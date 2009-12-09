

هادي الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 21:29

المحور: الادب والفن









للحب وقت وللموت وقت !

هادي الحسيني

لم نعش داخل العراق كباقي البشر ، فحروبنا مازالت مشتعلة ولم تتوقف منذ عقود طويلة ، حروب ومجازر وانقلاباتٍ وسجون متلاصقة وأعدامات متلاحقة حتى وصلت سفينة العراق الى شاطيء الارهاب بعد سقوط النظام ,وحتى يومنا هذا . أموال وثروات العراق تتقاسمها الاحزاب الحاكمة لتغذي الارهاب في دواخلها ، الارهاب الذي يقتل الشعب !

نحن أبناء الحروب ، لم نتعلم الحب كما ينبغي ، فالحب أسمى وأنبل شيء في الحياة . عندما كان العراق غارقاً في الحب والعشق ما بين أبنائه ، كان ثمة (خير الله طلفاح ) محافظا لبغداد يصطاد فرائسه من العشاق الواحد بعد الآخر في حديقة الزوراء وسط بغداد ليصبغ أفخاذ الفتيات في ( البوية ) ! ويحّلق شعر الشباب بطريقة مخزية ! طلفاح لم يمنحنا وقت للاستمتاع بالحب ولم يسمح بلقاء العشاق عند شارع ابي نؤاس او متنزه الزوراء ، كان عدوه الحب ، بينما الحرب صديقته . خير الله طلفاح وهو خال صدام حسين طاغيتنا الذي خلف لنا مئات الطغاة بعد رحيله لم يتمكن احد منه ، إلا الله وحده تمكن من جبروته فقطعّه لاوصال ، بترت ساقه اليمنى ثم اليسرى الى أن غادر غير مأسوف عليه من قبل الشعب . حثالات من انواع عجيبة وغريبة تحكم العراق منذ 1963 وحتى يومنا هذا !

قبور العراقيين ملأت أرض العراق وللنجف حصتها الاكبر! وعلى مدى سنوات الحرب العراقية الايرانية كانت التوابيت تمشي الى قبورها دون توقف !

وكان الموت ملهمنا في الشعر ! لم أقرأ قصيدة غزل لشاعر عراقي إلا ما ندر ! لم يبق بيتا من بيوت العراقيين إلا وفقد أحبة في تلك الحرب اللعينة التي أكلت شبابنا تحت ذريعة الدفاع عن الوطن !

في زمن البعث ونظامه الدموي لم يكن لنا وطن !

كنا ندافع عن النظام مرغمين ، وأخذ بنا الى العبور ، أي عبور ؟ لا نعرف بداية الامر عن أي عبور يتحدث نظام البعث ! الآن فقط عرفنا عبورنا المرعب والمخيف ، لقد كان من الظلمات الى العدم !

وعندما كتب الروائي الألماني (اريك ماريا ريماك ) روايته الرائعة ( للحب وقت وللموت وقت ) كان فيها الكثير من الرؤيا والتشابه ما بين الغرب والشرق ، و كتب رواية ( ليلة لشبونه ) وحين قرأها هتلر ، قال عنها : أنها أجمل ما قرأ ! كانت ليلة لشبونة تنال من هتلر ذاته وتسخر منه ، لكنه أستمتع بعملها الفني والادبي .

في العراق كان العكس فحين يقرأ الدكتاتور ثمة رواية أو قصيدة تدينه ، يجند أجهزته الامنية للنيل من ذاك الشاعر أو الروائي !

نحتاج نحن في العراق الى الحب والتسامح أكثر من حاجتنا الى الحرب والأرهاب الذي جعل منا شعب مقسّم الى قوميات وطوائف ، فالدين لله والوطن للجميع ، يجب أن يكون وقتاً لنا في الحب ، وبالحب وحده يحيا الانسان ، وليس في الخبز !

أن ثقافة الإقصاء والتهميش والحرب والقتل والسيارات المفخخة والخطف والاغتصاب والعبوات الناسفة واغتيالات كاتم الصوت قد اتخمتنا ! يفترض أن نجرب الحب وأن نغرق في العشق وروح التسامح والعفو ، أما الحرب فنتائجها دائما مؤلمة !

الحرب : حوار الكائنات الخرافية ،

السلام : وردة تتفتح دائماً .

ولهذا فعلى الشعب العراقي الذي يرزح منذ سنوات طويلة تحت وطأة الحرب والارهاب أن لا ينتخب كل الاحزاب الحاكمة اليوم داخل المنطقة الخضراء التي شاركت بخلافاتها بقتل العراق وشعبه ، علينا أن نحّضر لمحاكمة البرلمانيين والوزراء والكتل السياسية فقد نهبوا كل شيء ، وقتلوا كل شيء ، واصبح العراق بالنسبة لهم عبارة عن بقرة حلوب ، يسرقون أمواله ويتركون الشعب للفقر والبؤس . يفترض أن نلغي فقرة الحرب والموت ونتفرغ الى الحب الذي سيجعل من بلادنا جميلة وبهية بناسها وثرواتها بعد أن نزيل كل السياسيين وتجار الموت الذين قتلونا وقتلوا ابناءنا ومازالوا ، ولنبدأ صفحة جديدة من الحب ، لقد حان وقت الحب !