق النووي مع ايران قد ساهم بشكل كبير في تغيير موقف الأخيرة ازاء الصراع السوري اذ سمح الاتفاق للولايات المتحدة والدول الأوروبية بممارسة الضغوط على ايران ودفعها للتأثير على النظام السوري ودفعه نحو تسوية سلمية للأزمة



4_التقارب في المواقف بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ينبئ بامكانية التوصل لتسوية مرتقبة لانهاء الصراع في سوريا قد يكون لمصر دور فيها



ولا جدال في أن حسم الصراع في سوريا عسكريا لصالح نظام بشار الأسد في معركة حلب عقب التدخل العسكري الروسي قد ساهم بشكل كبير في انهاء الأزمة ودفع الجميع نحو الحل السياسي



في سياق كهذا يرى كثير من المراقبين أن 2017 قد يكون عام تسوية الأزمة السورية وأن الهدنة الحالية هي البداية , غير أن ثمة عوائق قد تقف في طريق التسوية المرتقبة أهمها عدم حسم مصير الرئيس السوري بشار الأسد فمن غير المعروف ما اذا كان سيبقى لفترة انتقالية ثم يرحل بخروج امن مع استبداله ببديل من داخل النظام أم سيشارك في أي انتخابات رئاسية مرتقبة , العائق الثاني تعدد قوى المعارضة السورية وعدم اتفاقها على موقف موحد , فضلا عن تعنت موقف المملكة العربية السعودية التي ترفض بشكل قاطع بقاء بشار الأسد أو مشاركته في أي تسوية محتملة