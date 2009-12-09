

احمد ابو ماجن

الحوار المتمدن-العدد: 5399 - 2017 / 1 / 11 - 00:56

المحور: الادب والفن









شكراً لك

ايها الزمنُ الكَريم

يُمكنكَ الآن إغلاق صُنبورك

فقد امتلأ وِعاءُ قَلبي

قَيحاً ....

_____________________



حبيبتي

مارأيكِ بِأن أحبك

بِطريقةٍ مُغايرة

وأقدمُ لكِ كتاباً من شِعرٍ أسود

وَنَحتسي معاً

الكثيرَ من كاساتِ الألم

وأهديكِ باقاتٍ مُقرفة

من الشَّجنِ الطَّويل

وأقفُ مَعك

على هاويةٍ واحدةٍ

وَنَتعازمُ حِينها على السُّقوط

دونَ أن نَلتفتَ على الوَراء !!

_______________________



أرجوكِ ..

تَذوَّقي آخرَ مَاكتبتُهُ

وَاخبريني بِلسانِ دُموعكِ

بِماذا أشعر ؟

فأنا فَقدتُ تَذوِّقي مُذ نِمتُ هنا...



شَاهدُ قبر...

______________________



أنا وَهذهِ الدُّنيا

مُتشابهانِ بِالرَّعشة

هي عِندما تُمارسُ حَرارةَ العهر

وَأنا عِندما تَمسسني بُرودةُ الفَقد....

______________________



إخلعْ رِداءكَ الأبيض

أيها الوَطن...

لَطالمَا اعتقدنا أنهُ سَلامٌ

وَغَابَ عنَّا كَونهُ كَفَناً

______________________



يَحسبُني البَعضُ

إنِّي مُتمردٌ جداً

كَوني لا أجيدُ مَهارةَ التَّخفي

______________________



انفخيْ في جَسدي

نَفحةً من رُوحِكِ

كي لاتَمسسني جَهراً

غُوايةُ التُّفاح

______________________



اسحبيْ السَّماءَ من تَحتي

وَظلليني بِشيءٍ من الأرض

بَدلاً من أن تَطالبيني

بِفنجانِ قَهوةٍ أخر

بَعدما بَردتْ قَهوةُ عُمري

______________________



لا أعلمُ

كيفَّ استطعتِ يافَتاة

إلتِّهامَ ثَرثرتي الكَبيرة

بِفمِ صَمتكِ الصَّغير !!

______________________



قالوا سَابقاً :

إن المَعانيَّ مَطروحةٌ في الطَّريق

مُتناسينَ أنكِ مَررتِ من هُنا

وَكانتْ جُعبتُكِ مَثقوبةً !!

______________________



أنا أحدُ أولئك

الذينَ تَاهوا في كهوفِ التَّعلقِ بِالهَواء

تَلكَ الكهوفُ ذّاتها

التِّي رَسموها في فنائِهم الأخير

قبلَ أن يأتي الهُجود

على شكلِ مَرضٍ عُضال

وَقبلَ أن تَفلتَ القُلوب

من تَعشُّقِها المُنهك

وَقبلَ أن تَنثُّ السَّماءُ حَنينها

على شُقوقِ أقدامِ الحَياة

كنتُ لا أعلمُ شيئاً

وَمَازلتُ لا أعلم...

لكنني على يَقينٍ ثَابت

إنكِ وَحدكِ ياحبيبتي...

قادرةٌ على قلبِ طاولتي المُسننة

كي يَبتسمَ ليَّ صَوتُ نَومي

كلما تَجعَّدَ بِوجهي صَوتُ السَّهر

هل تَعلمينَ شيئاً ؟؟

أنا لستُ متسولاً

لكنَّ الذِّكرى تَسوَّلتْ بِرأسي

على الرَّصيفِ ذَاته

ذلك الذي كنَّا نَمسحُهُ بِمُؤخراتِنا

في كلِّ فَصل

وَحُب...

وَلِقاء...