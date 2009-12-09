

منيرة نصيب

الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 21:31

المحور: الادب والفن









اعتذار ..

اعترف الآن سيدي ..

أن المسافة خرافة ،

افتعال ..

وإنّ كلامي محض كلام

يُقال ..

وإنيّ وراء جدار القصيدة

كنتُ أُخبئ ،

ألف احتراق

ألف اعتذار ..

فهل يُخبأ وراء الكلام

الكلام .؟

اعترف الآن ..

بأن شِعري أمتد طويلاً

حتى تدلى حبلاً بعنقي .

وإن قصيدي كان التفاف ،

انتحار ..

وإنيّ أُحبكَ ..

أُحبكَ ..

بكل الوجوه ..

وكل العطور ..

وكل الغيَاب ..

وكل الحضور ..

من أول النهار ،

وحتى اكتمال النهار ..

اعترف أخيراً

ولكن .!

هل يفيد الصراخ ..

بعد أن يفوت القطار .؟