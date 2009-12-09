أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - بوعز اشرف رجل في بني إسرائيل.. سفر راعوث ..إصحاح رقم 2





اخر الافلام











المزيد.....

بوعز اشرف رجل في بني إسرائيل.. سفر راعوث ..إصحاح رقم 2


طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 5401 - 2017 / 1 / 13 - 00:15
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


بوعز اشرف رجل في بني إسرائيل.. سفر راعوث ..إصحاح رقم 2



1 و كان لنعمي ذو قرابة لرجلها جبار باس من عشيرة اليمالك اسمه بوعز* 2 فقالت راعوث الموابية لنعمي دعيني اذهب الى الحقل و التقط سنابل وراء من اجد نعمة في عينيه فقالت لها اذهبي يا بنتي* 3 فذهبت و جاءت و التقطت في الحقل وراء الحصادين فاتفق نصيبها في قطعة حقل لبوعز الذي من عشيرة اليمالك* 4 و اذا ببوعز قد جاء من بيت لحم و قال للحصادين الرب معكم فقالوا له يباركك الرب* 5 فقال بوعز لغلامه الموكل على الحصادين لمن هذه الفتاة* 6 فاجاب الغلام الموكل على الحصادين و قال هي فتاة موابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مواب* 7 و قالت دعوني التقط و اجمع بين الحزم وراء الحصادين فجاءت و مكثت من الصباح الى الان قليلا ما لبثت في البيت* 8 فقال بوعز لراعوث الا تسمعين يا بنتي لا تذهبي لتلتقطي في حقل اخر و ايضا لا تبرحي من ههنا بل هنا لازمي فتياتي* 9 عيناك على الحقل الذي يحصدون و اذهبي وراءهم الم اوص الغلمان ان لا يمسوك و اذا عطشت فاذهبي الى الانية و اشربي مما استقاه الغلمان* 10 فسقطت على وجهها و سجدت الى الارض و قالت له كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر الي و انا غريبة* 11 فاجاب بوعز و قال لها انني قد اخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك حتى تركت اباك و امك و ارض مولدك و سرت الى شعب لم تعرفيه من قبل* 12

ليكافئ الرب عملك و ليكن اجرك كاملا من عند الرب اله اسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحيه* 13 فقالت ليتني اجد نعمة في عينيك يا سيدي لانك قد عزيتني و طيبت قلب جاريتك و انا لست كواحدة من جواريك* 14 فقال لها بوعز عند وقت الاكل تقدمي الى ههنا و كلي من الخبز و اغمسي لقمتك في الخل فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فاكلت و شبعت و فضل عنها* 15 ثم قامت لتلتقط فامر بوعز غلمانه قائلا دعوها تلتقط بين الحزم ايضا و لا تؤذوها* 16 و انسلوا ايضا لها من الشمائل و دعوها تلتقط و لا تنتهروها* 17 فالتقطت في الحقل الى المساء و خبطت ما التقطته فكان نحو ايفة شعير* 18 فحملته و دخلت المدينة فرات حماتها ما التقطته و اخرجت و اعطتها ما فضل عنها بعد شبعها* 19 فقالت لها حماتها اين التقطت اليوم و اين اشتغلت ليكن الناظر اليك مباركا فاخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه و قالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز* 20 فقالت نعمي لكنتها مبارك هو من الرب لانه لم يترك المعروف مع الاحياء و الموتى ثم قالت لها نعمي الرجل ذو قرابة لنا هو ثاني ولينا* 21 فقالت راعوث الموابية انه قال لي ايضا لازمي فتياني حتى يكملوا جميع حصادي* 22 فقالت نعمي لراعوث كنتها انه حسن يا بنتي ان تخرجي مع فتياته حتى لا يقعوا بك في حقل اخر* 23 فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير و حصاد الحنطة و سكنت مع حماتها*


تعليق...


قالت راعوث الموابيه لنعمي زوجة اليمالك دعيني اذهب الى حقل بوعز لجمع السنابل وراء الحواصيد.. قالت لها اذهبي .. فذهبت.. ولما جاء بوعز من بيت لحم سلم عليهم .. قائلا.. الرب معكم ..قالوا له... يباركك الرب .. ثم سال الغلام المسئول عن حملة الحصاد لمن هذه الفتاة فأجاب الغلام هي فتاة موابية رجعت مع نعمي من بلاد مواب ...وماذا تريد.. قال ..العمل معنا تريد جمع السنابل وراء الحواصيد قال بوعز ...لراعوث يا بنتي لا تذهبي للعمل في حقل آخر.. ولا تبرحي من ههنا إلا مع فتياتي ..ولا تشربي ماء إلا مما يستقي منه الغلمان... فسجدت على الأرض وقالت كيف وجدت نعمة في عينيك وأنا غريبة... قال بوعز... لقد سمعت بما حصل لك ولحماتك ولزوجك في مواب ...قالت راعوث ..ليكافئ الرب عملك و ليكن أجرك كاملا من عند الرب اله إسرائيل.. ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي لقد عزيتني وطيبت قلب جاريتك وأنا لست من جواريك..قال بوعز.. لراعوث تناولي طعامك مع الغلمان .. ولما جمعت ما حصلت عليه من حصاد حملته وذهبت به الى المدينة فرأتها نعمي فقالت لها أين اشتغلت قالت مع بوعز... قالت لنعمي مبارك هو من الرب لم يترك المعروف مع الإحياء ولا الموتى ...قالت.. نعمي الرجل من أقاربنا وولي لنا ...قالت راعوث الموابيه لنعمي بوعز أمرني بملازمة الفتيات حتى نهاية الحصاد




الكتاب المقدس.. التوراة ..سفر راعوث ..إصحاح رقم 2


https://www.enjeel.com/bible.php?bk=8&ch=2





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طلعت خيري

إجمالي القراءات: 3,896,673
المقالات المنشورة: 847
- بداية الصراع اليهودي المسيحي على بيت لحم.. راعوث.. إصحاح رقم ...
- أجندة الدين السياسي.. رسالة بولس لأهل غلاطية _6
- الحرية مصطلح ديني سياسي (رسالة بولس لأهل غلاطية) _5
- ابن الحرة وابن الجارية صراع ديني سياسي على القدس وسيناء.. رس ...
- التسييس العقائدي للأنبياء (رسالة بولس لأهل غلاطية) _3
- الصراع السياسي الديني بين المسيحية واليهود على الختان (رسالة ...
- الاختطاف والسبي في شريعة إسرائيل ..القضاة .. إصحاح رقم 21
- الحروب الأهلية الإسرائيلية سفر القضاة إصحاح رقم 20
- ألمغتصبه في شريعة إسرائيل ..القضاة ..الإصحاح رقم 19
- سرقة الآثار وعرضها في المتاحف ..سفر القضاة.. إصحاح 18
- التسييس الإسرائيلي للكنيسة..القضاة.. إصحاح رقم 17
- العمليات الانتحارية شريعة إسرائيليه..القضاة... إصحاح رقم 16
- شرعية حرق مزارع وحقول الفلسطينيين ..القضاة ..إصحاح رقم 15
- الاحتقار الإسرائيلي للمرأة الفلسطينية .. سفر القضاة..الإصحاح ...
- مخلص بني إسرائيل .. سفر القضاة ..الإصحاح 13
- القتل على الهوية التوراة .. سفر القضاة .. الإصحاح رقم 12
- جرائم مقدسه ..التوراة ..سفر القضاة .. إصحاح 11
- مزاجيات اله عنصري استعماري سفر القضاة ..إصحاح رقم 10
- شاهد على جرائم التوراة (..سفر القضاة .. إصحاح )9
- التسلط الإسرائيلي على بني إسماعيل (التوراة سفر القضاة إصحاح) ...

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- مصر: حزب المحافظين يثمن دعوة السيناتور تيد كروز باعتبار جماع ...
- مضى عليه ربع قرن.. ماذا تعرف عن إلغاء فوز الإسلاميين بالانت ...
- سوداني يطالب بفتوى -القتل الرحيم- لإنهاء حياة طفله
- الكنيسة الأورثوذكسية في روسيا تنظم مسابقة في النحت على الجلي ...
- الكنيسة الأورثوذكسية في روسيا تنظم مسابقة في النحت على الجلي ...
- مشروع قانون بالكونغرس لوصم الإخوان والحرس الثوري بالإرهاب
- بالفيديو.. لهذا السبب يبيع أولاد الداعية محمد العريفي التمور ...
- مسعى في الكونغرس لإدراج -الإخوان المسلمين- في قائمة الإرهاب ...
- وسائل منع الحمل بالمجان في الفلبين رغم معارضة الكنيسة
- تركيا: سنبحث وجود قواتنا بالعراق بعد تطهير المنطقة من الدولة ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- الثورة السورية : جذورها، نتائجها ومآلاتها (مقاربة نظرية) / عبد الله عنتار
- تاريخية تفوق الغرب وراهنية الاستئناف / زهير الخويلدي
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - بوعز اشرف رجل في بني إسرائيل.. سفر راعوث ..إصحاح رقم 2