التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - توفيق أبو شومر - لا تأكلوا... كنافة بالدّبس
|
|
لا تأكلوا... كنافة بالدّبس
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
اللغة العربية في غرفة الإنعاش
- بارانويا كاليغولا تصيب نتنياهو
- مرحلة ما بعد اليسار في إسرائيل
- لقطتان، لا تتشابهان!
- مطاعم الفنان كولوش
- ثلاث لقطات للضد
- صور من براءة الطفولة
- وصية، احرقوا تراثنا بعد موتنا!
- جهنم هي عيونُ الآخرين!
- مَن أيقظَ الوحشَ؟
- لا يحدث إلا في أوطان اليأس!
- هل التجارة خساسة؟
- الكلام المهموس مسموع
- أطباء آخر زمن!
- هل الزواج العربي زواج؟
- بيت الطاعة العولمي
- الأنبوش والأنابيش
- ورم الزعامة عند الفلسطينيين
- زعماء المكارثية الثقافية في إسرائيل
- الحل الاستيطاني النهائي
المزيد.....
- صدور العدد الجديد من مجلة -الجسرة الثقافية- في حلّة جديدة - ...
- صدر مؤخرًا «تعويذة علام» للكاتبة علياء هيكل
- « الطاغية » في معرض القاهرة الدولي للكتاب
- العلاقة بين المسيحيين والمسلمين في -من حكايات العمة بهية-
- -سبوتيفاي- تعرض على أوباما منصب -مدير قوائم الأغنيات-
- أنجلينا جولي وبراد بيت يلجآن لقاض خاص للحفاظ على سرية إجراءا ...
- إعلان وظيفة بمجال الموسيقى.. الشروط لا تنطبق إلا على أوباما ...
- الملك يترأس مجلسا للوزراء بمراكش
- الملك يدعو إلى تسريع المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد ا ...
- الملك يعطي تعليماته من أجل تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجا ...
المزيد.....
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين
- كوميديا الوهراني في سرد الرسائل والمنامات / قصي طارق
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - توفيق أبو شومر - لا تأكلوا... كنافة بالدّبس