

عادل سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 21:31

المحور: الادب والفن









عادل سعيد





الحُرّاس ُ .. دائماً

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آخٍ آخ

أبداً تُؤكلُ الخاصرة

بنِصالٍ مَلساء

تنغرزُ في الكُوى التي

يحرسُها الثملون

آخ بابل

شيّدتِ الأبراجَ و الحصون

لكنّ حُرّاسَكِ الصِبيان

ثمِلوا بأوّلِ كأس

فمرّ كورش

و البُداةُ قُطاع طرُق التاريخ

بقميصِ إلاهٍ رَملي

مُسلّحٍ بالنار و الزقّوم

و بغايا مصفوفاتٍ

على سُرُرٍ

من عَسَلٍ

و خَمر

يسكبهُ غِلمان

من تِبرٍ و لؤلؤِ منثور

آخٍ آخً .. من الحُراس

ما زال الحُرّاسُ هم الحُراس

ثملينَ أبداً

تحت أقدامِ كورش

يفرشون السجّاد الأحمر

و حِصْرانِ ضمائرِهم المُمحاة

و ....

...

يفرشون بابلَ

و الناس

..... مَلفوفين بِخُبزِ العبّاس !!