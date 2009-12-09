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الحُرّاسُ .. دائماً !!


عادل سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 21:31
المحور: الادب والفن
    


عادل سعيد


الحُرّاس ُ .. دائماً
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آخٍ آخ
أبداً تُؤكلُ الخاصرة
بنِصالٍ مَلساء
تنغرزُ في الكُوى التي
يحرسُها الثملون
آخ بابل
شيّدتِ الأبراجَ و الحصون
لكنّ حُرّاسَكِ الصِبيان
ثمِلوا بأوّلِ كأس
فمرّ كورش
و البُداةُ قُطاع طرُق التاريخ
بقميصِ إلاهٍ رَملي
مُسلّحٍ بالنار و الزقّوم
و بغايا مصفوفاتٍ
على سُرُرٍ
من عَسَلٍ
و خَمر
يسكبهُ غِلمان
من تِبرٍ و لؤلؤِ منثور
آخٍ آخً .. من الحُراس
ما زال الحُرّاسُ هم الحُراس
ثملينَ أبداً
تحت أقدامِ كورش
يفرشون السجّاد الأحمر
و حِصْرانِ ضمائرِهم المُمحاة
و ....
...
يفرشون بابلَ
و الناس
..... مَلفوفين بِخُبزِ العبّاس !!





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عادل سعيد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل سعيد - الحُرّاسُ .. دائماً !!