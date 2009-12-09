

عبدالكريم هداد

الحوار المتمدن-العدد: 5400 - 2017 / 1 / 12 - 16:19

المحور: الادب والفن









غفوتُ..

وحلمٌ أخرس

ابحثُ فيه عن صمتٍ

يعلمني النطقَ

وعلاماتَ الاعراب

حينَ اخذَ بيدي اعمى

وأنا أتعثرُ أكثر من مرة

بذات الطريق

نحو بلادٍ

يسنُ فيها الموتى

قوانيناً للحروب

وتصدير النفطِ وبناء بيوتاً لله

وأيضاً ملاجئَ لمرضى الايدز

وقبلَ ذلك..

وجدتُ أعشاشَ العصافير

تحمَلُ على رؤس بصلٍ

زرِعَ في غيمَةٍ

تمطرُ تراباً

قربَ قرية الجذام

اعرفُ أنَّ صحراءَ نجدٍ

لا ترتدي " المايو" عند بحرٍ..

يستجدي السفن اتجاهاً للشمسِ

وتنقرُ بهِ النوارسُ ضياعاً

إن َّ ورقةَ اليانصيب

تغطي عورتَه

حين جئتُ قبلَ الموعدِ بأقلِ من

توقيتٍ شتوي غير ممطر

حاملاً وصفة طبية

كتبتُ عليها هذه القصيدة

وباقة ورد من البلاستك

كانتْ على سياج مقبرة مزدحمة.. !