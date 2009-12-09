

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 00:15

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









بوعز اشرف رجل في بني إسرائيل.. سفر راعوث ..إصحاح رقم 2







1 و كان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار باس من عشيرة اليمالك اسمه بوعز* 2 فقالت راعوث الموابية لنعمي دعيني اذهب الى الحقل و التقط سنابل وراء من اجد نعمة في عينيه فقالت لها اذهبي يا بنتي* 3 فذهبت و جاءت و التقطت في الحقل وراء الحصادين فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة اليمالك* 4 و اذا ببوعز قد جاء من بيت لحم و قال للحصادين الرب معكم فقالوا له يباركك الرب* 5 فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين لمن هذه الفتاة* 6 فاجاب الغلام الموكل على الحصادين و قال هي فتاة موابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مواب* 7 و قالت دعوني التقط و اجمع بين الحزم وراء الحصادين فجاءت و مكثت من الصباح الى الان قليلا ما لبثت في البيت* 8 فقال بوعز لراعوث الا تسمعين يا بنتي لا تذهبي لتلتقطي في حقل اخر و ايضا لا تبرحي من ههنا بل هنا لازمي فتياتي* 9 عيناك على الحقل الذي يحصدون و اذهبي وراءهم الم اوص الغلمان ان لا يمسوك و اذا عطشت فاذهبي الى الانية و اشربي مما استقاه الغلمان* 10 فسقطت على وجهها و سجدت الى الارض و قالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر الي و انا غريبة* 11 فاجاب بوعز و قال لها انني قد اخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت اباك و امك و ارض مولدك و سرت الى شعب لم تعرفيه من قبل* 12



ليكافئ الرب عملك و ليكن اجرك كاملا من عند الرب اله اسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه* 13 فقالت ليتني اجد نعمة في عينيك يا سيدي لانك قد عزيتني و طيبت قلب جاريتك و انا لست كواحدة من جواريك* 14 فقال لها بوعز عند وقت الاكل تقدمي الى ههنا و كلي من الخبز و اغمسي لقمتك في الخل فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فاكلت و شبعت و فضل عنها* 15 ثم قامت لتلتقط فامر بوعز غلمانه قائلا دعوها تلتقط بين الحزم ايضا و لا تؤذوها* 16 و انسلوا ايضا لها من الشمائل و دعوها تلتقط و لا تنتهروها* 17 فالتقطت في الحقل الى المساء و خبطت ما التقطته فكان نحو ايفة شعير* 18 فحملته و دخلت المدينة فرات حماتها ما التقطته و اخرجت و اعطتها ما فضل عنها بعد شبعها* 19 فقالت لها حماتها اين التقطت اليوم و اين اشتغلت ليكن الناظر اليك مباركا فاخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه و قالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز* 20 فقالت نعمي لكنتها مبارك هو من الرب لانه لم يترك المعروف مع الاحياء و الموتى ثم قالت لها نعمي الرجل ذو قرابة لنا هو ثاني ولينا* 21 فقالت راعوث الموابية انه قال لي ايضا لازمي فتياني حتى يكملوا جميع حصادي* 22 فقالت نعمي لراعوث كنتها انه حسن يا بنتي ان تخرجي مع فتياته حتى لا يقعوا بك في حقل اخر* 23 فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير و حصاد الحنطة و سكنت مع حماتها*





تعليق...





قالت راعوث الموابيه لنعمي زوجة اليمالك دعيني اذهب الى حقل بوعز لجمع السنابل وراء الحواصيد.. قالت لها اذهبي .. فذهبت.. ولما جاء بوعز من بيت لحم سلم عليهم .. قائلا.. الرب معكم ..قالوا له... يباركك الرب .. ثم سال الغلام المسئول عن حملة الحصاد لمن هذه الفتاة فأجاب الغلام هي فتاة موابية رجعت مع نعمي من بلاد مواب ...وماذا تريد.. قال ..العمل معنا تريد جمع السنابل وراء الحواصيد قال بوعز ...لراعوث يا بنتي لا تذهبي للعمل في حقل آخر.. ولا تبرحي من ههنا إلا مع فتياتي ..ولا تشربي ماء إلا مما يستقي منه الغلمان... فسجدت على الأرض وقالت كيف وجدت نعمة في عينيك وأنا غريبة... قال بوعز... لقد سمعت بما حصل لك ولحماتك ولزوجك في مواب ...قالت راعوث ..ليكافئ الرب عملك و ليكن أجرك كاملا من عند الرب اله إسرائيل.. ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي لقد عزيتني وطيبت قلب جاريتك وأنا لست من جواريك..قال بوعز.. لراعوث تناولي طعامك مع الغلمان .. ولما جمعت ما حصلت عليه من حصاد حملته وذهبت به الى المدينة فرأتها نعمي فقالت لها أين اشتغلت قالت مع بوعز... قالت لنعمي مبارك هو من الرب لم يترك المعروف مع الإحياء ولا الموتى ...قالت.. نعمي الرجل من أقاربنا وولي لنا ...قالت راعوث الموابيه لنعمي بوعز أمرني بملازمة الفتيات حتى نهاية الحصاد









الكتاب المقدس.. التوراة ..سفر راعوث ..إصحاح رقم 2





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