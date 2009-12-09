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اعتذار ..!


منيرة نصيب
الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 21:31
المحور: الادب والفن
    


اعتذار ..
اعترف الآن سيدي ..
أن المسافة خرافة ،
افتعال ..
وإنّ كلامي محض كلام
يُقال ..
وإنيّ وراء جدار القصيدة
كنتُ أُخبئ ،
ألف احتراق
ألف اعتذار ..
فهل يُخبأ وراء الكلام
الكلام .؟
اعترف الآن ..
بأن شِعري أمتد طويلاً
حتى تدلى حبلاً بعنقي .
وإن قصيدي كان التفاف ،
انتحار ..
وإنيّ أُحبكَ ..
أُحبكَ ..
بكل الوجوه ..
وكل العطور ..
وكل الغيَاب ..
وكل الحضور ..
من أول النهار ،
وحتى اكتمال النهار ..
اعترف أخيراً
ولكن .!
هل يفيد الصراخ ..
بعد أن يفوت القطار .؟





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منيرة نصيب

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - منيرة نصيب - اعتذار ..!