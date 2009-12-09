

كريم عبدالله

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 00:18

المحور: الادب والفن









( السختجيّة )*

على طاولةِ الفتنة جثّة ُ الديرة يشرّحها ( السختجيّة )* بـ مخالبِ الحقدِ أنانيتها الحمقاءَ قضمتْ ربوعَ المسرّاتِ في شريانها يتناهبونَ قسمتها تلهثُ أطماعهم تغوصُ طاغيةً تكتنزُ الغنائمَ بلهاء أجهزتْ الأحقاد تستوردُ الكراهيةَ تشتمُ حنجرتها المتشنجةِ مواطنَ الحبّ يتاجرونَ بـ كتابِ الوطنيّةِ المهجور تحت حوافر أحلامهم العريضة صنّاعوا المذابحِ يخادعونَ الوقتَ يزوّلونهُ الى حيث الهاويةِ المظلمة . العتمةُ الخشنة أمواجٌ غادرة وهجرة عقيمة إستحدثوها تتراءى متوحشة تعنكبتْ عالياً على منحدراتها الشمّاءَ تتفجّعُ صرخاتها المتألمةِ يحزُّ غدرانها العذبةِ مشرط ٌ كفيف يرسمونَ للألمِ حدوداً شاسعةً يختصرونَ خيبتهم تهيلُ الرمادَ الناصعَ يراودُ العيونَ المتسمّرة نحوَ السماءِ ترتجي مذهولةً شمساً مثخنة بالضياءِ . مزارعُ الكافور تليقُ بهذا الشتات يتماهى عطرها معَ الأجسادِ المنتفخةِ بالرصاصِ يكسو ملامحها الباهتة أحلاماً متكسّرة علّقوها شاهدات تتعرّضُ لها الريح تحيطها عفونة الأفكارِ الملثمة تحثُّ الغارقينَ بوحلِ السراب ينبشونَ في باطنِ الخيبةِ يثقلونَ الأزقّة التي شيّدتها المحنة قصائدَ تسحلُ ( السختجيّة )* بعدما شوّهوا التصاوير .



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السختجيّة : يمكن الاطلاع على معناها في الكوكل .